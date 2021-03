DR MIHAILO JOVANOVIĆ, DIREKTOR KANCELARIJE ZA IT I eUPRAVU: Srbija u prvih 5 zemalja sveta sa najviše inovacija tokom pandemije

BEOGRAD - Srbija je brzo reagovala, imala znanje i snagu da odgovori na ovaj veliki, nenadani i važan zadatak kako bi sačuvala zdravlje svojih građana. Iz ugla digitalizacije vrlo je bitno što smo u protekle tri ipo godine uspostavili potrebnu infrastrukturu i razvili brojne elektronske usluge radeći na transformaciji javne uprave u efikasan servis građana i privrede.

Zahvaljujući tome smo u ključnim momentima praktično preko noći implementirali nove platforme i elektronske usluge i omogućili da građani i tokom pandemije obave brojne poslove sa državom onlajn. Uspostavljanje inovativnih rešenja i elektronskih usluga imalo je za cilj da se postigne optimalna koordinacija sistema zdravstvene zaštite, prosvete i ostalih ključnih sistema u uslovima pandemije, pravovremena i tačna informisanost građana, kao i kontinuirano pružanje usluga građanima i privredi.

Time se Srbija pozicionirala kao jedna od 5 zemalja u svetu sa najvećim brojem inovacija tokom kovid 19 krize. Među najkorišćenijim uslugama je „Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv Covid19". Svesni potrebe da brzo i efikasno odgovrimo na vandrednu imunizaciju stanovništva od 11. januara 2021. godine građanima Srbije smo omogućili da popunjavanjem jednostavnog upitnika na Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs), iskažu interesovanje za vakcinisanje protiv kovid 19. Nakon iskazanog interesovanja, putem imejla i SMS-a građani dobijaju obaveštenje o terminu i mestu vakcinacije u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut".

Takođe, uspostavljen je i kontakt centar 0800 222 334 putem kojeg građani mogu, takođe, da iskažu interesovanje. Dobra organizacija i uspostavljanje sveobuhvatnog IT sistema za prijavu, zakazivanje, praćenje vakcina i imunizaciju stanovništva doprinelo je tome da Srbija bude 5. zemlja na svetu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Ako posmatramo stopu građana koji su primili obe doze, nalazimo se na 1. mestu u Evropi! eZakazivanje za PCR testiranje - da bi se izbegle nepotrebne gužve u labaratorijama i izlaganje građana virusu, puštena je usluga eZakazivanje termina za PCR testiranje na lični zahtev. Putem ove usluge do danas zakazano je preko 130.000 termina. Usluga je vrlo jednostavna.

Nakon što se izabere željena laboratorija, prikazuje se kalendar gde je potrebno odabrati neki od slobodnih termina. Takođe, obzirom da se u Srbiji dnevno testira više hiljada ljudi, želeli smo i da razvijemo uslugu koja će omogućiti građanima da na brz i jednostavan način dobiju informaciju da li je njihov rezultat gotov, bez potrebe da odlaze u domove zdravlja i da se izlažu i najmanjem riziku.

Tako svi građani koji čekaju rezultate PCR testa na kovid 19 mogu da se prijave na besplatni automatski servis na Portalu eUprave i dobiju obaveštenje onog trenutka kada im je gotov rezultat. Automatski (info) servis obaveštava putem SMSa isključivo o tome da je rezultat gotov, a rezultate testa građani mogu da dobiju putem imejla ili na Portalu eZdravlja www.e-zdravlje.gov.rs Doniraj plazmu - Kancelarija za IT i eUpravu uspostavila je potpuno nov IS za Zavod za transfuziju krvi i platformu za prijavu građana koji su se oporavili od infekcije virusom kovid 19 i žele da doniraju dragocena antitela (www.donirajplazmu.gov.rs). Do danas podneto je preko 4.500 prijava, od čega je za sada nešto više od 1.000 lica i doniralo plazmu, a prikupljeno je gotovo 1.400 litara plazme.

eVrtić - Elektronska prijava dece u predškolske ustanove eVrtić je i ove godine dostupna putem Portala eUprava u 142 grada i opštine. Roditelji ceo posao oko upisa dece u predškolsku ustanovu zavšravaju preko interneta i ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument, već se ona automatski pribavljaju po službenoj dužnosti (MKR, prebivalište, CROSO).

Prošle godine je ovaj elektronski način, zbog vanrednog stanja, bio i jedini način da se deca upišu u vrtić, pa je cela jedna generacija od oko 60.000 dece upisana onlajn. Budi volonter - Vlada je takođe uspostavila nacionalnu platformu za prijavu volontera na adresi www.budivolonter.gov.rs koja je bila veoma posećena tokom prvih nedelja borbe protiv koronavirusa kada je na snazi bilo vanredno stanje. Svi građani koji nisu spadali u rizičnu grupu i koji su želeli da pomognu našim najstarijim sugrađanima i drugim rizičnim grupama stanovništva, prijavljivali su se popunjavanjem prijave na sajtu ili besplatnim pozivanjem kontakt centra kovid 19 na broj 19819.

Nakon što bi nadležne službe odobrile prijavu, volontere su kontaktirali gradski i opštinski centri sa detaljnim uputstvima i prvim zadacima. Digitalna solidarnost - Portal digitalna solidarnost dostupan na adresi www.digitalnasolidarnost.gov.rs namenjen je svima koji su usled pandemije koronavirusa u svojim kućama.

Ideja portala je da na jednom mestu objavi sve informacije o besplatnim platformama za učenje na daljinu, rad od kuće, kao i besplatnim knjigama, kursevima, muzici, filmovima i drugim edukativnim i zabavnim sadržajima za vreme pandemije kovida 19. Portal je urađen za svega 48 sati od proglašenja vanrednog stanja, a trenutno je 100 kompanija i ustanova svoja rešenja i sadržaje učinilo besplatnim.

Raspored nastave - Kao podrška onlajn nastavi uspostavljeno je jedinstveno mesto gde svi đaci i roditelji mogu da pristupaju rasporedima nastave (RTS 3, 2 i RTS planeta), prečicama ka određenom času, ali i alatima i uputstvima za onlajn učenje www.rasporednastave.gov.rs . Vajber automatski info servis COVID-19- U saradnji sa kompanijom Rakuten Vajber, Vlada Republike Srbije pokrenula je na Vajber platformi automatski info servis COVID19 Info, kako bi građani dobili proverene informacije, važne novosti i odgovore na pitanja u vezi sa kovidom 19. Građani ovom servisu mogu da pristupe preko Vajber aplikacije ili linka na zvaničnom sajtu www.covid19.rs. Danas ovaj servis broji 260 hiljada korisnika koji su razmenili skoro 4 miliona poruka sa servisom i dobili neku od važnih infromacija. Vajber zajednica Moja škola - Vlada je uspostavila i Vajber zajedinicu Moja škola gde se roditeljima i đacima na dnevnom nivou šalju obaveštenja vezano za nastavu na daljinu tj. preko RTS. Zajednica broji skoro 120 hiljada članova.

