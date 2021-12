SPECIJAL KURIRA! SVE TAJNE MAGIJE, VRADŽBINA I BAJALICA U SRBIJI!: Srbi veruju u kristalnu kuglu, hodžin zapis i vudu magiju!

Pored najpoznatije i najozloglašenije vlaške magije, o kojoj smo detaljno pisali u prethodna dva teksta serijala, u Srbiji se, u pojedinim područjima i selima, i dan-danas praktikuju i ciganska, muslimanska i vudu magija! One za cilj mahom imaju da osobama pomognu da reše neki problem, pobede bolest, skinu urok, ali i da na nekog bace kletvu.

Takođe, zastupljeniji su i drugi magijski rituali kojima se pristupa kako bi žene imale muški porod i deca se sačuvala od bolesti i uroka, a pokojniku obezbedio miran odlazak na onaj svet.

I dok je serija "Crna svadba" u javnosti probudila interesovanje za obrede vlaške magije, astrolog Dušan Veličković napominje za Kurir da, pored vlaške, u Srbiji je dosta zastupljena i ciganska magija, čiji koreni sežu vekovima unazad.

- Romi sa kolena na koleno prenose razne bajalice i magijske rituale, a tokom obreda često koriste razne biljke, kao i ljudske dlake i nokte koje pale. U njihovim ritualima je jako bitna voda. Obajana stvar se stavlja u vodu, koja memoriše informaciju, i onda se ta voda pije ili da nekome da popije. Ova magija koristi se da se nekom pomogne da se reši uroka, da se natera neko na ljubav, za ozdravljanje... Ali neki praktikuju i crnu magiju - kaže Veličković i dodaje da se u ovim obredima koriste i karte i kugla, ali da ovi predmeti imaju više psihološku svrhu za one nad kojima se obred vrši.

Muslimanska magija, između ostalog, zasniva se na verovanju u čvorove koji predstavljaju neku vrstu kletve.

- Čvorovi se koriste da se neko zaveže, da se nekome napravi čvor u životu, i obično se to radi od tankog konca da ne može da se razveže. Ljudi potom odlaze kod hodža, koji im daju zapise i amajlije, a poenta je da se energija prenese na papir. Međutim, kod nas to često rade osobe koje veze nemaju sa muslimanskom religijom, ni Kuranom. S druge strane, vudu magija nije toliko zastupljena, možda i ima onih koji naprave neku lutku i bockaju je, ali je to više pomodarstvo - kaže Veličković, ističući da bavljenje magijom može biti opasno jer mnogi jedva čekaju da od lakovernih uzmu novac.

Različita verovanja Razbijeno jaje znači da će biti dece Etnolog Vesna Marjanović kaže za Kurir da se magijski rituali i verovanja razlikuju od mesta do mesta, pa je tako u Krupnju postojalo verovanje da, na dan venčanja, mlada mora da kroz nedra poturi jaje, a ako se ne polomi - neće imati potomstvo. - Žena iz Krupnja mi je pre 20 godina rekla da nema potomstva jer joj je svekrva na dan venčanja dala tvrdo kuvano jaje, te se ono nije razbilo i zbog toga nema potomstva.

Magija je prvobitni oblik spoznaje sveta, a magijski rituali su se u Srbiji upražnjavali kod svakog važnog životnog događaja, kaže za Kurir etnolog Vesna Marjanović. Jedan od njih je bio i da žena na dan udaje uzme malo muško dete i okreće ga na pragu kako bi rodila zdravog muškog naslednika.

- Postojalo je i verovanje da od Božića do Bogojavljenja kreću ale, karakondžule i bauci, pa su postojale određene magijske radnje za zaštitu domaćinstva i ukućana. Verovalo se i da je, ako dete mnogo plače, u kući bio neko sa zlim očima. Često se zbog takve dece koja mnogo plaču radio i obred salivanja strave, koji se vrši pomoću vrelog olova i vode, jer se smatralo da je dete urečeno. Takođe, u pogrebnim ceremonijama ima niz rituala da se pokojnik ne bi povampirio - objašnjava Marjanovićeva, i dodaje da su se razni obredi uobičajeni i dan-danas, posebno stavljanje belog luka i vezivanje crvenog konca detetu ili vođenje mališana kod vračare da saliva stravu.

Donose sreću ili bacaju kletvu foto: Profimedia - Ciganska magija se smatra jednom od najjačih u svetu, a nadljudska sposobnost se, prema romskom verovanju, dobija nakon što određena osoba biva izabrana od nekog božanstava. Osobe koje praktikuju ovu magiju, po verovanju, mogu da proriču budućnost, mogu doneti dobru sreću ili baciti kletvu. Vračare svoje seanse često započinju otvaranjem karata, gledanjem u šolju ili pasulj, a neke koriste i kugle. Jedna od najtipičnijih ciganskih bajalica sastoji se od spravljanja flaše u kojoj je u vodi gašeno ugljevlje. S tom opremom se ide na obližnju reku, Ciganka baja, dok unesrećena osoba koja je potražila pomoć prosipa vodu. Veruje se da niz reku odlaze sve njegove muke. Postoje i brojne bajalice za ljubav, a jedna od njih je da se sa grma gloga otkine jedna grana kojom se crta krug. Kada se stane u centar kruga, izgovaraju se reči: "Na drvetu zaljubljeni golubovi, pod drvetom dve osobe u ljubavi". Potrebno je granu ostaviti u krugu, otići i ne osvrtati se. Kod nas se upražnjava u mestima gde ima Roma.

Hodžini zapisi i opasni sihir foto: Profimedia - U ovoj magiji se često koristi čvor ili više čvorova kao sredstvo za razne kletve. Vezuje se za proroka Muhamed, kog je začarao jevrejski čarobnjak koristeći upravo čvor. Napravljeno je bilo devet čvorova, a svaki od njih je vezivao jednu kletvu. Kletve su gubile snagu ako bi jedan po jedan čvor bio otvoren ili, jednostavno, kompletan niz bačen u vatru uz odgovarajuće molitvene reči. Danas se islamska magija kod nas povezuje sa hodžinim zapisima, gde hodža piše na pergamentu svete rečenice iz Kurana koje su, po njemu, potrebne u tom trenutku za određenu osobu. Među muslimanima kod nas, naročito oko Novog Pazara, veruje se i u crnu magiju sihir, koja može da razori odnose u porodici, uništi napredak ili izazove realnu psihičku ili fizičku bolest.

Bodenje krpenih lutki foto: Profimedia - Vudu magija predstavlja mešavinu afričkih rituala, verovanja i obreda. Najpoznatiji vudu ritual odnosi se na ručno pravljene krpene lutke koje imaju oblik čoveka. Ona se može koristiti u cilju ozdravljenja, obilja i prosperiteta. U ovim procesima koristi se sedam igli različitih boja, svaka od njih se povezuje sa određenim emocijama - crna služi da se odbije negativna energija, plava je za ljubav, crvena je za moć, žuta za uspeh, zelena za novac, bela za pozitivno razmišljanje, ljubičasta za duhovnost. Međutim, praktikuje se i crna vudu magija, koja, kako se veruje, nekada može izazvati i smrt. Kod nas se ne obavlja na organizovan način, već je rade nedovoljno obučeni pojedinci, često iz zabave.

