ŽIVEO JE ZA HRISTA: Episkop mileševski Atanasije o patrijarhu Pavlu

Patrijarh Pavle je ličnost stalno prisutna u mome pamćenju. Prvo čega postajete svesni kada pomislite na njega jeste da stojite pred duhovnim gorostasom. Rado bih se i sada prisetio makar nekih pojedinosti njegovog lika, onih koje naročito izazivaju turbulencije ovog našeg vremena.

Patrijarh Pavle me je primio u svoju blizinu davne 1983. godine i od tada sam sa pažnjom pratio njegov život, njegovo delo i reči - upoznavao sam njegovu ličnost iznutra. Ponešto sam i zabeležio i objavio u knjizi „Duhovni darodavci Prizrenske bogoslovije”. Poznavanje njega jeste najveće bogatstvo koje se u životu moglo steći. Imao sam priliku da vidim kako je sam patrijarh Pavle shvatao sebe, svoju ličnost i u čemu je on video smisao svoga života. Video sam da je on sebe poimao kao služitelja Božjega, koji želi samo jedno - da ispuni jevanđelje Hristovo i da da svoj lični doprinos kako bi se jevanđelje Hristovo ostvarilo u celom svetu. Bio je to čovek koji je živeo za Hrista, verovao Hristu i oblikovao se po Njemu. Pružio je savremenom svetu živo i najočiglednije tumačenje Hrista i Njegove nauke, i to svojim vlastitim bićem i životom. Baš u tome jeste i najveći značaj patrijarha Pavla za sveukupno čovečanstvo, jer Hristos je Spasitelj sveta, a patrijarh Pavle je u tome Njegov saradnik.

foto: Profimedia

Odbrana istine

Ðake Prizrenske bogoslovije, i sve druge kojima se obraćao, podsećao je da mi koji verujemo u Hrista nismo pošli za Hristom sa ciljem da izbegnemo stradanja i neugodnosti ovoga života, nego iz ljubavi prema Hristu i sa poverenjem u Njega. Zato je patrijarh Pavle i u proleće 1990. pred Američkim kongresom, kada su tražili od njega da svedoči o stanju na prostoru Kosovu i Metohiji, govorio samo po istini, dok su se „komšije Albanci”, prema rečima patrijarha Pavla, veoma služili i neistinama. Patrijarh Pavle je nas u bogosloviji, đake i profesore, stalno uveravao da uvek treba da imamo poverenje u Hrista, da nas On nikada neće ostaviti ako smo mi uz Njega i da će istina na kraju pobediti, jer će On istinu odbraniti. Verovatno ćemo imati da mnogo postradamo, kao što je i Hristos postradao, ali sa Njime smo uvek pobednici i dočekaćemo konačni trijumf istine.

Patrijarh Pavle je čovek koji je brinuo o spasenju svih ljudi, jer je znao da nas i Hristos sve ljubi. Molio se Bogu za sve. Pozivao je nas na KiM da se molimo za Srbe i Albance i druge narode, da praštamo onima koji nas zlostavljaju i da uzvraćamo samo ljubavlju. Najradosniji trenuci mojih ličnih doživljaja sa patrijarhom Pavlom jesu naša zajednička pešačenja po kosovsko-metohijskim manastirima, zajedničke molitve i prisustvovanja liturgijama u patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona, koje je on služio svakog jutra, poveravajući mi čak i da ispovedam neke pripravnike za pričešće koji nisu stigli da to ranije obave.

Izraz mudrosti

Sa radošću se sećam i epitimija koja sam dobijao od patrijarha Pavla i blagodaran sam za njih, jer su i one bile izraz njegove mudrosti, i trudio sam se jednako da učim iz njih. Patrijarh Pavle se držao samo onoga što je po Hristu, a nama je postalo blisko sve ono što je od patrijarha Pavla, mio nam je i njegov lik i njegovo delo.