KRVAVI TRAGOVI: Kako su Velja Nevolja i Marko Miljković postali gospodari života i smrti u podzemlju

Istraga ukazuje da su ubijali za kavački klan, ali i za svoj interes, jer su sklanjali ljude koje su smatrali suparnicima ili one od kojih su posle ubistva mogli da otmu automobile ili nešto drugo

Belivukov klan raspolagao je neverovatnim sumama novca, otkriveno je tokom istrage. Njegove vođe vremenom su postale najodaniji, ali i najjači oslonac kavačkog klana, koji vodi krvavi rat sa suprotstavljenim škaljarskim kriminalnim klanom.

Čekali naređenja

Kao ljudi od poverenja najjačih ljudi u podzemlju, Belivuk i Miljković bili su gospodari života i smrti. Upoznati u slučaj tvrde da bi mnoga od oko 50 ubistava koja su ostala nerešena hapšenjem Belivukove kriminalne grupe mogla da dobiju svoj epilog.

- Dvojica organizatora oformila su ekipu oko sebe i pokušala da u nju uvuku što više „navijača”, ljudi željnih dokazivanja. Krenuli su najpre sa preuzimanjem tribina i poslova obezbeđenja. I dok su rešavali svoje probleme sa drugim grupama, strpljivo su čekali naređenja Kašćelana i Zvicera, koji su tada već uveliko vodili svoje ratove - objašnjava sagovornik Kurira.

Sumnja se da su prve zadatke da likvidiraju protivnike dobili prošle godine, kada su počinjena ubistva za koja se zasad sumnjiče. Navodno, iako su bili ispostava „kavčana”, Belivukovom klanu plaćano je da izvrši surove likvidacije Zvicerovih i Kašćelanovih suparnika.

- Interesantno je da su se i vođe beogradskog ogranka, kako pokazuju dokazi iz istrage, same uključivale u brutalna mučenja i zverska ubistva ljudi koje su prethodno na prevaru otimali - otkriva izvor.

Da su vođe ogranka u Beogradu primale zadatke od vođa „kavčana”, ukazuje to da je motiv ubistva Milana Ljepoje, „pink pantera” iz Niša, bilo to što je navodno on organizovao pokušaj ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini. Spekuliše se i da su „vojnici” Veljka Belivuka učestvovali u likvidaciji Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru prošle godine u Atini, a potom i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu prošle godine na Krfu.

- Krvavi tragovi koje su ostavljali za sobom ukazuju da su ubijali za kavački klan, ali i za svoj interes, odnosno da su sklanjali ljude koje su smatrali suparnicima ili one od kojih su posle ubistva mogli da otmu automobile ili nešto drugo - otkriva on.

foto: Saša Pavlić

Postali zveri

Međutim, kakve su zveri postali kako su narastali, svedoči i sumnja da su ubijali i one sa kojima su prividno bili dobri.

Likvidacije, ali i sklanjanje tragova dogovarali su preko tajne aplikacije za komunikaciju Skaj, za čije je održavanje i funkcionisanje bio zadužen jedan od uhapšenih, osumnjičeni Srđan Lalić.

- Istražitelje je iznenadilo da se nisu suzdržavali da preko ove aplikacije čak razmenjuju slike izmasakriranih žrtava - kaže sagovornik.

Ipak, da nisu imali nameru da se zaustave na ubistvima, već da uđu u sve pore društva, svedoči i činjenica da su pojedini pripadnici grupe imali otvorena preduzeća, rentakar agencije, trgovali su bitkoinima, ali i vodili kafiće. Lisice su stavljene i jednom bivšem, a drugom aktuelnom zatvorskom stražaru, bivšem policajcu i menadžeru popularnog pevača.

Baza Stadion kao paravan l Mesto sastanka pripadnika beogradskog ogranka najčešće je bio takozvani bunker na stadionu Partizana, odnosno prostorije koje su koristili „navijači”. To im je, kako se sumnja, bila i baza za trgovinu malim količinama droge. S druge strane, Belivuk, ali i najmanje još četiri pripadnika grupe imali su stanove u istoj luksuznoj zgradi na Zvezdari. Belivuk je u njoj živeo sa porodicom, a ostali su mu bili stalno na usluzi, a istovremeno su motrili na svakog ko se približi višespratnici. I vikendica u Ritopeku je posebno značajna za istragu. Sumnja se da su u njoj brutalno ubijane i kasapljene otete žrtve, a u njoj je nađena i industrijska mašina za mlevenje mesa, što ukazuje na to da su pojedine žrtve pretvarali u mleveno meso. foto: MUP Srbije

Podeljeni zadaci Imali stručnjaka za oružje, logističara, perače para... Članovi grupe, kako ukazuju prikupljeni dokazi, izvršavali su zadatke koji su im bili dodeljeni - trgovina drogom, nabavljanje i skrivanje oružja, pranje novca, otmice i najteža krivična dela - ubistva. - Svako je imao svoj zadatak i ulogu, od trgovca drogom do pružanja logistike i skrivanje novca. O tome svedoče dokazi da je, recimo, bivši policajac Vlade Georgiev bio zadužen za vođenje legalnih poslova, ali i nabavku oružja, a u svemu mu je, kako se sumnja, pomagala supruga. Osumnjičeni Željko Kodžić bio je stražar u Centralnom zatvoru i stručnjak za oružje. Osumnjičeni Aleksandar Vučeljić, zvani Sale Struja, sa Belivukovom suprugom držao je rentakar agenciju, a sumnja se da su upravo automobile te agencije koristili za izvršenje krivičnih dela, ali da su na nju registrovali i automobile koje su otimali - dodaje on. Otvarali agencije... Sale Struja i Bojana Belivuk foto: Privatna Arhiva, Kurir

Vakuumirali novac Dobavljače droge plaćali 300.000 evra Kako su istražitelji otkrili nakon hapšenja ćelije klana u Sloveniji, novac za kupovinu kokaina im je slat po kuririma. Za isplatu dobavljača konoplje iz Španije davali su 200.000 evra, a novac je bio vakuumiran da bi se lakše preneo, a na isti način, ali sa 300.000 evra, isplaćivali su dobavljača kokaina iz Holandije.

Razrađen biznis Cenovnik „kavčana” za transport kilograma kokaina 250 evra po Sloveniji 750 evra od Ljubljane do Zagreba 900 evra do Splita 750 evra do Salcburga 1.000 evra do Beča i Minhena 1.250 do Štutgarta 750 evra do Venecije