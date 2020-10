GRAĐANSKI RAT: Americi prete krvavi sukobi zbog izbora

Amerikanci će za 24 dana izabrati ko će biti predsednik najmoćnije zemlje sveta u naredne četiri godine.

Odbacivanje nauke

Međutim, glavno pitanje ovog puta nije da li će 3. novembra pobediti aktuelni šef Bele kuće Donald Tramp ili njegov rival i bivši potpredsednik Džo Bajden. Ne, glavno pitanje je da li će pobeda jednog ili drugog kandidata gurnuti duboko podeljenu zemlju u građanski rat.

Sjedinjene Države su podeljeno društvo od samog nastanka - bilo je sukoba između „patriota” (odmetnika od engleske krune) i „lojalista” (onih koji su se borili za englesku krunu), Severa i Juga, robovlasnika i abolicionista, republikanaca i demokrata, konzervativaca i liberala... Ipak, poslednje dve decenije te podele postaju sve veće i oštrije. Ideologije su preuzele skoro svaki aspekt života, pa dok deo konzervativaca više ne samo da osporava borbu protiv rasizma i diskriminacije već odbacuju i medicinu (protiv su vakcinacije), pa i najosnovnije postulate nauke (veruju da je Zemlja ploča i da nema klimatskih promena), deo liberala sve agresivnije želi da im promeni mišljenje. Pobeda Baraka Obame na predsedničkim izborima 2008. dovela je do pregrupisavanja američkih rasista i konzervativaca, koji su se uplašili dolaska prvog Afroamerikanca na čelo SAD. Mnogi ekstremisti, po pravilu naoružani do zuba, počeli su da organizuju milicije poput Oath Keepers (Oni koji veruju u zakletvu) ili Three Percenters (tri procenta), da se sastaju u tajnosti i zveckaju oružjem tvrdeći da žele da zaštite Ameriku. Neočekivani trijumf Donalda Trampa 2016. ih je osokolio, pa su izašli na ulice da patroliraju i prete. Pogotovo otkako su počeli masovni protesti protiv rasizma zbog brutalnog ubistva Džordža Flojda u maju.

Oduševljeni Trampovim tvrdnjama poput one da će „učiniti Ameriku ponovo velikom” (kao da je u bilo kom trenutku izgubila teritorije ili moć), da su ilegalni migranti iz Meksika silovatelji i ubice, da će zaustavi dolazak muslimana u SAD... članovi svih tih desničarskim milicija izmileli su iz ilegale i počeli da se spremaju za obračun u slučaju Trampovog poraza, tj. navodne krađe izbora.

Bez umirivanja

Šef Bele kuće se nije ni potrudio da ih umiri. Naprotiv.

- Demokrate pokušavaju da pokradu izbore jer je to jedini način na koji mogu da pobede - rekao je Tramp na predizbornom skupu 13. septembra. Samo 10 dana kasnije na pres-konferenciji je rekao da neće priznati izbore u slučaju da izgubi, a tokom debate s Bajdenom jednoj militantnoj grupi po imenu Proud Boys (Ponosni momci) nije poručio da prestanu da prete, već je poslao mnogo opasniju poruku:

- Budite u pripravnosti!

Naravno, jedan ekstremizam hrani drugi, pa su i sa suprotne strane počele da stižu opasne poruke. Iako je Bajden rekao da će priznati rezultate, u samoj Demokratskoj partiji ima mnogo onih koji žele sukob.

- Bajden nikako, ni pod kojim uslovima ne sme da prizna rezultate, jer će se oni dugo prebrojavati - poručila je Klintonova u emisiji „Cirkus”. A takve poruke šalju i levičarske milicije poput Redneck Revolt, ali i ekstremističke afroameričke grupe poput Not Fu*king Around Coalition (NFAC).

Zabrinjavajuće

Oštre podele dovele su do toga da čak 61 odsto Amerikanaca veruje da je zemlja na ivici novog građanskog rata, pokazalo je juče objavljeno istraživanje Engagiousa, SLRG i ROKK. Čak 40 odsto čvrsto veruje da će doći do rata, dok 21 procenat njih smatra da je krvavi sukob unutar SAD verovatan.

- Ovo je najstrašniji rezultat koji smo ikad dobili u nekoj anketi. Tenzije tinjaju ispod površine ili tik iznad nje već neko vreme, a sve većim podelama je doprinela i pandemija korone. Ne znamo šta mogu biti posledice i koliko će loše biti. Nikad nisam video ništa slično. Studirao sam istoriju i pokušavam da razmislim kako će neko za 50 godina objašnjavati ovo što se dešava. Čini se da je zemlja poludela - rekao je u saopštenju Ričard Tau, predsednik Engejdžesa.

- Naša otkrića nisu očekivana, ali su samo još jedan primer duboko podeljene zemlje. U poslednjih sedam mesec, javnost se duboko fragmentisala po svim pitanjima, od zdravstva do društvenih i političkih nereda - naveo je Džon Last, predsednik SLRG.

Aleks Teodoridis, profesor političkih nauka sa Univerziteta Masačusetsa, bavi se upravo proučavanjem podela u društvu.

- Tesni izbori u našoj hiperpolarizovanoj političkoj klimi mogli bi da dovedu do izolovanih incidenata i stranačkog nasilja. Istraživanja pokazuju da su obe strane spremne da dehumanizuju protivnike i da se okrenu nasilju - rekao je on za USA tudej.

Drugi pokušaj Pelosijeva: Smena Trampa pred glasanje Otkako je Donald Tramp pobedio na izborima, demokrate se agresivno zalažu za njegovu smenu zbog tvrdnji da ga na mesto predsednika SAD nije dovela podrška naroda, već zakulisne radnje ruskog predsednika Vladimira Putina. Jednom su već pokrenuli proces impičmenta, ali on nije uspeo jer nemaju većinu u Senatu. Ipak, šefica demokrata u Predstavničkom domu Nensi Pelosi predstavila je plan kojim žele da smene Trampa manje od mesec dana pred izbore. Njen glavni argument je - da li je šef Bele kuće mentalno sposoban da vodi državu zbog lekova protiv korone. - Predsednik je sada, recimo tako, u drugačijem stanju... Ima onih koji kažu da kad si na steroidima ili imaš kovid 19, možeš da imaš neki poremećaj u rasuđivanju - rekla je Pelosijeva za televiziju Blumberg.

TOP 5 Najopasnije milicije u SAD 1. OATH KEEPERS Ekstremno desničarska paravojna organizacija • Osnovani: 2009. • Vođa: Stjuart Rouds • Moto: Ne na našoj straži • Broj članova: 35.000 • Tvrde da je njihov zadatak „zaštita Ustava od svih neprijatelja, domaćih i stranih” 2. NOT FUCKING AROUND COALITION (NFAC) Afroamerička nacionalistička paravojna grupa • Osnovani: 2017. • Vođa: Džon Džej Ficdžerald Džonson • Moto: Bratstvo na prvom mestu • Broj članova: 1.500 • Kažu da se bore za oslobađanje Afroamerikanaca i žele da oni dobiju jednu američku državu 3.THREE PERCENTERS (3%ERS) Paravojna organizacija koja se protivi velikim ovlašćenjima federalnih vlasti • Osnovani: 2008. • Vođa: Majkl Brajan Vanderbeg • Moto: Otpor tiraniji • Br. članova: Više od 1.000 • Deluju i u Kanadi, gde su proglašeni za najopasniju ekstremističku grupu 4. REDNECK REVOLT Paravojna organizacija radnika i levičara • Osnovani: 2009. • Vođa: Nemaju vođu • Moto: Vreme je za borbu • Br. članova: Više od 1.000 • Protivnici su kapitalizma, rasizma, fašizma, nejednakosti i bogataša 5. CONSTITUTIONAL SHERIFFS (CSPOA) Paravojna organizacija lokalnih policijskih zvaničnika • Osnovani: 1980-ih • Vođa: Ričard Mak • Moto: Podržati, braniti, čuvati, služiti • Broj članova: 400 • Veruju da je najveći autoritet u SAD lokalni šerif i da ne treba slepo slušati ni Vašington, ni državne vlasti

