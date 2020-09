NAPAD 11. SEPTEMBRA OJAČAO DŽIHADISTE: U ime boga masakriraju čak i decu

Članovi Al Kaide pre 19 godina ubili su 2.996 ljudi, ali je to bio samo početak uspona islamističkih grupa, koje je rat SAD protiv terorizma samo osokolio

Paljenjem sveća u Njujorku i Pensilvaniji juče je odata počast žrtvama terorističkog napada 11. septembra 2001.

Prošlo je 19 godina od dana kada su teroristi Al Kaide, islamističke organizacije čije je osnivanje u vreme sovjetskog rata u Avganistanu (1979-1989) pomogla upravo američka CIA, oteli četiri putnička aviona i njima uništili kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku i deo Pentagona u Vašingtonu.

Za 10 sekundi

Bio je to najsmrtonosniji teroristički napad u istoriji - poginulo je 2.996 ljudi. I ne samo to - ovo je bio najveći napad bilo kakve strane organizacije na američkoj teritoriji. Nijedan neprijatelj, uključujući nacističku Nemačku i imperijalni Japan, nije uspeo da u jednom udaru na tlu SAD počini toliku štetu kao što je to uspelo grupi od 19 ljudi.

- Pre 11. septembra Svetski trgovinski centar bio je simbol ekonomske moći SAD. Za 102 minuta tog jutra teroristi su ga uništili tako što su zabili po avion u obe kule. Hiljade policajaca, vatrogasaca i medicinara pojurilo je da spase što više ljudi. Ipak, niko nije mogao ni da zamisli ono što se dogodilo - južna kula se urušila pre deset sati, a pola sata kasnije to se desilo i severnoj kuli. Samo po 10 sekundi bilo je potrebno da obe zgrade od po 110 spratova nestanu u oblaku dima. Vesti o haosu u Njujorku pratila je i vest da se jedan avion srušio u zgradu Pentagona, a da je avion na letu 93 pao blizu Šenksvila nakon borbe putnika s teroristima - piše list AM Njujork metro.

„Pravedni osvetnici“

Ovaj napad, iza kojeg je stajao vođa Al Kaide Osama bin Laden, izazvao je paniku i strah širom Amerike. A nacija odgajana na mitovima o pravednim osvetnicima s Divljeg zapada reagovala je na jedini način na koji je znala - objavljivanjem novog rata.

- Naš rat protiv terorizma počinje sa Al Kaidom, ali neće se završiti tu. Neće se završiti sve dok svaka teroristička grupa sa globalnim uticajem ne bude pronađena, zaustavljena i poražena - rekao je tadašnji predsednik SAD Džordž Buš u Senatu 20. septembra 2001.

Iako je Osama bin Laden ubijen 2. maja 2011, sva američka vojna sila ni posle skoro dve decenije od objave rata terorizmu nije uspela da uništi Al Kaidu, a kamoli sve ostale ekstremističke grupe.

Haos „Made in USA“

Naprotiv, napadi SAD i njihovih saveznika na Irak i Avganistan, ali i Pakistan, Jemen, Siriju i Libiju doveli su do jačanja ekstremizma i započeli su ono što stručnjaci nazivaju dobom ili erom terorizma. Neprestani američki ratovi na Bliskom istoku, hapšenja muslimana, njihovo držanje u zatvoru bez suđenja, brutalna mučenja... pretvorili su SAD u najomraženiju zemlju sveta. A mnoge mlade muslimane odrastanje u tom haosu „Made in USA“ gurnulo je ka džihadistima.

- „Globalni rat protiv terorizma“, koji je imao cilj da spreči ponavljanje 11. septembra, u stvari je povećao opasnost od terorističkih grupa širom sveta. Od 2001. broj džihadističkih grupa se više nego duplirao, njihovo članstvo se utrostručilo - navodi dr Kristina Šori Lijand, profesorka Pariske škole međunarodnih poslova, u Globalnom indeksu terorizma 2019.

Ubijali kadete Masakr u Tikritu foto: Profimedia

Posledice

Upravo posledice napada na Njujork i Vašington dovele su do jačanja Al Kaide, ali i stvaranja novih grupa ljudi spremnih da ubijaju u ime boga kao što su Islamska država, Boko haram, Al Šabab... Zato i ne čudi što se čak osam od deset najsmrtonosnijih terorističkih napada dogodilo posle 11. septembra.

Primera radi, drugi teroristički napad po broju žrtava - Masakr u Tikritu 2014 - desio se u ratom razorenom Iraku. Džihadisti Islamske države ubili su čak 1.700 kadeta iračke vojske i šiitskih milicija. Treći po broju žrtava je napad na Jezide 2007, koji se takođe desio u Iraku. U dve eksplozije ubijeno je 796 ljudi. Glavni osumnjičeni bili su ekstremisti Al Kaide. Iako ova organizacija nije direktno učestvovala u eksplozijama u Mogadišu 2017, kada je stradalo 587 ljudi, za sve je odgovorna njima podređena grupa iz Somalije - Al Šabab.

Jezivo Tela žrtava iz škole u Beslanu foto: Profimedia

Krvoproliće u školi

Svakako jedan od najstrašnijih napada džihadista bila takozvana talačka kriza u Beslanu. Ali ne po broju žrtava, već zato što su od 366 mrtvih čak njih 186 bili deca.

Grupa od 32 člana čečenske separatističke i islamističke grupe Rijadus Salihin je 1. septembra 2004. ušla u Školu broj jedan u Severnoj Osetiji, autonomnoj ruskoj republici na Kavkazu. Naoružani eksplozivom, ali i automatskim puškama, oni su oteli đake i roditelje, njih oko 1.100, a zatim su izneli zahtev - rusko priznanje nezavisnosti Čečenije. Trećeg dana krize teroristi su detonirali nekoliko bombi i specijalci su uleteli u školu. U opštem haosu broj mrtvih je bio ogroman, a slike ubijene i ranjene dece šokirale su svet.

NAPADI U EVROPI Bataklan, Nica i Šarli ebdo Napadi u Iraku i Somaliji među najgorima su u istoriji terorizma, ali u Evropi se mnogo više pažnje obraćalo na one koji su se desili na tlu Starog kontinenta. Upravo zbog toga svi danas bolje pamte napade u Parizu u novembru 2015, kada su teroristi Islamske države u klubu Bataklan i ispred stadiona Francuske ubili 137 ljudi. U pamćenje svih nas urezao se i jezivi napad u Nici na Dan pada Bastilje 2016, kada je obožavalac IS na šetalištu kamionom ubio 86 ljudi. Takođe, malo je onih koji ne pamte masakr u redakciji satiričnog lista Šarli ebdo, gde su teroristi Al Kaide ubili 12 ljudi zbog objavljivanja karikature proroka Muhameda. Među najgore napade u Evropi ubraja se i napad na vozove u Madridu 11. marta 2004, kada su teroristi Al Kaide ubili 192 osobe.

NAJGORI TERORISTIČKI NAPADI 1. Napad 11. septembra, 2.996 mrtvih, 11. septembar 2001. foto: Profimedia • Mesto napada: Njujork, Vašington, Stonikrik (SAD) • Organizator: Al Kaida • Vrsta napada: Teroristi su oteli avione i njima udarili u više zgrada 2. Masakr u Tikritu, 1.700 mrtvih, 12. jun 2014. foto: Profimedia • Mesto napada: Tikrit (Irak) • Organizator: Islamska država • Vrsta napada: Otmica i masovna egzekucija 3. Napad na Jezide, 796 mrtvih, 14. avgust 2007. foto: Profimedia • Mesto napada: Til Ezer i Siba Šeik Kidir (Irak) • Organizator: Niko nije preuzeo odgovornost • Vrsta napada: Bombaši-samoubice u vozilima punim eksploziva 4. Eksplozije u Mogadišu, 587 mrtvih, 14. oktobar 2017. foto: Profimedia • Mesto napada: Mogadiš (Somalija) • Organizator: Al Šabab • Vrsta napada: Bombaši-samoubice u vozilima punim eksploziva 5. Talačka kriza u Beslanu, 366 mrtvih (186 dece), 1-3. septembar 2004. foto: Profimedia • Mesto napada: Beslan (Rusija) • Organizator: Rijadus Salihin • Vrsta napada: Otmica, bombe, pucnjava...

