KRALJ ČARLS: Novi britanski vladar ima čvrste stavove o klimi, poljoprivredi, arhitekturi...

Smrću kraljice Elizabete njen najstariji sin postao je kralj Čarls Treći, što je objavila britanska vlada, a potvrdilo i saopštenje doskorašnjeg princa od Velsa.

- Čarls je postao kralj onog trenutka kada je kraljica umrla, i to po starom zakonskom pravilu Rex nunquam moritur, što znači „kralj nikad ne umire”. Ideja iza toga je da iako suveren umre, vlada mora da nastavi. Zbog toga ovlašćenja odmah prelaze na naslednika, iako formalna ceremonija nije održana. Te ceremonije će tek uslediti, ali one samo naglašavaju promenu na prestolu koja se dogodila. Čarls ne mora da bude krunisan da bi postao kralj. Primera radi, Edvard Osmi nikad nije ni krunisan - navodi agencija Rojters.

Stabilnost

Posle 70 godina vlasti Elizabete Druge, koja je sa stabilnošću vladala u prilično burnim vremenima i svetu koji se naglo menja, niko nije siguran šta se može očekivati od novog vladara Britanije, ali i još 14 država, poput Australije i Kanade.

- Kralj Čarls namerava da vlada (on bi rekao da služi) na isti način na koji je to radila i njegova majka. Celog života bio je u njenoj senci i ona ga je učila kako da se ponaša na tronu. Zna da je narod video njegovu majku kao oličenje ustavne monarhije i neće želeti da izda njenu baštinu. U tome je kraj sličnostima. Razlog je jednostavan. Posao monarha danas je gotovo robotski, ali ga ipak obavljaju ljudska bića. Čarls će ceremonije koje bude morao da obavlja obavljati bez greške. Ali on ima drugačiji temperament od majke i tu može biti problema. On je javna ličnost koja ima čvrste stavove o skoro svakom pitanju. On ne krije svoje mišljenje o temama od klimatskih promena, poljoprivrede do alternativne medicine i arhitekture - piše za Gardijan Sajmon Dženkins, kolumnista tog lista, publicista i voditelj BBC.

Za razliku od svoje majke, koja se od 1952. do smrti nije javno oglasila ni o jednom političkom pitanju, Čarls ni kao princ prestolonaslednik nije voleo da ćuti o važnim temama.

- Čarls se često borio sa svojom strašću prema poslu, pa je pričao o nadama i strahovima i vrlo često je zvučao više kao aktivista nego kao budući monarh. To je dovodilo do optužbi da bi mogao da zapreti nezavisnosti monarhije. Primera radi, o klimatskim promenama govorio je javno od 1968. Od tada je to postalo važno pitanje, koje je za mnoge i političko. Podržao je Pariski klimatski sporazum. U Davosu je 2020. godine rekao: „Da li želimo da budemo zapamćeni u istoriji kao ljudi koji nisu učinili ništa da vrate svet sa ivice u trenutku kada je nešto još moglo da se uradi? Ja ne želim.” Izjašnjavao se i o pitanjima genetski modifikovane hrane, homeopatiji, arhitekturi... Zbog tih čvrstih stavova, on je bio ličnost koja polarizuje javnost - napisao je Maks Foster, kraljevski dopisnik CNN.

Različito

Kada su ga na BBC 2018. pitali o nasleđivanju Elizabete Druge, o čemu nikad nije rado govorio, on je rekao:

- Ideja da ću ići istim putem je besmislena jer su dve situacije potpuno različite.

Na pitanje da li će nastaviti svoj aktivizam i kada preuzme tron, poručio je na njemu svojstven način:

- Ne, pa nisam toliko glup.

PROMENE Nove novčanice i nova himna Rojters navodi da se s promenom na tronu menjaju i mnoge stvari u Velikoj Britaniji. Kao primer toga navode da će se zbog kralja Čarlsa Trećeg promeniti himna zemlje. Umesto „God Save the Queen” (Bože, čuvaj kraljicu), koja se čula 70 godina, od sada će se pevati „God Save the King” (Bože, čuvaj kralja). - Na novim novčanicama, kovanicama i poštanskim markicama od sada će biti lik novog vladara. Stare novčanice će se polako povlačiti iz upotrebe - piše Rojters. Menjaju se i stvari u sudstvu, pa svuda gde je korišćena titula kraljice od sada će biti pominjan kralja. - U Centralnom kriminalnom sudu Engleske i Velsa juče je održano prvo suđenje na kome je izgovoreno: „Bože, čuvaj kralja” - naveo je BBC.

PRETHODNICI SA ISTIM IMENOM Čarls Prvi 1625-1649. Dinastija Stjuart foto: Arhiva Jedini je engleski vladar koji je pogubljen. Nakon egzekucije Oliver Kromvel je ukinuo monarhiju u Engleskoj. Čarls Drugi 1660-1685. Dinastija Stjuart foto: Arhiva Nakon očeve egzekucije, sklonio se u Škotsku, odakle je ratovao s republikom Engleskom. Posle Kromvelove smrti, ponovo je uspostavljena monarhija, a on je preuzeo krunu. Čarls Edvard Stjuart 1766-1788. Dinastija Stjuart foto: Arhiva Unuk kralja Džejmsa II nikad nije bio na tronu, ali se predstavljao kao kralj Čarls Treći. Bio je drugi jakobitski pretendent na engleski presto.

