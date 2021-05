TRI DECENIJE DRAME U HAGU: 1.138 godina ROBIJE ZA SRBE! Za srpske žrtve pravda nije ostvarena

Najčešće zamerke na rad Haškog suda su da je sudio politički, radio selektivno i optužio najviše Srba. Veliki je broj uglednih pravnika, kako domaćih, tako i stranih, koji su oslobađajuće presude dokazanim krvnicima, poput komandanta OVK Ramuša Haradinaja ili hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, opisivali kao neshvatljive. O učinku ovog suda najubedljivije govore podaci da su Srbi osuđeni na više od hiljadu godina robije, a Hrvati, Bošnjaci i Albanci zajedno na trostruko manju kaznu.

Antisrpski sud

Advokat Toma Fila nema dilemu da je Tribunal antisrpski i za Kurir ocenjuje da je taj sud i osnovan kako bi satanizovao Srbe.

- Zbog te izjave sam i kažnjen, ali mi je drago. Nikada nisam voleo taj sud i jedva sam čekao da odem odatle. Ušao sam tamo 1996. da branim generala Ðorđa Ðukića. Umesto dva, tri meseca, ostao sam do 2014. Mi smo kao odbrana trpeli velike opstrukcije Srbije kao države, imao sam utisak da je država jednostavno otpisala optužene. To je trajalo sve do dolaska Rasima Ljajića. S druge strane, Hrvati i Albanci su imali neuporedivo bolji tretman i pomoć svojih država - objašnjava Fila.

On kaže i da su procesi u Hagu bili ispod svakog nivoa pravosuđa.

- Sve ono što nisu mogli biti dokazi u Srbiji i u svim drugim uređenim zemljama, tamo su mogli. Često sam zbog takvih stvari protestovao, a na kraju sam sudijama poručio: „Ja ću vama ugasiti svetlo”. To će se i desiti verovatno već ove godine, jer se očekuje izricanje presuda Stamatoviću i Stanišiću i biće to poslednja prvostepena presuda tog strašnog suda. Taj dan ću proslaviti zajedno sa mojim timom iz kancelarije - najavljuje naš sagovornik.

Šansa za istoričare

Advokat Novak Lukić ocenjuje za naš list da je najveća gorčina koju srpski narod oseća činjenica da niko nije kažnjen za zločine koji su činjeni nad Srbima, a to je bio jedan od zadataka Tribunala.

- To je i moje veliko razočarenje i za to krivim haško tužilaštvo koje je imalo najbolje timove kad su srpski predmeti bili u pitanju, a kad su albanski, onda pošalje neke trećerazredne tužioce i istražitelje. To je direktno stvar politike. Jedino dobro nasleđe Haga su arhive i verujem da će jednog dana istoričari moći da vide dokumente koje ne bi videli da ih države nisu dostavile. Srbija, doduše, najviše. Kamo sreće da su takve tajne dokumente tražili i od Hrvata. Istoričari bi znali da pročitaju činjenice. Tribunal je dao sebi zadatak da doprinese pomirenju, ali to je ispalo katastrofa. Ne da nije doprineo, nego je napravio još veći jaz. Za srpske žrtve pravda nije ostvarena - kaže Lukić.

Apsurdi

Nikola Šainović jedan je od ipak retkih osuđenika koji se iz Haga vratio. On za Kurir kaže da međunarodnu pravdu nisu diktirali sitni politički, već geopolitički interesi.

- Posle 28 godina, koliko traje Haški sud, mi smo opet na početku nekog novog suda koji će da sudi za zločine OVK. Izveštaji pokazuju da je Hag imao na raspolaganju 2,5 milijardi dolara. Sa takvim resursima je moglo da se uradi i organizuje mnogo više. U Hagu dominira parcijalnost, nije bilo pozitivnog uticaja na domaće pravosuđe i unapređenje vladavine prava. Imate i apsurde, poput onog da su hrvatski generali potpuno oslobođeni za zločinački poduhvat u „Oluji”, a bosanski Hrvati su za primenjivanje iste matrice u BiH osuđeni i eno ih još služe kazne. Ali to je samo jedan od problema tog suda. Ne gledam to lično i zato uvek kažem da su civilne žrtve platile daleko veću cenu nego ja - zaključuje naš sagovornik.

Podsetimo, Šainović se predao Tribunalu 2. aprila 2002, a sedam godina kasnije osuđen je na zatvorsku kaznu od 22 godine. Haški tribunal ga je teretio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. Među navodima optužnice bili su deportacija i druga nehumana dela, ubistvo i progoni na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi s namerom da prisilno raseli deo kosovskih Albanaca i promeni etničku ravnotežu pokrajine, na kojoj bi ponovo bila uspostavljena kontrola Srbije. Kazna mu je 2014. smanjena na 18 godina, a nakon dve trećine odslužene kazne u Švedskoj, vratio se u Srbiju 2015.

Srbi u Hagu Umr­li pre izri­ca­nja presude Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić - 2006. Mi­ro­slav De­ro­njić - 2007. Mi­le Mr­k­šić - 2015. Zdra­v­ko To­li­mir - 2016. Dr Mi­lan Ko­va­če­vić - 1998. Sla­v­ko Do­k­ma­no­vić - 1998. Oslo­bo­đe­ni optužbi Mi­lan Milutinović Mi­ro­slav Radić Mo­m­či­lo Perišić Doživotna Mi­lan Lukić Sta­ni­slav Galić Vu­ja­din Popović Lju­bi­ša Beara Ra­do­van Karadžić Na 40 godina Go­ran Jelisić Mi­lo­mir Stakić Ne­s­l­a­v­ni rezime l Kad se po­dvu­če cr­ta, Sr­bi­ja je izru­či­la uku­p­no 45 op­tu­že­ni­ka, od 46 ko­li­ko ih je Hag tra­žio. Bi­v­ši mi­ni­star po­li­ci­je Vla­j­ko Sto­ji­lj­ko­vić bio je taj 46. na li­sti, ali je on pre ispo­ru­če­nja izvr­šio sa­mou­bi­stvo. Od po­me­nu­tog bro­ja, bi­lo je 27 do­bro­vo­lj­nih pre­da­ja, 14 ha­p­še­nja na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je i još če­ti­ri ha­p­še­nja u inos­tran­stvu - u Ar­gen­ti­ni, Ru­si­ji, BiH i Cr­noj Go­ri.

Kako se delila pravda pred Tribunalom Srbi 109 optuženih 63 osuđeno u Hagu i od toga: 6 doživotnih 58 na 975,5 godina zatvora 3 oslobođena + 9 osuđenih u Sudu BiH (procesi koji su prebačeni iz Haga) na 163 godine 14 preminulih pre okončanja procesa 14 povučenih optužnica * Srbi ukupno osuđeni na 1.138,5 godina zatvora Hrvati 33 optužena 8 oslobođenih krivice 2 preminula pre kraja procesa 4 povučene optužnice 20 osuđenih na 294 godine zatvora Bošnjaci 9 optuženih 3 oslobođena krivice 1 preminuo pre kraja procesa 5 osuđenih na ukupno 42 godine zatvora Albanci 8 optuženih 7 oslobođenih krivice 1 osuđen na 13 godina zatvora Makedonci 2 optužena 1 oslobođen krivice 1 osuđen na 12 godina foto: Shutterstock

Najpoznatije lice tužilaštva Kada kažeš Hag, pomisliš na Karlu l Nekadašnja glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte, koja je mnogima prva asocijacija za Hag, u nekoliko navrata je pred SB UN upozoravala na problem zaštite svedoka na Kosovu. - Nemam ništa protiv prijateljstava, ali ako imate postere na kojima šef Unmika podržava Haradinaja, to stvara ozbiljne probleme... Govorili su da bezbednost zavisi od Haradinaja, koji je optužen za ratne zločine. To znamo, jer smo istražili taj slučaj i optužnica je potvrđena - rekla je ona na oproštajnoj konferenciji 2007.

Bivši šef Na­cio­nal­nog sa­ve­ta za sa­ra­d­nju s Hagom Lja­jić: Bi­li smo iz­me­đu če­ki­ća i nakovnja Kao neposredni svedok turbulencija zbog saradnje s Hagom, Rasim Ljajić za Kurir opisuje kako je tadašnja vlast bila bukvalno između čekića i nakovnja. - Taj pritisak međunarodne zajednice na sve države regiona da isporuče haške optuženike je bio ekstreman. Jako dobro pamtim jedan sastanak sa švedskom ministarkom ekologije 2008. ili 2009, a on vam najbolje ilustruje kako je sve izgledalo. Tada sam bio ministar rada i bio sam u čudu šta bi mogla biti tema razgovora s ministarkom ekologije Švedske. Sednemo i, umesto da pričamo o bilateralnim odnosima, njena prva rečenica na sastanku je bila: „I, dokle ste stigli sa saradnjom s Hagom?” Hag je tada bio pitanje svih pitanja, a s druge strane, sva istraživanja su pokazivala da je u zemlji ogromna većina bila protiv te saradnje, za 80 odsto njih Mladić je bio heroj. Lako je sad pametovati, ali garantujem da ko god je tada bio na vlasti, bio bi bukvalno između čekića i nakovnja, kao što smo mi bili tada - objašnjava Ljajić, koji je od 2004. bio na čelu Nacionalnog saveta za saradnju s Hagom. Naš sagovornik je uveren da bi se na haško pitanje danas, u potpuno novim globalnim okolnostima, sasvim drugačije gledalo: - Međunarodni poredak, koji je onda važio, potpuno se raspao, kontekst je skroz drugačiji, vrednosti su se promenile... Pritisak na saradnju s Hagom danas bi bio minimalan ili ga uopšte ne bi bilo. Međunarodna zajednica bila bi nema na taj problem i, osim možda nekih opštih poziva, niko na toj temi ne bi insistirao. foto: Beta Miloš Miškov

PRESEDANI HAŠKOG SUDA Smrt u sudnici Najdramatičniji događaj u sudnici bio je svakako na čitanju pravosnažne presude šestorici lidera Herceg-Bosne, kada je zapovednik HVO Slobodan Praljak popio otrov, koji je u bočici tajno uneo u sudnicu. Uprkos hitnoj intervenciji, Praljak je umro. Tuđmanov zločinački poduhvat Presuda šestorici lidera Herceg-Bosne sadrži i potvrdu da su članovi udruženog zločinačkog poduhvata bili i bivši predsednik Hrvatske Franjo Tuđman i drugi hrvatski zvaničnici tog vremena. Njihov zajednički cilj je, prema presudi, bilo uspostavljanje dela hrvatske države na teritoriji BiH. Milošević - najkrupnija zverka Najkrupnija zverka koje se Hag dočepao bio je bivši predsednik države Slobodan Milošević. Ipak, tokom maratonskog suđenja, Milošević je 2006. umro, ne dočekavši presudu za ratne zločine počinjene u ratovima na prostoru bivše SFRJ. Veselje za Gotovinu i Markača Hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču ukinuta je prvostepena presuda, kojom su, zbog zločina u „Oluji”, bili osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Oni su pravosnažno oslobođeni 2012. i uz opštenarodno veselje dočekani kao heroji u Hrvatskoj. Treći pokušaj za Haradinaja Tribunal je 2012. drugi put oslobodio bivšeg kosovskog premijera i vođu OVK Ramuša Haradinaja krivice za zločine nad civilima na Kosovu i Metohiji 1998. On se sada i treći put suočava s optužnicom pred haškim sudom, ovoga puta za krivična dela protiv pravosuđa - ometanje službenih lica u obavljanju dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka. foto: Profimedia, EPA