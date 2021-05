Američki glumac i oskarovac Metju Mekonahi rešio je da popularnost stečenu na filmskom platnu iskoristi i stekne nešto značajnije od puke slave - političku moć!

On je najavio da se sprema za izbornu trku 2022. u želji da postane novi guverner Teksasa. Ako u tome uspe, a kandidatura još nije ozvaničena, neće biti pionir u tom poduhvatu. Mnogo je glumaca koji su filmski studio zamenili za političku arenu i fotelju, poput bivšeg predsednika SAD Ronalda Regana, guvernera Kalifornije Arnolda Švarcenegera, lidera Ukrajine Vladimira Zelenskog...

Razgovori sa stratezima

- Razmišljam o kandidaturi za mesto guvernera. To je velika čast. Sada moram da izaberem koju lidersku ulogu želim tokom sledećeg poglavlja u svom životu i u kojoj ulozi ću biti najkorisniji - rekao je Mekonahi nedavno.

Rođeni Teksašanin i profesor na Univerzitetu u Ostinu na sličnu temu govorio je svega nekoliko meseci ranije.

- Mogu da se kandidujem, ali ako to ljudi žele. U ovom trenutku čini se da je politika u kvaru. Bio bih zainteresovan kada bi politika redefinisala sama sebe, svoju svrhu - ispričao je on.

Međutim, piše američki portal Politiko, on je mnogo više nego samo zainteresovan za novu ulogu.

- Oskarovac već razgovara sa najuticajnijim ljudima iz političkih krugova u Teksasu, uključujući tu i bogate umerene republikance i vlasnike energetskih kompanija, kako bi testirao svoje šanse. On je u ozbiljnim pregovorima o ulasku u izbornu trku, tvrde dobro obavešteni izvori. Neki od političkih stratega ne veruju da je Mekonahi spreman da žrtvuje status kulturne ikone kako bi uskočio u prljavštinu politike. Ipak, politička klasa je zainteresovana za njegove planove - navodi Politiko.

- Čudno mi je da Mekonahija veći broj ljudi ne shvata ozbiljno. Poznate ličnosti u ovoj zemlji imaju mnogo uticaja. On nije neki glumac sa C liste, veoma je popularan i može da privuče ljude - rekao je za Politiko Brendan Stajnhauser, republikanski strateg iz Ostina.

Kako dodaje, oskarovac bi privukao mnogo pažnje na izborima i dosadašnji guverner Teksasa Greg Abot našao bi se u velikim problemima.

Ronald Regan l Rođen: 6. februar 1911. u Tampiku, u Ilinoisu l Brak: Dva puta se ženio l Deca: Petoro l Filmovi: „Mračna pobeda”, „Ratni zarobljenik”, „Pobednički tim”... l Nagrade: kao glumac: nema, kao političar: Predsednička medalja slobode l Funkcije: Predsednik Udruženja glumaca, guverner Kalifornije, predsednik SAD

Analiza profesora Regan krao replike iz filmova Dok je Ronald Regan bio u Beloj kući, profesor Majkl Rogin analizirao je njegove govore. - Ronald Regan namerno briše granicu između stvarnosti i filmske fantazije. On takozvani sistem raketa „Ratovi zvezda” brani koristeći filmsku rečenicu: „Sila je sa nama”. Na kritike za oporezivanje je odgovarao forom Prljavog Harija „Ulepšaj mi dan”. Kada je raspravljao o krizi na Bliskom istoku u jeku talačke krize, rekao je: „Gledao sam Ramba sinoć, znaću šta da radim sledeći put”. To su sve aluzije na nasilje. Osim toga, imitirajući njegovu veru u film, Džon Hinkli je, imitirajući radnju „Taksiste”, namerno upucao predsednika na dan kada se dodeljuje Oskar. Regan je predsednik postao zahvaljujući filmu, film je kriv što je završio u bolnici, a i njegov imidž je inspirisan filmom - napisao je on za Njujork tajms 1985. foto: Profimedia

Nepoznato opredeljenje

Međutim, jedina nevolja u svemu tome jeste to što političko opredeljenje Metjua Mekonahija nije poznato. I on namerno odbija da kaže da li bi se kandidovao kao republikanac ili kao demokrata. Nekoliko puta je izlazio u javnost sa tvrdnjama da je centrista i da mu je cilj da se smanje podele u društvu.

- On je mlad, lepo izgleda i pomalo je divljak, ali ovo je Teksas. Mi volimo takve - rekao je Gilberto Inohosa, šef teksaskih demokrata.

Da je zaista tako jednostavno, da su popularnost i izgled dovoljni, pokazuju i rezultati prvih anketa o tome za koga bi Teksašani glasali da se izbori održavaju u ovom trenutku.

- Ukoliko se Metju Mekonahi kandiduje za guvernera Teksasa, za njega bi glasalo čak 45 odsto registrovanih birača dok bi sadašnji guverner Greg Abot dobio 33 odsto glasova. Trećem kandidatu bi otišla 22 procenta glasova. Ovo vođstvo od čak 12 odsto nad republikanskim guvernerom je izuzetno veliko i pokazuje da glumac ima velike šanse da pobedi. Ipak, problem bi moglo da bude to što republikancima nije mnogo privlačan, ali bi i demokrate želele progresivnijeg guvernera, a ne nekog ko je kritikovao obe partije i sebe proglašava centristom - piše Dalas njuz.

Politiko navodi da su Mekonahijeve najave o političkoj karijeri neočekivane jer skoro nikad nije glasao na izborima u toj državi i nikad nije donirao novac nijednoj stranci, a napadao je demokrate što se nisu mirile s pobedom Donalda Trampa 2016, kao i bivšeg američkog predsednika i republikance zbog potpuno neutemeljenih tvrdnji o pokradenim izborima 2020.

Metju Mekonahi l Rođen: 4. novembar 1969. u Juvaldiju, u Teksasu l Brak: Oženjen l Deca: Troje l Filmovi: „Poslovni klub Dalas”, „Amistad”, „Kontakt”, „Mračna kula”, „Pravi detektiv”... l Nagrade: Oskar za najboljeg glumca, Emi za najboljeg glumca... foto: Profimedia

Prepoznatljivost

- Istorija politike je puna poznatih koji su postigli uspeh: dovoljno je samo setiti se Klinta Istvuda, Arnolda Švarcenegera i Ronalda Regana, koji je obavljao najvišu funkciju. Zašto? Pre svega, popularnost koju su stekli ranije garantovala im je uspeh, a značilo je i to što ljudi imaju utisak da ih lično poznaju. Taj odnos intimnosti i poverenja je jako važan. Osim toga, većina njih su atraktivni ljudi koji znaju kako da prenesu poruku i verbalno i neverbalno. To njihove nastupe čini uspešnim. Istraživanje je pokazalo da su Reganov izgled i izražajnost glavni razlozi uspeha - piše Šaron Koen sa Univerziteta u Salfordu za portal ThePsychologist.

Jasno je da su ankete i javnost na strani Metjua Mekonahija. To i ne čudi u zemlji na čije čelo je pre pet godina došao upravo spomenuti Donald Tramp, čovek bez ikakvog političkog iskustva. Njemu je bila dovoljna prepoznatljivost imena koju je stekao prvo kao građevinski mogul, a zatim kao voditelj ekstremno popularnog rijaliti TV šou-programa „Šegrt”. Imao je on i nešto glumačkog iskustva, ali se ono svodilo na pojavljivanje u filmovima tipa „Sam u kući”. Uglavnom u onim koji su se dešavali na nekom od njegovih imanja. Ipak, govoriti o njemu kao o glumcu bilo bi neutemeljeno.

Međutim, Amerika je već imala glumce na visokim funkcijama, i to ne tako davno. Jedan od najpopularnijih republikanskih predsednika Ronald Regan slavu je stekao upravo u Holivudu.

- U studijskom sistemu, lideri Holivuda pretvorili su filmsku industriju u društvenu instituciju, a ličnostima poput Regana omogućeno je prvo da zabavljaju, a onda i da ispunjavaju svoju građansku dužnost. Iako Regan nije dostigao oreol filmskog idola kakav su imali Klark Gejbl ili Hemfri Bogart, bio je jedan od glavnih glumaca tog vremena. Sistem koji je zavisio od zvezda njega je pretvorio u lice holivudskih produkcija, a onda je njegov politički trening nastavljen van filmskog platna - radio je sa vladom na „propagandi demokratije”. Za samo prve dve godine u Vorner Braders, snimio je 19 filmova i brzo postao zvezda. Ne vrhunska, ali zvezda svakako. Već 1947. postao je predsednik Udruženja glumaca. Suočio se sa štrajkovima i pritiskom iz Vašingtona zbog navodnih komunističkih uticaja na filmu. Kao šef udruženja, naučio je kako da i u doba Hladnog rata smiruje sukobe - napisala je Ketrin Kramer Braunel, profesor istorije, za CNN.

Cinkario za FBI

U svojoj autobiografiji Regan je naveo da su ga sukobi između komunista, progresivaca, republikanaca i antikomunista učinili pragmatičnijim, kao i da su mu ubili idealizam. To je navodio i kao razlog skretanja udesno iako je karijeru započeo kao član Demokratske partije.

- Kao portparol filmske industrije Regan je naučio da politika i uspeh u bioskopima zavise od poverenja. U jeku istraga protiv ljudi optuženih za komunizam, on je predstavio Holivud kao patriotski, a industriju snova kao spasioca „američke slobode i demokratije” - navodi Braunelova.

Upravo poverenje masa omogućilo je Ronaldu Reganu, čoveku koji je godinama cinkario kolege levičare agentima FBI, da se kandiduje za mesto guvernera Kalifornije 1966. Kada su ga napali da je „samo glumac” i da nema iskustva, on je odgovorio da je on, u stvari, „narodni političar”, da predstavlja sve one koji su ga podržali u bioskopima i spremni su da mu daju glas na biralištu. I uz podršku kolega poput Džona Vejna, ali i bogatih industrijalaca kojima se svideo konzervativac koji se protivio dodatnom oporezivanju bogataša, lako je pobedio na izborima. A dva mandata na čelu najbogatije američke države donela su mu političku popularnost širom zemlje.

Ronald Regan je 1980. pobedio na predsedničkim izborima i u dva mandata vodio je Sjedinjene Države. Uprkos konzervativizmu, mnogi ga i danas smatraju jednim od najuspešnijih predsednika - preživeo je atentat, postavio prvu ženu za sudiju Vrhovnog suda, izveo invaziju na Grenadu, uredio poreski sistem, pobedio u Hladnom ratu...

I u Srbiji glumci vole politiku Od lidera stranaka do skandala i ministarskih fotelja l I kod nas su glumci voleli da uskoče u političke vode. Najsvežiji primer je svakako Sergej Trifunović, koji je bio na čelu Pokreta slobodnih građana, a i dalje je aktuelan Branislav Lečić, koji se proglasio i predsednikom Demokratske stranke, a ranije je bio lider pokreta Moja Srbija i Demohrišćanske stranke. On je bio i ministar kulture od 2001. do 2004. A na toj funkciji bio je i Voja Brajović od 2007. do 2008. Za najvišu predsedničku funkciju 2002. kandidovao se ispred SPS svojevremeno najpopularniji jugoslovenski glumac Velimir Bata Živojinović. Međutim, glumačka slava u Srbiji nije mu donela glasove. Jedan od najskandaloznijih izleta u politiku imala je Neda Arnerić, kao učesnik afere „Bodrum”. U Skupštini su se, osim nje, u različitim trenucima nalazili i Aleksandar Berček, Lidija Vukićević, Rastko Jovanović... foto: Aleksandar Jovanović Cile, Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

Guvernator

Na prvi pogled, sličan put imao je i Arnold Švarceneger. Ali samo na prvi pogled. Pred njim je bilo mnogo više prepreka nego pred Reganom. Rođen u Austriji malo posle Drugog svetskog rata, u porodici policajca, za njega su dizanje tegova i bodi-bilding postali šansa za beg od kuće i siromaštva.

Već sa 18 godina osvojio je prvu titulu šampiona Evrope, a onda su se ređale titule „mister univerzum” i rekordnih sedam titula „mister olimpija”. Slavu koju je stekao kao jedan od najboljih bodibildera svih vremena iskoristio je da se preseli u Ameriku i stane pred kamere. Budući da engleski nije znao, u prvom filmu koji je snimio - „Herkul u Njujorku” - drugi glumac je izgovarao njegov tekst. Međutim, to ga nije zaustavilo: uprkos jakom akcentu, ali koristeći jedinstvenu harizmu Švarceneger je filmovima „Konan Varvarin”, „Terminator”, „Totalni opoziv”... samo nekoliko godina kasnije postao superzvezda i najplaćeniji glumac na svetu.

Popularnost, ali i veza sa političkim klanom Kenedijevih (njegova bivša žena Marija Šriver je sestričina Džona i Roberta Kenedija) donele su mu i prvu političku funkciju - od 1990. do 1993. bio je predsednik Predsedničkog saveta za fizičku kondiciju i sport u administraciji Džordža Buša. Deset godina kasnije kandidovao se za mesto guvernera Kalifornije i pobedio. Na toj funkciji ostao je do 2011. godine.

Za razliku od Regana, on nije imao nikakvu mogućnost da uđe u trku za Belu kuću - američki Ustav zabranjuje da predsednik postane neko ko nije rođen u SAD. To ga nije sprečilo da pokušava da pokrene peticije koje bi izmenile zakon, ali za sada bezuspešno. A Švarceneger kao predsednik postao je samo šala u filmovima njegovog prijatelja i rivala Silvestera Stalonea.

- Amerika je zemlja mogućnosti i u njoj sam uspeo da uradim sve što sam želeo, ali kandidatura za predsednika je jedino što mi je onemogućeno. Žalim zbog toga - rekao je Švarceneger svojevremeno.

Arnold Švarceneger l Rođen: 30. jul 1947. u Talu, u Austriji l Brak: Razveden l Deca: Petoro l Filmovi: „Konan Varvarin”, „Terminator”, „Totalni opoziv”, „Poslednji akcioni heroj”... l Nagrade: kao bodi-bilder: Mr. Evrope, Mr. Univerzum, Mr. Olimpija, kao glumac: Zlatni globus za najbolji akcioni debi, MTV nagrada, kao političar: Odlikovanje Austrije, Francuska legija časti l Funkcije: šef Predsedničkog saveza za fizičku kondiciju i sport, guverner Kalifornije foto: Profimedia

Komičar na čelu zemlje

Glumci koji postaju političari i predsednici nisu jedinstveni za Ameriku. Ima ih širom sveta, jer kad je neko slavan, ljudima je lakše da se identifikuju s njim. A i često se poistovećuju likovi iz filmova i serija s onima koji ih glume. Najsvežiji, možda i najbolji primer toga jeste ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Ovaj komičar, koji je do svoje 40. godine snimio tek nekoliko uspešnih filmova, stekao je popularnost serijom „Sluga naroda”. U njoj on glumi Vasila Holoborotka, profesora istorije koji na času drži tiradu punu psovki o korupciji u zemlji, jedan od učenika to snimi, a video postane hit na internetu. I taj video mu donese funkciju predsednika zemlje.

Na sličan način Zelenski je iskoristio popularnost i kritikujući korupciju u Ukrajini napravio partiju Sluga naroda, a zatim je i pobedio na predsedničkim izborima 2019. godine.

Vladimir Zelenski l Rođen: 25. januar 1978. u Krivom Rogu, Ukrajina l Brak: Oženjen l Deca: Dvoje dece l Filmovi: „Ljubav u velikom gradu”, „Romansa na poslu”, „Osam prvih sastanaka”, „Sluga naroda”... l Nagrade: kao glumac: Najbolji voditelj, najbolji scenarista, najbolji producent l Funkcije: predsednik Ukrajine Prošle godine mesto predsednika Gvatemale posle četiri godine napustio je Džimi Morales. On je slavu stekao glumeći u komediji „Moralejas” i filmu „Predsednik u sombreru”, gde glumi kauboja koji slučajno dolazi na čelo zemlje. Popularnost mu nije pomogla 2011. na izborima za mesto gradonačelnika Gvatemala sitija, ali jeste samo četiri godine kasnije kad je kao kandidat desničarske stranke FCN Nacion pobedio na predsedničkim izborima. Slava mu, ipak, nije pomogla dok je bio na vlasti - korupcionaški skandali u kome su učestvovali njegovi rođaci i saradnici, ali i optužbe za seksualno zlostavljanje, doveli su do demonstracija i njegovog odlaska s vlasti. foto: Profimedia

Filipinac Džozef Estrada još jedan je glumac koji se ostvario i u političkoj areni. Nakon pune 33 godine filmova u kojima je uglavnom glumio heroja potlačenih klasa, on je započeo i prilično impresivnu političku karijeru - bio je gradonačelnik San Huana (1969-1986), senator (1987-1992), potpredsednik Filipina (1992-1998), predsednik države (1998-2001), pa gradonačelnik Manile (2013-2019).

Klint Istvud Prljavi Hari bio gradonačelnik l Glumac i reditelj Klint Istvud, koji je svetsku slavu stekao kao Prljavi Hari, svoju bogatu filmsku karijeru više puta je menjao za političku. On je 1986. postao gradonačelnik mesta Karmel kraj mora u Kaliforniji, a 2011. postao je član Kalifornijske komisije za parkove i rekreaciju. Uključivao se i u američke predsedničke izbore, ali ne kao kandidat, već samo kao podrška. On je 2012. podržao republikanca Mita Romnija, a 2020. Majka Blumberga.