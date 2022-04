STARO SAJMIŠTE: Mesto masovne patnje i smrti u Drugom svetskom ratu postaje mesto sećanja na nevino stradale Jevreje, Srbe i Rome

Logor Sajmište bio je mesto velikih zločina u vreme Drugog svetskog rata. Da bi se sačuvalo sećanje na nevine žrtve - Jevreje, Srbe i Rome - država je odlučila da osnuje Memorijalni centar „Staro sajmište”.

Radovi kreću ove godine

Skupština Srbije je početkom 2020. usvojila Zakon o Memorijalnom centru „Staro sajmište”, kojim se osniva ustanova koja će biti posvećena kulturi sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru današnjeg Starog sajmišta. Centar obavlja poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta. Takođe, Memorijalni centar biće mesto i za obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke poslove, kao i organizovanje manifestacija i akcija negovanja sećanja na žrtve i logora Zemun, ali i prolaznog logora Topovske šupe na beogradskom trgu Autokomanda.

Krajem prošle godine Vlada Srbije je za direktorku Memorijalnog centra „Staro sajmište” imenovala Krinku Vidaković Petrov.

foto: Privatna Arhiva

Radovi na podizanju Memorijalnog centra „Staro sajmište” trebalo bi da počnu tokom ove godine. Time će mesto, koje je s godinama pretvoreno u umetničke atelje, privatne stanove, teretane ili restoran, postati prostor koji će negovati sećanje na sve nevine žrtve iz vremena Drugog svetskog rata.

Simbol Holokausta i masovnog stradanja Srba

Istoričar Milan Koljanin kaže za Kurir da je, među brojnim važnim mestima sećanja vezanim za Drugi svetski rat u Beogradu, Staro sajmište svakako jedno od najvažnijih.

1 / 6 Foto: Ana Paunković

- Prostor na levoj obali Save, obrastao zelenilom koje zaklanja trošne zgrade i barake u kojima žive brojne porodice, krije istoriju koja je nepoznata većini od desetina hiljada Beograđana koji svakodnevno prelaze Brankov most. Među brojnim važnim mestima sećanja vezanim za Drugi svetski rat u Beogradu, Staro sajmište je svakako jedno od najvažnijih. Predratni simbol napretka Beograda i Jugoslavije, mesto za poslovne susrete, opuštanje i zabavu, tokom nemačke okupacije Beograda postalo je mesto masovnog zatočenja i smrti. Uporedo sa surovim gušenjem ustanka u Srbiji u jesen 1941, zajedno sa više hiljada Srba, sistematski su ubijani i jevrejski, delom i romski muškarci. Njihove žene i deca su počevši od 8. decembra 1941. zatočeni u novoosnovanom Jevrejskom logoru Zemun na Beogradskom sajmištu. Do 10. maja 1942. jevrejske žene i deca, njih oko 6.320, ubijeni su na užasan način, u kamionu - gasnoj komori. Logor je tada promenio svoju namenu i naziv: postao je Prihvatni logor Zemun, koji je postojao do kraja jula 1944. Osnovna namena logora je bila da bude mesto privremenog interniranja protivnika okupacionog režima i muških stanovnika ustaničkih područja radi upućivanja u koncentracione i radne logore u nacističkoj Nemačkoj i u okupiranim zemljama. Velikom većinom to su bili Srbi, antifašisti i pripadnici ustaničkih pokreta, ali je bio i veći broj Jevreja, muslimana, Hrvata, zatim Grka, Albanaca i pripadnika drugih naroda. U logoru je zatočeno najmanje 32.000 osoba, od kojih je čak jedna trećina izgubila život od gladi, bolesti, mučenja ili neposredno po odvođenju iz logora u masovnim streljanjima ili vešanjima uz pruge - navodi Koljanin.

foto: Privatna Arhiva

On ističe da je formiranje Memorijalnog centra „Staro sajmište” prvi, odlučujući korak ka trajnoj i adekvatnoj memorijalizaciji ovog mesta masovne patnje i smrti.

- Logor je i simbol Holokausta i simbol masovnog stradanja Srba i pripadnika drugih jugoslovenskih i balkanskih naroda, a ujedno je i važno mesto sećanja na Drugi svetski rat u evropskim razmerama - kaže on.

Boban Karović/Ivana Žigić