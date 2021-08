GRADONAČELNIK BEOGRADA NAM ČITA ANDRIĆA U SVOM KABINETU: Zoran Radojičić snima izvode knjiga u kraljevskoj biblioteci! (FOTO)

Kada bismo vam rekli da gradonačelnik Beograda radi u biblioteci, ne biste verovali! Ali vrh beogradske vlasti je u Starom dvoru, zdanju koje je podigao još kralj Milan, gde su se smenjivale krunisane glave, dinastije i režimi.

U prostranom kabinetu, koji bejaše kraljevska biblioteka, gradonačelnik Zoran

Radojičić s osmehom nam kaže:

- Kad sam prvi put došao, ulaz nisam mogao da nađem, pa sam išao ceo krug oko Dvora, od vrata do vrata. Poseban je osećaj kad ujutru dođete i pomislite koje su istorijske ličnosti bile tu - kraljevi Milan, Aleksandar jedan, pa drugi, Petar... I prvo što pomislim: "Bože, kako mene ovo snađe. Čime sam ja to zaslužio, a da nikada na to nisam ni pomišljao."

Čini se da ovde nema pogodnije osobe za kabinet u biblioteci od samog Radojičića.

- U tome da je ovde bila biblioteka, kao lekar i čovek iz nauke, vidim neki kontakt između sadašnje pozicije i onoga što sam radio ceo život. Tu su nekada bile lepe vitrine, ovde je bio ritual čitanja, istorijske ličnosti su birale knjige... priča Radojičić, koji uzima svoj tablet:

- U njemu je dve-tri hiljade knjiga, od nauke, preko medicine, do beletristike. Nekada sam u Herceg Novi, gde smo stalno išli na odmor u stan rođaka, nosio po dve-tri torbe knjiga i uvek su me klinci zezali što vučem tolike knjige, a sve sam mislio zafaliće mi. I zafali, pa bude frka. A sad je sve u tabletu. Volim klasiku, stalno se vraćam nekim delovima Dostojevskog, Andrića, Selimovića. Čak sam ih i snimio, pa često slušam.

1 / 5 Foto: Zorana Jevtić

Uzima telefon, pušta audio-snimak...

"Putnik na zemlji, rob koji nije niko i ništa, putnik na zemlji... Vaskrsava carstvo iskupljeno iskušenjima i zasnovano na pravdi...", čuje se iz telefona glas gradonačelnika, koji se trudi da kazivanje bude dostojno Andrićevog dela.

- Snimio sam ovo pre nekoliko meseci. To mi je neka mantra, hiljadu puta sam ga čitao i uvek različito zvuči - kaže Radojičić, pa dok nam otvara prelepi balkon koji gleda na Novi dvor, veli:

- Ali kontakt s papirom, s knjigom, emotivni je odnos koji se ne može porediti s ovim. Međutim, sve ovo mi olakšava. Bez knjiga ne mogu.

Kurir.rs/J. S. S.