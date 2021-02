40 GODINA ALBUMA KOJI JE UZDRMAO JUGOSLAVIJU I POKRENUO NOVI TALAS: Idoli, Orgazam, Šarlo Akrobata i osvajanje slobode

Album „Paket aranžman” objavljen je pre 40 godina - 18. februara 1981. Tri benda - Idoli, Električni orgazam i Šarlo Akrobata - snimili su ploču sa 11 pesama koja uzdrmala Jugoslaviju, i to manje od godinu dana nakon smrti Josipa Broza Tita.

Četiri decenije kasnije svi sagovornici Kurira se slažu da je to bio najznačajniji album na ovim prostorima, jer je promenilo sve što se do tada znalo, načini na koje su ljudi posmatrali svet oko sebe i doneo je čitav novi sistem vrednosti. „Paket aranžman” pokrenuo je druge sfere umetnosti i umetnicima dao više slobode i hrabrosti da ispričaju svoju priču.

Temeljac roka

Popularnosti beogradskih grupa u celoj Jugoslaviji doprineli su i omladinski časopisi Student u Beogradu i Polet u Zagrebu, koji su ih iz sve snage podržali. Vetar u leđa mladim muzičarima dao je Džuboks, koji je objavio recenziju Mome Rajina.

foto: screenshot

- Izlazak zajedničke ploče novih beogradskih grupa slobodno može da se uporedi s pojavom prvih albuma Buldožera, Bijelog dugmeta, Grupe 220, Prljavog kazališta i Pankrta. U određenim trenucima upravo ove ploče predstavljale su kamen temeljac našeg roka - napisao je tada Rajin. I, ispostavilo se, u svemu bio u pravu.

„Paket aranžman” bio je više od albuma. Nabijen idejama, porukama, vezama sa stranim uzorima... Svaka pesma sa ove ploče je priča za sebe. „Maljčiki” su vladajuću ideologiju okrenuli naopačke. Pesma-grafit „Niko kao ja” bila je jasna poruka starijim generacijama i vrednostima koje su one nametale. „Zlatni papagaj” postao je simbol tadašnjeg (i današnjeg) snobizma, a elegična poema Milana Mladenovića „Ona se budi” postala je „kaver” uz koji se patilo za ljubavima i životom koji je negde drugde. „Krokodili dolaze” bila je krik jedne generacije i predskazanje straha koji je sve više narastao. Neki kažu, pesma remek-delo.

foto: Vladimir Šporčić

Sveža krv

Rok novinar Ivan Ivačković za Kurir kaže da je s ovim izdanjem i beogradski rokenrol dobio novu, svežu krv.

- Novi talas nije bio samo nova muzika, to je, i kod nas i na Zapadu, bio novi pogled na svet. U rok muzici, doduše, delimično je bio i obnavljanje starog pogleda, onog iz šezdesetih, kada su se, recimo, pojavili Stounsi. U muzici i imidžu, Stounsi su bili originalni pankeri. Seks pistols su bili samo njihova savremenija verzija. Ali su Pistolsi bili važni zato što su Stounsi sredinom sedamdesetih delovali kao grupa koja je zaboravila razloge zbog kojih je počela da svira. Rokenrol je tražio svežu krv i dobio ju je sa pankom i novim talasom. Novi talas je bio produžetak panka i stigao je tako brzo - sve se to dešavalo krajem sedamdesetih - da su neke grupe pripadale i jednom i drugom pravcu. Ali novi talas ni u stavu, ni u muzici nije imao pankersku isključivost. Više od svega, novi talas je bio nova energija koja je rodila novu estetiku, a unutar te energije nailazili smo na veliku stilsku raznolikost - objašnjava Ivačković.

On ističe da su bendovi tražili uzore na Zapadu:

- Odnos novog talasa prema onome što mu je prethodilo briljantno je prikazan na omotu prvog albuma Prljavog kazališta, albuma čijom pojavom - izašao je 1979. godine - otpočinje novi talas u Jugoslaviji. Na tom omotu, inače radu danas internacionalno priznatog dizajnera Mirka Ilića, nalazi se jezik Rolingstounsa, što pokazuje svest jedne nove grupe o tradiciji na koju se oslanja. Ali je taj jezik iseckan na komade i proboden zihernadlom, što, opet, pokazuje kako nova grupa želi da to staro razbije - jer stari bendovi su delovali umorno i razmaženo.

Praćenje trenda

Celu filozofiju pratio je čak i Goran Bregović, koji se brzo prilagodio trendu.

- Jugoslovenski novi talas naterao je i Bijelo dugme, najveću domaću grupu, da radikalno promeni imidž i zvuk. Ošišali su se, Željko Bebek je obrijao najčuvenije brkove u državi, a na albumu „Doživjeti stotu” više se nisu čuli pompezni i kitnjasti aranžmani kakve su imali na „Bitangi i princezi”. Pesme su sada bile kraće, jednostavnije i kudikamo energičnije. Bregović je znao da se Dugme mora prilagoditi novom talasu i da će on prvi put u životu morati da prati trend umesto da ga kreira. Grupa čija publika se ne obnavlja, grupa u čijoj publici nema tinejdžera osuđena je na propast - konstatuje Ivačković.

foto: Goran Vejvoda

Novi talas u Jugoslaviji, smatra on, nije bio samo provetravanje muzičke scene nego i društva.

- Na prelazu sedamdesetih u osamdesete jugoslovenski socijalizam bio je ustajala baruština. Titovom smrću 1980. omogućeno je osvajanje novih sloboda i neke grupe su pohrlile da to i učine. Do novog talasa, u muzici je bila bitna tehnička virtuoznost. S pojavom panka i novog talasa ona je otišla u drugi plan. Ideje i poruke postale su presudne. Kritika društva nije bila nužna, ali je uvek nailazila na odobravanje. Pankrti i Azra imali su u tom pogledu naročito važnu ulogu, mada su se takvi glasovi čuli i u Beogradu. Pesma „Nebo” Električnog orgazma odličan je primer. Ona i danas zvuči jednako moderno kao kada se pojavila, ne samo zato što i dalje živimo u lošem društvu i sistemu nego i zbog snage same pesme - navodi Ivačković.

Beograd je kasnio za Zagrebom, ali je to zakašnjenje nadoknadio kvalitetom. Sudbonosni momenat bilo je objavljivanje kompilacije „Paket-aranžman”, na kojoj su se predstavili Idoli, Električni orgazam i Šarlo Akrobata (ime koje je u predratnoj Jugoslaviji korišćeno kao prevod imena Čarli Čaplin).

foto: Goran Vejvoda

Istorija rok muzike

- To je jedan od najvažnijih trenutaka u čitavoj istoriji jugoslovenske rok muzike. Te tri grupe ostavile su vanvremenske tragove i učinile Beograd tako uzbudljivim gradom da su i novinari nekih vodećih engleskih muzičkih listova dolazili i pisali o našoj sceni. Sa Idolima, Orgazmom i Šarlom u Beogradu, sa Prljavim kazalištem, Azrom, Filmom i Haustorom u Zagrebu - dakle, s grupama čije su kreativne i komercijalne moći bile u savršenom skladu - Jugoslavija je postala treća svetska sila u rokenrolu. Nikada do tada i nikada kasnije nije imala toliko razloga da bude ponosna na svoju muziku - zaključuje Ivačković.

„Paket aranžman” prvo je bio namenjen za PGP, pa je tek posle album ponuđen „Jugotonu”, o čemu je u knjizi „Moj život je novi val” Branka Kostelnika pisao Vlado Divljan.

- Ovo često pominjem, pogotovo Beogradu, da nije bilo Enca Lesića - koji je neki jebeni Hrvat s Visa, nije važno - koji je otvorio prvi studio, ne bi bilo ni beogradskog novog talasa. Tu smo mogli da radimo šta hoćemo. To u Radio Beogradu nikad ne bi moglo da bude snimljeno. Posle proboja koji smo na neki način napravili, bilo je lakše, počeli su da objavljuju sve i svašta, ali pre toga je bilo jako teško. Pre toga sam ja celo leto 1979. proveo u PGP RTB, besplatno nudeći neke snimke, samo da objavim nešto. Tri meseca su me vrteli, dolazio sam dvaput nedeljno da bi mi onda rekli da je tip koji je zadužen za mene otišao na odmor... - zapisao je Vlado.

I Dušan Kojić Koja je, doduše, slično izjavio, ali vezano za Šarlov prvi i jedini album „Bistriji ili tuplji čovek biva kad...”:

- Zbog „Ona se budi” i „Niko kao ja” s „Paket-aranžmana” svi su pomislili da će se nešto slično dešavati i na albumu Šarla Akrobate. Međutim, nije bilo baš tako.

foto: Nebojša Mandić

Nostalgija

Danas svi s nostalgijom gledaju na te dane. Zdenko Kolar, član Idola, na drugi način posmatra sve to.

- Na „Paket aranžman” gledam isto kao što sam gledao na to pre 40 godina. Napravio sam sa svojim drugarima lepu stvar i jednu uspešnu ploču. Meni lično je taj album značio jer sam nastavio karijeru kao muzičar - kaže Kolar za Kurir.

On smatra da danas nema šanse da neki mladi bendovi ponove nešto slično.

- Totalno su drugačiji društveni odnosi, ljudske vrednosti - sve je drugačije. Čisto sumnjam da može nešto tako da se desi - iskren je muzičar.

foto: Damir Dervišagić

Srđan Gojković Gile, frontmen Električnog orgazma, nema te dileme.

- „Paket aranžman” je jedan od najbitnijih albuma u Jugoslaviji. Značaj je verovatno delimično u umetničkom kvalitetu. Drugi bitan faktor je uticaj koji je taj album izvršio na formiranje mnogih novih bendova i zvuk tih novih bendova - objašnjava Gile.

Grupa je nastavila da radi, ali da će ponovo stati na scenu - još nema nagoveštaja.

- Mi smo pod takozvanim lokdaunom, nama je zabranjeno delovanje. Dok se ne smiri situacija sa koronom i pandemijom, mi smo u hibernaciji - poput medveda koji spava produženi zimski san, samo što je naš mnogo duži - završava Gile za Kurir.

foto: Sonja Spasić

Druženje

Iza Dubravke Duce Marković je jedinstvena karijera novinara, radijskog i TV voditelja, ona je žena koja je živela ono što je radila i obeležila jedno vreme i jednu kulturu. Bila je deo novog talasa, buntovnik i vodila je jednu od najpopularnijih muzičkih emisija „Hit meseca”, koja je predstavljala vrednosti i način života toga vremena.

- „Paket aranžman” nastao je iz našeg druženja i pokušaja tri benda da postanu deo muzičke industrije. Posle ove četiri decenije srećna sam i dirnuta što mogu da kažem da su te pesme obeležile mnoge generacije, a ne samo našu, koja učestvovala u tome i bila svedok njihovog nastajanja - kaže Duca za Kurir.

Ona ne krije da je tih godina bila devojka Srđana Gojkovića Gileta.

- Zabavljala sam se s Giletom i dobro znam kako su te njegove pesme nastale. Mi smo prolazili pored jedinog kafića „Zlatni papagaj”, gde su izlazili momci naših godina. I to ga je inspirisalo da je napiše - seća je Markovićeva.

Za Kurir otkriva da je hit „Konobar” Električnog orgazma stvoren u kafani.

- Pesma je nastala u čuvenoj kafani „Mornar” i čuveno: „Hej, konobar”, vikao je Ljuba. Danas je to antologijsko muzičko delo - završava Markovićeva.

Rok novinarka Jadranka Janković Nešić, koja je bila klinka kad je album „Paket-aranžman” objavljen, kaže da njegov značaj najbolje ilustruje reakcija Gorana Bregovića.

- Išli smo u korak sa svetom, najviše Engleskom, i naši muzičari su nadomeštavali sve ono što su razvijenija društva tada imala. Pesme, spotovi, koncerti, filmovi - sve je bilo na fascinantnom nivou i publika je prepoznala tu beskompromisnu iskrenost, gradeći nove idole. Koliko je novi talas bio značajan, govori i činjenica da se i Bregović ošišao na „’talijanku” i snimio album („Doživjeti stotu”) potpuno drugačiji od tadašnjeg hard-rok zvuka koje je Dugme negovalo - zapaža ona.

„Paket aranžman” i dalje je fenomen kao i nekada, što potvrđuje to što su već rasprodata tri tiraža reizdanja i što se štampaju nove ploče.

PROBLEM S ALBUMOM Odložen izlazak ploče zbog nestanka vinila Danas teško možete zamisliti da „Kroacija rekords” objavi omot na ćirilici, ali osamdesetih to je bilo normalno. „Paket-aranžman” imao je logo Robne kuće „Beograd” i nosio je i duh promene vladajućeg pogleda na kulturu, kome su već pripadali umetnički krugovi. On je promovisao individualizam, koji se probijao kroz uveliko posustali socrealizam, koji je decenijama bio dogma u umetnosti i javnom diskursu. Ploča je snimljena 1980, jer je plan bio da se pojavi uoči Nove godine. Zbog masovne prednovogodišnje kupovine, kraj decembra inače je bilo idealno vreme za novitete. Ugovor je potpisan, pesme su snimljene, a Enco Lesić se potrudio oko produkcije. Kao prepreka, međutim, namestila se kriza, koja od kraja sedamdesetih postaje redovna pratilja jugoslovenskog društva. Izlasku na svetlo dana pesama beogradske trojke isprečila se nestašica granulata za vinil, materijal od koga su izrađivane ploče. Album se zbog toga pojavio tek u martu sledeće godine.

VINIL U MODI Reizdanje ploče Čuveni „Jugoton”, danas „Kroacija rekords”, na vinilu je reizdao kultnu kompilaciju „Paket aranžman” i antologijske pesme Šarla Akrobate, Električnog orgazma i Haustora, čime je verovatno ponovo započet još jedan talas nostalgije za pravom muzikom i rokenrolom, ali je simbolično započelo i obeležavanje 40 godina od njegovog nastavka.

NOVI TALAS I NA FILMU Muziku i estetiku progurao Nebojša Pajkić foto: Vladimir Šporčić Značaj albuma prevazilazi muzičku scenu bivše SFRJ i doseže u mnoge druge sfere, poput filma, gde se u godinama koje su usledile pojavilo nekoliko ostvarenja pod njegovim direktnim ili indirektnim uticajem, kaže za Kurir Ivan Karl, filmski kritičar. - Svakako najizraženiji primer je „Dečko koji obećava” Miše Radivojevića, a tu su i „Davitelj protiv davitelja” Slobodana Šijana i „Šest dana juna” Dinka Tucakovića. Sva tri filma, koja nisu, mada mogu da se podvedu pod neformalnu trilogiju, napisao je Nebojša Pajkić i njihova muzika, estetika, atmosfera i neki protagonisti jesu deo novog talasa. Dodao bih tu i „Crnu Mariju” Milana Živkovića, mada je to bio više repertoarski proizvod, namenjen široj bioskopskoj publici.

ŠTA JE BILO POSLE Brz raspad Šarla, Orgazam i dalje žari i pali foto: Goran Vejvoda Značaj „Paket aranžmana” niko ne može da ospori. Ipak, objavljivanje ovako značajne ploče nije donelo dugovečnost bendovima koji su u tome učestvovali. Električni orgazam jedini je od tri benda koji i danas nastupa. Iako su se postave nešto menjale, bend je nastavio da radi i do sada je objavio 12 studijskih, sedam živih i tri kompilacijska albuma. Po dužini trajanja na drugom mestu su bili Idoli. Doduše, radili su drastično manje od četiri decenije - svega četiri godine. Posle albuma „Šest dana juna” prestali su da postoje. Najkraće je trajao bend Šarlo Akrobata - raspao se već krajem godine. To ne znači da su njegovi članovi prestali da se bave muzikom - Milan Mladenović i Ivica Vdović Vd osnovali su Katarinu II, pa Ekatarinu Veliku, a Dušan Kojić Koja je osnovao bend Disciplina kičme. Obe grupe su među najuticajnijim bendovima na ovim prostorima.

Električni orgazam foto: screenshot Električni orgazam je oformljen u januaru 1980, posle koncerta grupe Leb i sol, a prvi službeni nastup imali su pet meseci kasnije u SKC, kao predgrupa Hipnotisanom piletu, dakle sami sebi. Na opšte nezadovoljstvo publike, Hipnotisano pile se raspada, a time se menja i sastav Orgazma, koji nastavlja da svira s postavom: Srđan Gojković Gile (gitara), Ljubomir Đukić Ljuba (klavijature), Marina Vulić (bas) i Goran Čavajda Čavke (bubnjevi). VIS Idoli foto: screenshot Dva meseca nakon nastanka Orgazma, konceptualni bend Dečaci, koji su osnovali školski drugari Vlade Divljan (gitara, vokal), Zdenko Kolar (bas) i Boža Jovanović (bubnjevi) raste za još dva člana, Srđana Šapera (udaraljke, vokal) i Nebojšu Krstića (udaraljke), te prerasta u Vokalno-instrumentalni sastav Idoli (VIS Idoli). Nedugo nakon toga pomoću medijske pažnje objavljuju prvu singlicu, na kojoj su se našli „Retko te viđam sa devojkama” i „Pomoć, pomoć”, a zatim kao B stranu u Zagrebu snimaju i „Maljčiki”. Šarlo Akrobata foto: screenshot U proleće iste godine, hard-rok bend Limunovo drvo menja postavu, te nastaje tročlani Šarlo Akrobata, koji su činili Milan Mladenović (gitara, vokal), Ivan Vdović Vd (bubnjevi, vokal) i Dušan Kojić Koja (bas, vokal). Nekoliko stvari snimaju u studiju „Druga maca”, ali još ih nigde ne objavljuju. Nešto kasnije sva tri benda sreću se u oktobru 1980. na subotičkom festivalu Omladina. Iako je pobedu odnela grupa Film s pesmom „Neprilagođen”, Šarlo Akrobata s pesmom „Ona se budi” osvaja drugo mesto, a VIS Idoli dobijaju nagradu publike za pesmu „Zašto su danas devojke ljute”.

Kurir.rs/ Autor Ljubomir Radanov, Maša Kostić Foto: Goran Vejvoda

Kurir