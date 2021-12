TESLIN LJUBAVNI TROUGAO: Znao je da je supruga njegovog prijatelja zaljubljena u njega! Ostala je ženski deo njegove duše

Lik i delo Nikole Tesle, velikog srpskog naučnika, intrigiraju svet i posle skoro osam decenija od njegove smrti. O delu se zna gotovo sve. O liku pak, tj. o njegovom privatnom životu, još se nagađa. Tako se i dalje spekuliše zašto se Tesla nije ženio, da li je bio aseksualan, šta je mislio o ženama...

Veliki doprinos u sklapanju nekih kockica nesumnjivo daje knjiga koja se upravo pojavila u knjižarama - "Moja ljubav Nikola Tesla" Ane Atanasković. Ova spisateljica kroz priču o Ketrin Makmahon Džonson, koja je bila supruga Teslinog najboljeg prijatelja u Americi, otkriva mnoge crte naučnikove ličnosti.

Platonska ljubav

Ketrin Makmahon Džonson bila je žena koja je volela Teslu. Bila je to, ipak, samo platonska ljubav. Međutim, njeni dnevnički zapisi, objavljeni u ovoj knjizi, na potpuno drugačiji način osvetljavaju privatni život Nikole Tesle. Upoznali su se u osvit njegove velike naučne slave, bio je rado viđen gost u domu Džonsonovih...

- Volim da kažem da je Ketrin bila - i ostala - ženski deo Tesline duše. Mnogi njihovi zajednički poznanici su čak i govorili da jedino ona može da mu priđe na ženski, emotivan način. Zvanično, ona je bila supruga jednog od njegovih najboljih prijatelja, pesnika, urednika i diplomate Roberta Andervuda Džonsona. Njihov dom je bio otvoren za mnoge umetnike, naučnike i političare, a sa Teslom su imali poseban prijateljsko-porodični odnos. Dakle, bila mu je prijateljica i podrška, ali i žena koja je bila zaljubljena u njega, što je on i znao. Držao se na distanci, ali ju je razumeo, kao i ona njega. Poreklo njene porodice vodi iz Irske, te je nasledila strastven, otvoren i direktan karakter. Družila se sa elitom i trudila se da njen dom bude stecište ljudi koji stvaraju istoriju. Naklonost koju je imala prema Tesli dovodila ju je u razne situacije i promene raspoloženja, ali je opstajala i gajila je, znajući da je ljubav koju ima u sebi beskrajna i večna - priča Ana Atanasković za Kurir.

Opsednutost

Ketrin Makmahon Džonson je možda, kaže ona, u nekim trenucima čak bila i opsednuta Teslom.

- No, radije volim da kažem da ga je iskonski i iskreno volela, na kraju shvativši da je i prijateljstvo i mogućnost da mu pruži topli dom tokom božićnih večeri bila njena uloga koja će joj, prema mom osećaju, doneti mogućnost da sa njim bude u večnosti - dodaje Ana Atanasković.

Osim dnevničkih beleški, svetlo na odnos Tesle i Ketrin Makmahon Džonson bacaju i njena pisma, koja kriju ponekad prikrivenu, a ponekad otvorenu strast.

- Pisala mu je jednom čak i u ponoć, poslavši glasnika. On se na to šalio. Razumeo je njenu ljubav u potpunosti. Ponekad je pisala o svom iskrenom divljenju, pa se onda ljutila jer je surov i ne dolazi. Prešla je sve moguće emocije u svojoj platonskoj ljubavi prema tom čoveku - kaže naša sagovornica.

Na pitanje šta joj je, radeći na knjizi, ostalo najupečatljivije kada je reč o ovom svojevrsnom trouglu - bračni par Džonson i Tesla - Ana Atanasković odgovara:

- U pravu ste kada kažete da je ovo trougao. Veoma čudan, rekla bih, jer je i Robert bio fasciniran Teslom. Najupečatljiviji detalj mi je poruka koju je Ketrin na samrti rekla svom suprugu - da se brine o Tesli!

Nežan, a ne aseksualan

O Tesli se zna da je vodio uglavnom usamljenički život, ali postoje i tvrdnje da je zapravo bio aseksualan... Ana Atanasković kaže da bi smela da tvrdi da je on, u stvari, bio nežan, emotivan i pažljiv čovek.

- Apsolutno. Pre svega je bio džentlmen, znao je i da se našali, da razume i da oseti druge ljude - kaže ona i dodaje:

- A ne bih rekla da je bio aseksualan, naročito ne u mladosti. Setite se samo perioda Budimpešte i Maribora, tada nikako nije živeo povučeno i samotnjački. Tačno je da se nije ženio i da je, stupivši na naučnu scenu na velika vrata, odlučio da svoju energiju posveti samo nauci. Ali on nije odbacivao žene kao prijateljice - Sara Bernar, Margarita Merington, En Morgan, Milka Trnina i, na kraju krajeva, Ketrin Džonson. Imao je visoko mišljenje o većini žena. On je samo odlučio da se sasvim posveti nauci i to je potez čoveka koji je u sebi spajao nauku i duhovnost. Dopadao se mnogim ženama, bukvalno su ga jurile neke bogatašice, a jedna dama, astrološkinja, mu je čak svakog dana slala pisma, više i od same Ketrin Džonson. Mogu napraviti paralelu sa vinom - u jednom trenutku je odlučio da ga više ne pije, čak ga je i naručivao, ali se suzdržavao i nikada ga više nije pio. No, to ne znači da ga nije voleo i da nije u njemu uživao ranije.

Nervni slom

Atanaskovićeva kaže da je tokom rada na knjizi "Moja ljubav Nikola Tesla" produbila svoj osećaj da je Tesla bio pravi čarobnjak.

- Od Budimpešte, gde je ispod bleska sunčeve svetlosti video rešenje za obrtno magnetno polje, pa sve do kraja života, on je stvarao kroz viziju, duhovnim sposobnostima i povezanošću sa višim sferama. Ta činjenica mi je koristila i da objasnim ljubav koju je Ketrin imala prema njemu. Nije mi drago što je morao da preživi nervni slom, ali nisam ranije znala do najsitnijih detalja kako se to odvijalo i koje je posledice ostavilo po njega. Takođe, u procesu istraživanja upoznala sam neke ljude koji su mi prenosili svoje uvide, koji su se slagali sa mojim saznanjima da Tesla nije bio samo samotnjak u drugom delu svog života nego i traženi naučnik, "selebriti" i kicoš s Pete avenije, kao i osoba iz visokog društva u prvom delu - zaključuje ona.

Važna uloga u Teslinom životu Pozajmice i prevođenje Zmaja Bračni par Džonson imao je važnu ulogu u Teslinom životu. - Imali su više uloga i sve su bile značajne. Bili su njegovi prijatelji, pružali su mu jedini pravi dom koji je osetio (živeo je u hotelima), pisao je članke za časopis koji je Robert uređivao (Vek), prevodio je dela Jovana Jovanovića Zmaja, a dao im je i nadimke iz jedne njegove pesme. Džonsonovi su bili njegova porodica, a ponekad i su mu pozajmljivali novac kada ga nije imao - otkriva Ana Atanasković.

Veliki rad na pisanju Materijal iz američkih arhiva Ana Atanasković foto: Slobodan Blagojević Ana Atanasković je na knjizi radila pet godina. Ovo je, kaže, i njena najobimnija knjiga. - Vodili su me srce i instinkti, koje sam proveravala na svakom koraku. Volim balans koji daje spoj činjenica i duhovnih uvida. Pročitala sam mnogo knjiga o Tesli, a u SAD sam boravila dva meseca istražujući arhive. Rad nije bio težak jer sam tu priču nosila u sebi od detinjstva. Pomogli su mi neki naši ljudi koji žive u SAD kada je logistika u pitanju, a mogu vam reći da je radost sa kojom su američki arhivari nastupali kada su čuli da istražujem njihovu istoriju bila zarazna.

