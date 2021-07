2083: EVROPSKA DEKLARACIJA NEZAVISNOSTI Anders Brejvik se u manifestu pozivao i na Srbe

Anders Bering Brejvik je pre nego što je uzeo pušku i aktivirao bombu, svoje delovanje pokušao da objasni u manifestu na 1.518 strana.

Taj spis, nazvan "2083: Evropska deklaracija nezavisnosti", pre samog krvoprolića poslao je na 1.002 mejl adrese i u njemu je navodio u šta sve veruje, kako je došao do pojedinih stavova, ali i opisuje dvogodišnje pripreme za napad.

foto: Beta

KRAĐA TEKSTOVA

Iako je manifest potpisao anglizovanom verzijom svog imena i prezimena - Endrju Bervik, Brejvik je kasnije na suđenju priznao da je većina teksta plagijat i predstavlja razne tekstove koje je on skidao s interneta i spojio u jednu nekoherentnu celinu. Ima tu krivog shvatanja istorije, prepisivanja dela poput "Politička korektnost: Kratka istorija ideologije" Pola Vejriča, blogova popularnog antidžihadističkog blogera Fjordmana, izvitoperenih i potpuno izmišljenih podataka o muslimanima koji masovno siluju evropske žene...

foto: AP/Lise Aaperud, EPA/PETER DEJONG /POOL

- Kao što znamo, koren svih evropskih problema je nedostatak nacionalizma. Većina ljudi je i dalje zastrašena zbog nacionalističkih političkih doktrina, verujući da će njihovo prihvatanje stvoriti novog Hitlera i doneti armagedon. Ovaj iracionalan strah nas sprečava da zaustavimo nacionalno i kulturno samoubistvo dok se islamska kolonizacija ubrzava. Ne može se pobediti islamska kolonizacija zapadne Evrope bez uklanjanja doktrina koje se manifestuju kroz multikulturalizam, tj. kulturni marksizam - napisao je on.

foto: Kurir

U vreme masakra, pre deset godina, najneobičnije, posebno za nas, bilo je to što se u svom ludilu Brejvik pozivao i na Srbe. On je, između ostalog, napisao da je "građanski rat u Evropi počeo 1999. napadom evropskih i američkih marksista na srpsku braću". On je kao jedan od zločina evropskih državnika naveo "namerno sprečavanje srpskog naroda i drugih nemuslimana na Balkanu da se suprotstave islamskom demografskom ratu, invaziji koju je započeo globalni islam".

- Potpuno je neprihvatljivo to što su Amerika i zapadna Evropa bombardovale našu srpsku braću. Sve što su oni hteli jeste da deportuju albanske muslimane nazad u Albaniju. Kad su Albanci to odbili, Srbi nisu imali drugog izbora nego da upotrebe vojsku. Nedopuštanjem Srbiji da reši problem na svojoj suverenoj teritoriji zapadni režimi iskopali su grob Evropi. Napravili su budućnost u kojoj će nekoliko mini-Pakistanaca (bombaša-samoubica) na kraju biti stvoreno u svakoj zapadnoevropskoj prestonici. To je neprihvatljivo, potpuno neprihvatljivo - napisao je Brejvik.

VITEZOVI TEMPLARI

Kako su još tada navodili mediji, Brejvik je želeo da upozna Radovana Karadžića, za koga je naveo da će on "zbog napora da oslobodi Srbiju od islama uvek biti smatran i zapamćen kao častan krstaški ratnik i evropski heroj".

On je navodio i da je preko interneta stupio u kontakt sa srpskim konzervativcima, kao i da je taj korak doveo do povezivanja sa vitezovima templarima.

U vreme masakra, psiholog Žarko Trebješanin je, komentarišući spominjanje Srba u manifestu i sam Brejvikov zločin, rekao:

- To je jedan poremećen um, nema to nikakve veze sa predrasudama o srpskom narodu.

Kurir.rs / Andrija Ivanović