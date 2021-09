PANDEMIJA LAŽI: Pojava virusa koji je paralisao planetu pokrenula GOMILU TEORIJA ZAVERE

Pandemija korone, koja već godinu i po parališe planetu, pokrenula je, ili je možda tačnije reći izbacila na videlo, pravu pandemiju teorija zavere.

Teško je i nabrojati ih sve: da je kovid u stvari biološko oružje Kine ili Amerike, da je napravljen kako bi misteriozne elite (vrlo često ljudi-gušteri ili reptilijanci) ubile nekoliko milijardi ljudi, da uopšte i ne postoji, već je reč o obmani kojom žele da ljudima oduzmu građanska prava ili oružje (ovo je veoma popularno u preterano naoružanim SAD), da koronu šire tornjevi 5G mreže, da ju je patentirao i raširio osnivač Majkrosofta Bil Gejts kako bi napravio vakcine, zaradio na njima, pa ih koristio za čipovanje i ubijanje ljudi... I koliko god su se ozbiljni naučnici i lekari trudili da objasne sve što znaju o novom virusu (a toliko je nov da se o njemu i dalje ne zna sve), paradoksalno, mnogo ljudi će pre da poveruje nekom lažnom stručnjaku sa Jutjuba ili Fejsbuka koji se ne seća ni osnova biologije za šesti razred nego njima.

Paranoja

Za bilo koga ko prati u šta su sve ljudi već decenijama spremni da poveruju, ova pandemija laži i poluistina nije baš toliko iznenađujuća. Teorije zavere postoje otkako je sveta i veka. Kažu da je verovatno već jedan od prvih pećinskih ljudi bio ubeđen da najbliže komšije spletkare protiv njega i rade mu o glavi. I to je umelo da spasava tu istu glavu.

Međutim, širenjem interneta one su dobile novu platformu, plodno tle na kome je svaki šarlatan mogao da se potpiše kao dr i počeo da povezuje nepovezivo pa danas, na primer, više ljudi veruje da je reditelj Stenli Kjubrik lažirao sletanje na Mesec, nego što smatra da je astronaut Nil Armstrong zaista bio tamo. Koliko je tek ljudi ubeđeno u to da su piramide gradili vanzemaljci, najbolje ilustruje popularnost emisija o tim temama na nekim od najgledanijih TV kanala. U svetu u kome političari neprestano lažu i ne suočavaju se sa kaznom kada ih uhvate u laži, valjda je lakše poverovati u to da su neki mali zeleni sleteli i gradili grandiozne grobnice nego da su u prošlosti postojali ljudi sposobni za tako velike projekte.

Obaveštajne igre

Publicisti Ema A. Džejn i Kris Fleming tvrde da živimo u vremenu teorija zavera, ali i u vremenu razotkrivanja zavera, od stvarnih do izmišljenih.

- Curenje dokumenata i razna svedočenja razotkrila su neverovatne tajne najmoćnijih svetskih vlada i obaveštajnih agencija. I upravo to je dovelo do toga da bataljoni samoukih detektiva i nabeđenih Foks Moldera žele da razotkriju sve tajne zlih zaverenika. Međutim, nekritičko odbacivanje svih njihovih teorija podjednako je opasno kao i nekritičko prihvatanje svih. Nije isto verovati u to da svetom vladaju čovekoliki gušteri i da postoje tajne interesne grupe - pišu oni u knjizi „Moderna zavera: Važnost paranoje”.

Čim je nova virusna upala pluća, tada još bez imena, krajem 2019. odnela prve živote u kineskom gradu Vuhanu, mestu gde se nalazi jedan od najčuvenijih instituta za virusologiju, počele su teorije o veštačkom poreklu bolesti. Jedni su tvrdili da je koronavirus, kasnije nazvan SARS-Cov-2, slučajno pobegao iz te laboratorije, a drugi da je u njoj napravljen kao biološko oružje Kine protiv ostatka sveta. Obe ove teorije su toliko postale popularne da su čak dva američka predsednika - bivši Donald Tramp i sadašnji Džo Bajden - tražila od svojih obaveštajaca da ih ispitaju iako su ih naučnici, čak i tim Svetske zdravstvene organizacije, odbacili. Kinezi su odgovorili kontrateorijom - da je virus napravljen u Fort Ditriku, laboratoriji u Merilendu, a da su ga onda američki vojnici doneli u Vuhan, na vojne igre održane u oktobru 2019.

Kad je epidemija počela da dobija mnogo ozbiljniji oblik i teorije su počele da se menjaju - pojavili su se ljudi koji su tvrdili da korona uopšte i nije virus, već da ljudi u Vuhanu umiru zbog nove, 5G mreže. Dokaz za to im je bio što, u početku, virusa nije bilo u Africi ili Indiji. U te teorije mnogi nisu prestali da veruju ni kada je korona stigla do tih delova sveta, ali su drugi prigrlili druge teorije i u njima našli novog svetskog neprijatelja broj jedan - Bila Gejtsa. Potpisivane su peticije da se on uhapsi, a u milionima postova na društvenim mrežama on je optužen da je smislio pandemiju, u koju mnogi od njih inače i ne veruju, kako bi poubijao ljude, porobio ih ili čipovao.

- Bil Gejts je postao dežurna babaroga, zauzeo je mesto Džordža Soroša. Njega lako transformišu u ovakvu figuru jer je svima poznat - tvrdi za Njujork tajms Vitni Filips, profesor digitalne etike Univerziteta u Sirakuzi. Ove teorije idu toliko daleko da se o njima oglasio i sam Gejts.

- Rekao bih da je ironija što se za pandemiju krivi neko ko daje sve od sebe da spremi svet za to i, u mom slučaju, daje milijarde dolara za razvijanje oruđa za borbu protiv zaraznih bolesti, posebno onih koje izazivaju pandemije. Međutim, nalazimo se u ludoj situaciji, pa imamo i lude glasine - rekao je on za televiziju GCTN.

1. Najavio je epidemiju još 2015. jer on stoji iza širenja koronavirusa i cilj mu je smanjenje broja ljudi na planeti Bil Gejts jeste 2015. govorio o opasnostima pandemija. Međutim, u svom nastupu nije najavio pandemiju kovida-19, već je zbog epidemije ebole, koja je od 2013. do 2016. ubila više od 11.000 ljudi, upozoravao da trenutni zdravstveni sistem i sistem zaštite od bilo kog virusa nije dobar i da treba da se drastično poboljša. O navodnoj ideji „depopulacije planete” Gejts nikad nije govorio. 2. Preuveličao je broj mrtvih i zaraženih od kovida 19 da bi sproveo vakcinaciju i čipovanje ljudi pomoću vakcine Istraživači agencije Rojters navode da za ovakve tvrdnje nema nikakvih dokaza. „Bil Gejts jeste predvideo postojanje digitalnih sertifikata sa zdravstvenim podacima, ali nije rekao da će oni biti napravljeni kao čipovi. Trenutno ne postoji tehnologija koja to omogućava”, navodi Rojters. 3. Već je patentirao vakcinu protiv korone i čeka da skoči potražnja kako bi je prodavao po neverovatnoj ceni Forbs navodi da mnogi tvrde da Gejtsova kompanija „Pirbrajt institjut” iz Engleske ima patent za koronu i vakcinu protiv nje, ali da oni u stvari imaju patent za vakcinu protiv koronavirusa koji pogađa kokoške, a ne ljude. Institut koji se navodi ne pripada Gejtsu, već je on samo jedan od donatora.

Andrija Ivanović