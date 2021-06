NEVEROVATNA PRIČA O JEDNOM OD NAJGORIH UBICA: Monstrum sa Anda ubio 300 devojčica, robijao 16 godina, pa pušten

Pedro Lopez ili Monstrum sa Anda jedan je od najgorih serijskih ubica u istoriji, a priča o njegovim krvavim pohodima, a zatim hapšenju i puštanju na slobodu je nešto od čega se svi naježe.

Ovaj Kolumbijac rođen 1948. počeo je da ubija kad je imao samo 21 godinu. Od tada pa do 1980. ubijao je gotovo neometano, a njegove žrtve bile su isključivo devojčice. Lutao je Kolumbijom, Ekvadorom i Peruom i ubio ih između 110 i 300.

Misionarka

Za ovo čudovište, koje je izbačeno iz kuće sa osam godina jer je pokušao da siluje sestru, nije uvek sve išlo glatko.

- Tokom 1978. godine Pedra Lopeza, jednog od najgorih serijskih ubica, uhvatila je grupa iz plemena Ajakučo u Peruu i to dok je pokušavao da otme devetogodišnjakinju iz njihovog sela. Besni Indijanci rešili su da Lopeza kazne sporom i zastrašujućom smrću. Međutim, jedna hrišćanska misionarka koja je upravo došla u posetu selu ubedila ih je da to ne čine, već da ga predaju policiji. Ovi su ga jednostavno deportovali u Ekvador, gde je nastavio da ubija - pišu Harold Šekter i Dejvid Everit u knjizi „Od A do Z: Enciklopedija serijskih ubica”.

Kad je dve godine kasnije uhapšen u Ekvadoru dok je mamio jednu devojčicu, Lopez je priznao 300 ubistava, ali je 110 njih dokazano, pa je osuđen na 16 godina robije, što je bila maksimalna kazna u toj zemlji.

Misterija

Odmah po suđenju proglašen je ludim, pa je poslat u psihijatrijsku ustanovu, iz koje je pušten dve godine ranije zbog dobrog vladanja. Uslovni otpust podrazumevao je da plati 50 dolara i pridržava se nekoliko pravila. Naravno, odmah je pobegao i od 1998. nije viđen, ali neki stručnjaci tvrde da je nastavio da ubija. Drugi veruju da je pogubljen, ali u tajnosti.

