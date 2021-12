MONAŠKI ŽIVOT NIKOLE TESLE: Žena je jedno fantastično stvorenje kog ja nisam vredan! Nikad nijednu nisam dotaknuo

Ja sam se odavno venčao s naukom, tako je govorio veliki srpski naučnik Nikola Tesla (1856-1943), čiji je emotivni život do kraja ostao misterija.

- Nikad nisam dotaknuo ženu. Kao student, na praznicima kod roditelja u Lici, zaljubio sam se u devojku. Bila je visoka, prelepa i imala oči nesvakidašnje, pune razumevanja - rekao je nekom novinaru 1927. godine.

Sopstvena odluka

Javnosti je do danas ostalo nepoznato da li zaista Tesla nikada nije bio u emotivnom odnosu sa nekom ženom. Zvanično - nije se ženio. On sam je tvrdio da se žena odrekao zbog posvećenosti nauci.

- Moji izumi su moja deca, a moja jedina želja je da kroz njih šaljem poruke u budućnost. Žena je jedno fantastično stvorenje koga ja nisam vredan - rekao je jednom Tesla.

Govorio je i sledeće: „Odlučio sam da svoj život posvetim radu, i zato se odričem ljubavi i društva dobre žene. Verujem da muzičar, pisac ili bilo koji drugi umetnik treba da se ožene. Njih samo inspiracija vodi do većih uspeha. Ali pronalazač je drugačije prirode, u sebi ima toliko strasti i divljine da, ako se preda ženi, predaće joj sve. To je šteta, jer nekada smo tako usamljeni.”

Bilo kako bilo, žene su, nesumnjivo, imale veliku ulogu u njegovom životu.

Storija o ovom pitanju išla je toliko daleko da je Boško Budisavljević, Teslin praunuk, pričao kako se njegov rođak za vreme bolovanja od kolere u Tomingradu 1873. i 1874, po svemu sudeći, zaljubio u svoju sestričnu Milicu Mandić, koja je bila ćerka Tome Mandića, brata Tesline majke Ðuke.

Budisavljević je to, navodno, zaključio čitajući neki intervju svoje majke, gde se navodi: „Tesla, zavolevši ženu koju nije smio voleti, celi život ostao neženja.”

Mnogima se divio

Takođe, u arhivima se može naći i podatak da je malo falilo da se Tesla oženi Lenkom Dunđerski, najlepšom i najbogatijom devojkom tog vremena. O tome je, navodno, više puta razgovarao s Lazom Kostićem, koji je bio smrtno zaljubljen u Lenku Dunđerski, ali je - budući da je njihova ljubav bila nemoguća, te kako bi se zauvek udaljio od nje - hteo da je gurne u Teslin zagrljaj. Naučnik je to odbio, poručivši mu da „sveća ne može da gori na dva kraja”. Tada je i rekao rečenicu da se on odavno venčao sa naukom i da ga brak ne zanima.

Vladimir Pištalo

Nema dokaza da je bio sa ženom

Pisac Vladimir Pištalo, autor temeljne i nagrađivane knjige „Tesla, portret među maskama”, godinama je istraživao Teslin lik i delo. Jednom prilikom je za hrvatski Večernji list rekao da, prema onome što znamo, Tesla zaista nikada nije dotakao ženu:

- Osam godina mojih istraživanja kažu da nema dokaza da se to dogodilo. On se posvetio spiritualnom. Jedna od osobina monaha jeste suzdržavanje od romantično-seksualne strane života. Ipak, prisan odnos s Ketrin Džonson ostao je takav sve do njene smrti, kada ona nalaže svom mužu da uvek ostane u kontaktu s Teslom.