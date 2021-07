ZNAČAJNO! NEDOSTAJALA NAM JE ISTINA O SREBRENICI: Izveštaj Nezavisne međunarodne komisije veoma važan za Srbe!

Region je ponovo ustalasan, ovaj put izveštajem Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995, čiji je zaključak da se u Srebrenici nije dogodio genocid.

U razgovoru za Kurir istoričari ocenjuju domete ovog izveštaja - šta sad s njim posle više od dve decenije, ali i šta on znači za srpski narod u celini. Kako kažu, on predstavlja upravo ono što je nedostajalo kada se priča o Srebrenici - pogled sa druge strane. Izveštaj komisije, koji je predvodio izraelski istoričar Gideon Grajf, naučno je potkrepljen, te ga, dodaju, ne treba politizovati.

Više nego korisno

Istoričar Nebojša Damjanović kaže da se reč genocid prelako upotrebljava. Navodi da je izveštaj rađen detaljno i da je činjenica da su u Srebrenici ubijeni muškarci, zarobljeni vojnici.

- Valjda niko i ne negira veliki zločin - kaže Damjanović.

Izveštaj ocenjuje i kao raznovrstan i smatra da je korisno što je prikupljeno mnogo informacija.

- To sad treba proveravati s drugim dokumentima. Uglavnom je nedostajao taj pogled sa srpske strane i, samim tim, ovo je nužda. Ako je valjan, istrpeće upoređivanja s drugima izveštajima, dokumentima... Šta sad s njim - teško je izjasniti se o tome. Nema sumnje da izveštaj ima značaja za srpski narod, bilo bi dobro da imamo u nekoj bližoj budućnosti još ovako sabranih dokumenta, da se stave na uvid javnosti - navodi Damjanović.

Politička (zlo)upotreba

Istoričar Čedomir Antić iz Naprednog kluba kaže za naš list da „nema nikakve sumnje da je u Srebrenici izvršen veliki i strašan zločin”, međutim ono što on vidi kao problem jeste to što određeni krugovi u Federaciji BiH, Hrvatskoj i zemljama Kvinte taj zločin politički upotrebljavaju.

- Ovde imamo izveštaj relevantne komisije, koju vodi svetski poznati naučnik, i mislim da ni sa jedne strane taj izveštaj ne treba politizovati. Na drugoj strani imamo ne samo ekstremiste, ne samo pojedince već državne vlasti Federacije BiH ili Hrvatske, koje nisu spremne da očigledni ratni zločini budu nazvani ratnim zločinima - kaže Antić i dodaje:

- Izveštaj je važan jer nije u službi ni srpskog ni bilo kog drugog nacionalizma, već je pisan u skladu sa metodologijom i pravilima nauke i kao takav može biti kritikovan. Videli smo odluku visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, koja je usledila posle duže neodlučnosti, posle obelodanjenja ovog izveštaja, da će pitanje kvalifikacije zločina u Srebrenici od strane nekih država na Zapadu biti tretirano na isti način kao što je Katolička crkva vekovima tretirala pitanje položaja Zemlje u svemiru. To nije dobro.

Kako su strani mediji satanizovali Srbiju

Srbi isključivo negativci!

l Izveštaj komisije bavi se i analizom medijskih sadržaja o tom razdoblju - njegovim uticajem na narode, ali i kreiranjem slike o tome šta se „događalo” na području Srebrenice. Navodi se da su u fabrikovanju stvarnosti prednjačili zapadni mediji, a posebno Gardijan i Njujork tajms. U svim tekstovima Srbi su prikazani kao negativci, a muslimani kao žrtve.

- Na primer, Melani Filips iz Gardijana jednom prilikom ispričala je iznenađujuću priču o „široj istini”, što znači da je postojao definisan okvir: Srbi su predstavljani kao negativci, a muslimani kao pozitivci. To je bio način razmišljanja tokom devedesetih godina 20. veka - navodi se i dodaje:

- Melani Filips je 2018. govorila o unutrašnjem životu Gardijana na sastanku Akcione grupe govornika, a naročito se osvrnula na jedan događaj: „Rat je trajao u bivšoj Jugoslaviji, Bosni, tamo negde, i zaboravila sam u kojoj fazi se dogodilo ovo što hoću da vam ispričam, ali to je bilo u jednom periodu dok je rat trajao, bila je jedna izvesna novinarka Gardijana koja je pisala kako se samo zamisliti može. Bila je u Bosni i sećam se konkretno jednog teksta koji je napisala, a na naslovnici je bio naročito efektan. Desio se neki grozan, tragičan događaj, mnogo ljudi je izgubilo živote, a ona je opisala potresnu scenu iz nekog sela u srcu svih tih problema, opisala je neki ojađeni konvoj. Kamioni su nailazili, a u prikolici jednog, ona je u detalje opisala kako je prikolica tog kamiona bila krcata izbeglicama, opisala je kako su izgledali, žene su sedele ovako, nosile su marame na glavama i sedele su pognutih ramena, a deca su bila tiha i nije bilo nijednog muškarca jer su svi pobijeni, i, znate, priča je bila izuzetno potresna - i krajnje netačna.”

Dalje se navodi da pomenuta reporterka nikad nije bila u BiH:

- Nije to videla! Sve je to izmislila! A u Gardijanu, gde, zaprepastićete se kad ovo čujete, neki čak imaju i nekakav tračak savesti, ljudi su govorili: „Zar je stvarno moguće da smo pustili u štampu nešto što, ono, nije istina?” A drugi su odgovarali, „Ma, ne! Sve je u redu. Apsolutno je u redu što smo to pustili u štampu jer to i jeste šira istina.”