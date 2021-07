SEĆANJE NA STRAVIČAN ZLOČIN: Sanjam moju Anđelinu (3), pruža mi ruke i zove me da pođem s njom, a ja bih najradije to i učinila!

Pre pet godina u selu Vratarnica kod Zaječara dogodio se zločin koji je šokirao Srbiju. Kobnog 9. jula 2016. godine Vladica Rajković, tada star 28 godina, oteo je s rođendana svoju komšinicu Anđelinu Stefanović (3), silovao je i zverski je ubio.

Monstrum je osuđen na 40 godina zatvora, a tokom sudskog procesa je bio staložen, bez emocija i kajanja.

- Tvrdio je da devojčicu nije silovao, niti da ju je potom kamenom udarao u glavu do smrti. Izneo je sramnu odbranu, u kojoj je naveo da je devojčicu nosio na ramenima i da se okliznuo, te da je Anđelina pala i udarila glavom.

Međutim, obdukcioni nalaz, DNK i drugi materijalni tragovi nedvosmisleno su pokazali da Rajković laže, to jest da je devojčicu prvo silovao, da ju je stezao za vrat i na kraju joj smrskao glavu - podseća naš izvor i dodaje da je Rajković u svojoj bestidnoj odbrani rekao i „da su ga u policiji mnogo tukli, te da je zato morao da prizna zločin”.

Neprestano plače

Danijela Stefanović, majka tragično preminule Anđeline, ni pet godina nakon gubitka ćerke ne prestaje da plače na svaki pomen njenog imena. Zatekli smo je kako sprema pomen i stvari koje će izneti na ćerkin grob.

- Sećam se, sredila sam moju Anđelinu kao malu pčelicu, doterala je i napravila joj frizuru i odvela je na prvi rođendan komšijine ćerke, preko puta naše kuće. Nisam slutila tragediju, jer je bila u društvu dece, pod nadzorom roditelja. Moj brat je bio tamo, a gotovo svi gosti su mi bili poznati. Na nesreću, zadesio se tu i rođak slavljenika, Vladica. Moja devojčica bi sada imala osam godina, bila bi đak, a ne da trune pod zemljom, dok se zlikovac baškari u zatvoru - jecajući izgovara Danijela i nastavlja:

- Žalim što kobnog dana nisam prva stigla do Vladice, da mu ja presudim! Oči bih mu iskopala, a ne da mu odrede 40 godina robije, pa da ga puste zbog navodnog dobrog vladanja.

Podsetimo, tog 9. jula pre pet godina Vladica je bio na rođendanu kod deteta svog brata. Uzeo je Anđelinu za ruku i rekao da je vodi u šetnju. Niko nije slutio zlo koje će da napravi, jer se Vladica tokom rođendana igrao s decom, dozvoljavao im da ga jašu, šalio se s njima i zabavljao ih. Međutim, umesto u šetnju, odveo je trogodišnju komšinicu u smrt.

- Pošto je ubio Anđelinu, presvukao se i vratio na rođendan, gde je nastavio da mirno ispija pivo, kao da se ništa nije dogodilo - podseća izvor i dodaje da je majka primetila da nema Anđeline, te da je celo selo organizovalo potragu, na kraju koje su našli mrtvo dete u žbunju.

Iščupano srce

Majka ističe da joj je ubistvom ćerke zauvek iščupano srce iz grudi: - Anđelina mi je doživotna rana. Često je sanjam. Vidim je onako lepršavo obučenu, kako je otišla na to fatalno rođendansko slavlje. Trčkara oko mene, pruža mi ruke i hoće negde da me vodi. Najradije bih pošla s njom.

Nakon hapšenja Vladice Rajkovića zbog zverskog silovanja i ubistva malene Anđeline, istražitelji su otkrili da je on prethodno ubio i komšinicu Draganu Stanković (47). Nju je udario čekićem u glavu, zatim ju je zadavio, a leš bacio u reku. Policajcima je sam pokazao mesto u reci gde je bacio mrtvu ženu i tom prilikom se hladnokrvno smejao. Otkriveno je da su Dragana i Vladica živeli zajedno, a da joj je on navodno dugovao 3.500 evra. - Njih dvoje su oduvek imali čudan odnos. Kad smo primetili da nema Dragane, odmah smo znali da je on umešan u njen nestanak - pričaju meštani Vratarnice. Rajković je tokom suđenja priznao da je ubio Draganu.

Jedina nada

Bog me je pogledao i rodila sam sina

Pre godinu i po bog me je pogledao i rodila sam sina. To me je trglo i on mi je sad jedina nada - kaže Danijela.