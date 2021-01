Bivši potpredsednik Džo Bajden u sredu, 20. januara, položiće zakletvu i postati 46. predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Inauguracija šefa Bele kuće, obično spektakl kojem prisustvuju stotine hiljada ljudi, ovog puta biće mnogo skromnija, i to iz dva razloga - zbog pandemije koronavirusa, ali i pretnji ekstremnih desničara da će ponovo napasti prestonicu kako bi zadržali dosadašnjeg predsednika Donalda Trampa na vlasti.

Otkazano putovanje

Već proba inauguracije, zakazana za sutra, odložena je iz bezbednosnih razloga, objavio je juče portal Politiko.

- Proba je odložena za ponedeljak, a Bajdenov tim takođe je otkazao putovanje novog predsednika iz Vilmingtona, u državi Delaver, u Vašington, planirano za ponedeljak, zbog povećane zabrinutosti za njegovu bezbednost - piše Politiko.

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kris Rej rekao je, piše AP, da ova agencija istražuje pojedince koji bi mogli da ugroze bezbednost inauguracije.

- FBI je zabrinut zbog mogućnosti da će doći do nasilja na protestima i skupovima zakazanim u Vašingtonu i prestonicama saveznih država. Ti događaji mogli bi da dovedu naoružane ljude do vladinih zgrada. FBI je dobio značajan broj informacija o mogućim protestima naoružanih ljudi u vreme inauguracije. Pratimo pojedince koji možda planiraju da ponove nasilje kakvo smo videli prošle nedelje. Znamo ko ste. Ako krenete, agenti FBI dolaze po vas - rekao je on na bezbednosnom brifingu za potpredsednika Majka Pensa, javlja AP.

Rej je poručio da FBI prati sve pretnje, razmenjuje informacije sa drugim službama i radi sve kako bi inauguracija prošla bez problema.

- Zauzeli smo agresivan stav i nameravamo da tako ostane do kraja inauguracije. FBI je uhapsio je više od 100 ljudi zbog nasilne opsade američkog Kapitola. Samo od 6. januara već smo identifikovali preko 200 osumnjičenih - rekao je šef FBI.

Bezbednost u Vašingtonu će biti pojačana, dok je Pentagon saopštio da će uputiti 20.000 vojnika Nacionalne garde, a oko Kapitola su postavljene dva metra visoke ograde. Avio-kompanije i aerodromi u SAD saopštili su da pojačavaju bezbednost pre predsedničke inauguracije sledeće nedelje. Navode da će zabraniti putnicima koji lete u područje Vašingtona da oružje stavljaju u torbe, prenosi AP.

Neredi na Kapitolu 6. januara, u kojima je stradalo petoro ljudi, ponovo su pokrenuli priče o tome da je američko društvo toliko polarizovano da je moguće i izbijanje novog građanskog rata.

Pevanje himne

Ledi Gaga i Dženifer Lopez učestvovaće na inauguraciji u Vašingtonu. Ledi Gaga će pevati američku himnu na stepenicama Kapitol hila, a potom će Dženifer Lopez održati muzički performans, saopštio je organizacioni odbor.

Obe pevačice su podržale Bajdena tokom predsedničke kampanje, Bajden je Ledi Gagu nazvao svojom „velikom prijateljicom” i ona je nastupala na njegovom poslednjem predizborom mitingu. Bajden i Ledi Gaga su za vreme Baraka Obame sarađivali u kampanji protiv seksualnog uznemiravanja.

Ceremonija inauguracije nazvana „Ujedinjena Amerika” neće biti kao ranije inauguracije, jer su organizatori i lokalne vlasti Vašingtona pozvali Amerikance da ne dolaze, već da ceremoniju prate onlajn u svojim domovima.

BIVŠI PREDSEDNIK LJUT NA CEO SVET Tramp ne dolazi na inauguraciju foto: Profimedia Bajden će neposredno posle polaganja zakletve pozvati na jedinstvo u zemlji, zajedno sa svojim prethodnicima Barakom Obamom, Bilom Klintonom i Džordžom Bušom. Zanimljivo je da ovog puta odlazeći predsednik neće prisustvovati inauguraciji. Donald Tramp odbija da prizna da je izgubio izbore, već tvrdi da je „pobedio za mnogo glasova”, ali da je pokraden. On je izgubio stotine sudskih procesa o izborima jer nije imao nijedan dokaz o nameštanju. Tramp je tražio od potpredsednika Majka Pensa da 6. januara poništi rezultate i odluku Elektorskog koledža. Kada je ovaj to odbio, Tramp je pozvao narod na pobunu i došlo je do nasilnog upada u Kapitol. Mnogi su uzvikivali: „Obesimo Pensa!” Nakon toga odlazeći predsednik naišao je i na osudu republikanaca, ugašeni su mu svi nalozi na društvenim mrežama i potpuno je izolovan jer su mnogi saradnici podneli ostavke. Polaganju zakletve neće prisustvovati ni bivši predsednik Džimi Karter, ali zbog svojih 96 godina i lošeg zdravlja.

SVE O NAJVAŽNIJEM DANU DŽOA BAJDENA Džo Bajden će na inauguraciju doći iz kuće „Blair”, zvanične rezidencije za goste predsednika.

Zakletvu će položiti ispred zapadnog dela Kapitola, zgrade koja je napadnuta 6. januara.

Prema najavama, oko njega će biti vojnici koji će morati da budu na preporučenoj udaljenosti

Još nisu donete odluke o tome da li će biti inauguracionog bala i tradicionalnog ručka nakon polaganja zakletve.

Nakon polaganja zakletve, novi vrhovni komandant će prekontrolisati spremnost vojske.

Vojska će ga pratiti do Bele kuće, a u koloni će biti predstavnici svih grana armije i mornarice.

Zbog pandemije neće biti parade, ali će biti organizovana virtuelna parada kojom će se slaviti američki heroji.

Potpredsednik Majk Pens najavio je prisustvo na inauguraciji, predsednik Donald Tramp je rekao da neće doći.

Tramp je najavio da će 19. januara napustiti Belu kuću.

Oko Kapitola je podignuta ograda visoka dva metra.

Tema inauguracije je „Ujedinjena Amerika”.

Bajden će neposredno posle polaganja zakletve pozvati na jedinstvo u zemlji, zajedno sa svojim prethodnicima Barakom Obamom, Bilom Klintonom i Džordžom Bušom.

Posle inauguracije, Bajden će zajedno sa Barakom Obamom, Bilom Klintonom i Džordžom Bušom posetiti groblje Arlingtona gde će položiti venac na Grob neznanog junaka.

Uveče je predviđena specijalna emisija koju će voditi glumac Tom Henks. Među gostima biće Džon Bon Džovi, Džastin Timberlejk i Demi Lovato.

ZAKLETVA Platforma na kojoj se polaže zakletva pravi se za svaku inauguraciju. Raspored sedenja: 1. Džo Bajden, njegova porodica i gosti 2. Kamala Haris, njena porodica i gosti 3. Članovi Generalštaba 4. Bivši predsednici 5. Članovi Vrhovnog suda 6. Lideri Senata i Komitet za inauguraciju 7. Senatori 8. Članovi Predstavničkog doma 9. Guverneri 10. Diplomatski kor

NAJVEĆE INAUGURACIJE 1. Barak Obama 20. januar 2009. 1,8 miliona ljudi 2. Barak Obama 20. januar 2013. 1 milion ljudi 3. Bil Klinton 20. januar 1993. 800.000 ljudi 4. Donald Tramp 20. januar 2017. 600.000 ljudi

