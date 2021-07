NAJMISTERIOZNIJA KNJIGA NA SVETU: Jedni misle da su je pisali vanzemaljci, drugi da je sve samo šala

Vojničev rukopis najmisterioznija je knjiga na svetu.

Ovaj spis iz 15. veka, ponovo otkriven 1912. godine, toliko je drugačiji od svih da niko ne zna ni kojim je jezikom napisan ni šta je na slikama u njemu, a kamoli kako je nastao, s kojim ciljem i ko je autor. Zbog toga i ne čudi što je postojanje ove knjige pravi izazov za istraživače, ali i teoretičare zavere, koji su uspeli da je povežu čak i s vanzemaljcima.

Alhemičari

Ono što se o samoj knjizi zna staje u svega nekoliko rečenica. Vojničev rukopis nastao je između 1404. i 1438. godine, to je utvrđeno datiranjem pomoću ugljenika C14. U pismu iz 1666. piše da je knjiga nekada pripadala caru Svetog nemačko-rimskog carstva Rudolfu Drugom (1552-1612), kao i da je on za nju dao 600 zlatnih dukata ili 2,07 kilograma zlata. Posle toga pripadala je alhemičaru iz Praga Georgu Barešu (1585-1662), da bi kasnije stigla do Atanasijusa Kirčera (1602-1680). Onda je nestala, a ponovo ju je otkrio antikvar Vilfred Vojnič u jednom italijanskom manastiru 1912. godine. Danas se čuva na univerzitetu Jejl i naučnici ne prestaju da je ispituju.

Neke neobične teorije o Vojničevom rukopisu potiču još iz 17. veka. Alhemičar Bareš verovao je da je autor neko ko je znao sve medicinske tajne drevnih Egipćana.

U 20. veku teorije su bile nešto drugačije, pa je sam Vojnič zaključio da je samo Rodžer Bejkon, engleski monah iz 13. veka, filozof i jedan od prvih ozbiljnih naučnika, mogao da bude njen autor. U tu tezu poverovali su mnogi, ali bilo je i skeptičnih, koji su antikvara optužili da je sam napisao knjigu. Kako su tvrdili, imao je dovoljno znanja da napravi uverljiv falsifikat koji bi mu doneo slavu i novac.

Naravno, obe teorije pale su u vodu kad su naučnici sa Univerziteta Arizone 2009. knjigu podvrgli ispitivanju pomoću radioaktivnog ugljenika. Tada je, bez sumnje, utvrđeno da je nastala početkom 15. veka.

Osim istoričara i bibliofila, Vojničevim rukopisom bavili su se i kriptografi, i to najbolji - oni koji su uspevali da razbiju sve neprijateljske šifre u dva svetska rata. Međutim, ni oni nisu uspeli. Jedino što su zaključili, zahvaljujući ponavljanjima u tekstu, jeste da sistem koji se koristi u knjizi ima sve karakteristike stvarnog jezika. Ipak, nisu mogli da zaključe kog.

To što je Vojničev rukopis ostao misterija uprkos razvoju naučnih metoda dovelo je i do nastanka dve mnogo atraktivnije teorije - da su knjigu napisali članovi tajnog bratstva alhemičara i u njoj sakrili sve svoje tajne i da je spis dnevnik jednog ili više vanzemaljaca koji su posetili Zemlju u srednjem veku. Dokaz za prvu je struktura delova koji se smatraju herbarijumom ili receptima, pa mnogi naučnici misle da nije nemoguća. Što se druge teorije tiče, kao dokaz da je tačna pojedini istraživači navode to što prikazane biljke ne postoje na Zemlji, što su crteži sazvežda i zvezda prilično precizni za 15. vek, ali i to što su na crtežima gole žene predstavljene u kadama i kapsulama povezanim cevima i kablovima. To bi, kažu analitičari, moglo da prikazuje eksperimente na tim ženama u svemirskim brodovima.

Proročanstvo

Pre nekoliko godina pojavila se još jedna neverovatna teorija o Vojničevom rukopisu. Naime, finski biznismen Vejko Latvala izašao je s tvrdnjom da je uspeo da pročita tekst, ali ne pomoću kriptografskih metoda, već zahvaljujući božanskoj intervenciji.

- Knjiga sadrži medicinska znanja koja bi i danas bila korisna lekarima, kao i neverovatna saznanja o kosmosu. Nudi i proročanstvo o budućim dešavanjima, a piscu ju je diktirao sam bog - tvrdi Ari Ketola, Latvalin najbliži saradnik i sledbenik.

Otkriće da je Vojničev rukopis zaista nastao u 15. veku nije ućutkalo one koji veruju da je reč o prevari. Međutim, posle toga više nisu za prevaru krivili Vilfrida Vojniča, već su počeli da tvrde da ju je osmislio neki šaljivdžija ili čak ludak iz 15. veka. Međutim, zvuči neverovatno da bi neko u tom periodu istorije potrošio toliko resursa i vremena samo da bi se našalio. Takođe, neverovatno je da bi neko omogućio ludaku da na 200 strana piše gluposti.

Stiven Baks Otkrio sam 10 reči Profesor primenjene lingvistike univerziteta Bedforšir u Engleskoj Stiven Baks prošle godine je izašao s tvrdnjom da je uspeo da dešifruje 14 slova i čak 10 reči iz Vojničevog rukopisa. - Pratio sam ilustracije biljaka i sazvežđa, a onda uspeo da shvatim kako se pišu njihova imena, pa sam to preveo. To su reči kao korijander, čemerika i kleka, ali i sazvežđe Bika - rekao je Baks. Naravno, ako su njegove tvrdnje tačne, to je tek početak dešifrovanja najmisterioznijeg rukopisa.

PODELA RUKOPISA Kako niko nije u stanju da pročita Vojničev rukopis, posmatranjem ilustracija na oko 200 stranica (nekoliko njih je izgubljeno) zaključeno je da knjiga ima šest delova. Prvi deo - herbarijum - Na svakoj stranici nalazi se crtež neke nepoznate biljke i nekoliko rečenica teksta. Drugi deo - astronomski - Ima dijagrame i crteže Sunca, Meseca i zvezda, kao i različitih sazvežđa. Uz ilustracije 12 sazvežđa nacrtano je po 30 golih žena, od kojih svaka drži po jednu zvezdu. Treći deo - biološki - Sadrži crteže golih žena, od kojih neke imaju krunu i kupaju se u bazenu. Četvrti deo - kosmološki - Opskurni dijagrami i mape nepoznatih ostrva povezanih cevima. Peti deo - farmaceutski - Crteži delova nepoznatih biljaka i nečega nalik na apotekarske posude. Šesti deo - recepti - Ima samo tekst uz crtež zvezde na levoj margini svakog pasusa.

Andrija Ivanović