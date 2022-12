KOKAINSKI BLICKRIG PABLA ESKOBARA: Sitni kolumbijski diler brutalnošću ekspresno stvorio narko-imperiju

Kolumbijski narko-bos Pablo Eskobar i tri decenije posle smrti privlači pažnju javnosti. O tome dovoljno govori podatak da su njegove vile u Medeljinu i danas mesto koje posećuju turisti, a širom ovog kolumbijskog grada prodaju se suveniri na kojima je „kralj kokaina” predstavljan kao Robin Hud.

To i ne čudi ako se ima u vidu da je on osoba koja je stvorila pravu kokainsku imperiju, kao i da je uticao na političku scenu ne samo u svojoj Kolumbiji, gde je u jednom trenutku postao i poslanik, već i u Sjedinjenim Državama. Zbog akcija koje je vodio protiv države proglašen je i prvim narko-teroristom na svetu.

Brutalan

Uzgoj marihuane i koke bili su uobičajeni u Kolumbiji zbog starosedelačkih naroda, koji su ih koristili u ritualima. Međutim, kad su 1971. američke i kolumbijske vlasti objavile rat protiv droge, umesto da je zaista suzbiju, samo su povećali njenu proizvodnju i potrošnju. To su iskoristile prvo sitne bande, poput Crne tune, da uspostave rute za transport narkotika iz Kolumbije u SAD, a onda su se javili i narko-karteli. Posebno se istakao Medeljinski kartel, na čijem čelu je bio Pablo Eskobar. On svojevrsnim blickrigom u podzemlju, korišćenjem nasilja u obračunu sa svim neprijateljima, za svega nekoliko godina potčinio planetu i većina mafijaških organizacija na svetu je zavisila od njega i njegovog snabdevanja kokainom. U trenutku najveće moći kontrolisao je čak 80 odsto tržišta ovom drogom, zaradio je oko 30 milijardi dolara, imao je 141 vilu i kuću, 142 aviona, 20 helikoptera, 32 jahte i dve podmornice. Koliko je bio bogat, pokazuje i to što je imao privatni zoološki vrt s nilskim konjima, slonovima i drugim egzotičnim životinjama.

- Mali gangster koji je jedva krpio kraj s krajem krađom automobila postao je kolosalna figura organizovanog kriminala. Bio je najbogatiji šef kriminalne organizacije u istoriji, a našao se i na Forbsovoj liniji najbogatijih ljudi sveta. Priključio se Medeljinskom kartelu, a zatim je postao dominantna figura u njemu. Stekao je popularnost među najsiromašnijima i preuzeo kontrolu nad 80 odsto kokaina na američkom tržištu. Bio je bezobziran i brutalan i bio je spreman na sve: da daje mito, otima ljude, ubija... Ubio je nekoliko predsedničkih kandidata koji su pričali loše o njegovom poslu, napao je palatu pravde u Bogoti ostavivši za sobom 90 tela, a zatim bombom razne avion u Kolumbiji, kad je poginulo 110 ljudi. Zbog međunarodnih poternica 1991. predao se vlastima, ali je to bila obična farsa i kad mu je dosadilo, samo je odšetao kući. Ubijen je 2. decembra 1993, a uprkos leševima koje je za sobom ostavio i terorističkim napadima, hiljade ljudi je došlo na bdenje i sahranu - piše Karlo Devito u „Enciklopediji organizovanog kriminala”.

Strah i po

Mark Boden piše da je Pablo Eskobar bio najbogatiji i najnasilniji kriminalac u istoriji.

- Sitni gangster iz Medeljina, drugog po veličini grada u Kolumbiji, korišćenjem sile konsolidovao je kokainsku industriju u tom kraju krajem sedamdesetih godina. Među siromašnim Kolumbijcima bio je veoma popularan, posebno u svom gradu. Okrenuo se protiv države 1984. godine, kada je Kolumbija počela da hapsi izvoznike kokaina i izručuje ih SAD. Njegova serija ubistava, kidnapovanja i bombardovanja počela je i trajala je do njegove smrti, a pokrenula je i ustavnu krizu u zemlji. On je strahom naterao vladu da zabrani izručenje narko-bosova Americi, a ubistva sudija i tužilaca toliko su zaplašila naciju da su suđenja s porotom ukinuta, a postavljene su „sudije bez lica” da gone zločince. Eskobar je optuživan za ubistva tri od pet kandidata za predsednika 1989, za nasilni pokušaj preuzimanja Palate pravde u Bogoti 1986. Više od 90 ljudi poginulo je u opsadi, a među njima je bilo 11 sudija Vrhovnog suda. Kada je njegova bomba srušila avion u novembru 1989, postao je terorista kog se svet najviše plašio. Eskobar je proveo život gradeći svoju kriminalnu imperiju. Njegovo bogatstvo i reputacija nasilnika obezbeđivali su mu lojalnost kada to nije uspevala popularnost. Čak i tokom bekstva, u Medeljinu je bio kralj i mogao je da nastavi da radi šta god želi - piše on u knjizi „Ubijajući Pabla: Potera za najvećim svetskim odmetnikom”.

Ispratilo ga oko 20.000 ljudi Pesma na Eskobarovoj sahrani I sahrana Pabla Eskobara privukla je veliku pažnju ljudi, a veruje se da joj je prisustvovalo oko 20.000 ljudi. - Hiljade Eskobarovih obožavalaca iz Medeljina došlo je u kapelu da se pokloni njegovoj porodici i telu u otvorenom kovčegu. Masa se tukla da dođe što bliže srebrnom kovčegu, kao i da dodirnu njegovo telo dok je iznošen iz crkve. Uzvikivali su: „Viva Pablo!” (Živeo Pablo!), a onda su i preuzeli kovčeg - napisao je Stivi Marfi, agent DEA, u knjizi „Lovci na ljude: Kako smo srušili Pabla Eskobara”. Pablov brat Roberto Eskobar opisuje da im je bilo zabranjeno da presvuku leš. - Bilo je tu nekoliko hiljada ljudi. Kovčegu je prišla devojka s lepom kosom. Pablo joj je rekao: „Ako me ubiju, želim da ti pevaš za mene. Ne želim da bilo ko drugi peva, samo ti.” To je bila njegova želja i ona ju je ispunila - napisao je on.

Andrija Ivanović