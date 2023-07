BEZ DRAGANA NIKOLIĆA NIKAD NE BI BILA SNIMLJENA "ZONA": Šotra otkrio dugo čuvanu tajnu o svom filmu! Evo liste najgledanijih

Film "Zona Zamfirova" Zdravka Šotre najgledaniji je srpski film u istoriji bioskopskog prikazivanja, sa 1.080.857 gledalaca, podatak je na sajtu Filmskog centra Srbije.

Po Sremčevom romanu

Legendarni reditelj uradio je adaptaciju romana Stevan Sremca o ljubavi između Zone i Maneta. Čuvena priča ima dve verzije. Prva je da je Sremac čuo priču o fatalnoj Zoni od Branislava Nušića, koji je 1895. bio srpski konzul u Prištini, gde se družio sa čorbadžijom Zamfirom Kijametovićem, ocem trinaestoro dece, među kojima je bila i Jevrosima. Nju je otac iz milošte zvao Zona, a udala se za Maksima, sina kujundžije Koste Gapića. Druga verzija je da je Sremac inspiraciju pronašao u ljubavnoj priči o trgovcu Gavrilu Ganetu Jovanoviću i njegovoj prelepoj ženi Zojici (Zojče), ćerki niškog čorbadžije Hadži Smiljana Jankovića.

Glavne uloge u ovom ostvarenju odigrali su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković i tako zauvek ušli u istoriju srpske kinematografije. Zdravko Šotra otkriva za Kurir da je "Zonu" trebalo da snimi mnogo ranije.

- Nisam razmišljao da bi film mogao da postigne tako veliki uspeh. Tražili su od mene s televizije da adaptiram "Zonu Zamfirovu". Uradio sam to pre više od 30 godina, ali promenio se urednik i novi nije želeo to da se radi. Prošlo je deset godina i mi ne bismo snimili film bez Dragana Nikolića. Gaga je potegao svoje veze i našli smo pare. On je izabrao i da odigra Hadži Zamfira, a deo ekipe je bila i njegova Milena. Bez Gage ne bi bilo ni "Zone" - kaže Šotra.

Glumci voleli da igraju

Na listi najgledanijih drugo mesto pripalo je filmu "Toma" Dragana Bjelogrlića, treći su "Mi nismo anđeli" Srđana Dragojević, četvrti "Južni vetar" Miloša Avramovića, dok je peto mesto pripalo opet Šotri sa "Ivkovom slavom".

- Film smo snimali na jednoj lokaciju u Pirotu, u toj kući i maloj ulici koja je sačuvana izgled iz 19. veka. Glumci su voleli sve što igraju. Uživanje je bio raditi film. Sjajne uloge su odigrali i pokojni Manda, Žika Todorović, Anica Dobra, Dragan Bjelogrlić... Producent filma bio je Bjelogrlić i "Ivkovu slavu" ponudio je Željku Mitroviću. Na Pinku se vrlo često vrti i godinama reprizira. Film bi imao više gledalaca od "Zone Zamfirove", ali se to nije desilo zbog rata RTS i Pinka. RTS je odlučio da za Novu godinu pusti "Zonu Zamfirovu", pa je Mitrović rešio da u istom terminu ide "Ivkova slava". Film je tek bio u bioskopima i posle TV premijere više nisu išli ljudi da ga gledaju - zaključuje Šotra.

Film "Toma" pogledalo je više od milion ljudi, ali u bioskopima širom sveta. U Srbiji, prema podacima na sajtu FCS, u 2021. i 2022. godini pogledalo ga je 676.472 ljudi.

Lista gledanosti

1. "Zona Zamfirova" 1.080.857 (podaci FCS samo za Srbiju)

Premijerno prikazan 31. oktobra 2002.

Film je režirao Zdravko Šotra

Zonu i Maneta odigrali su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković

2. "Toma" 676.472

Film je 20. avgusta 2021. zatvorio Sarajevo film festival

Veliki hit postala je pesma "Ponoć"

Tomu Zdravkovića i Silvanu Armenulić igraju Milan Marić i Tamara Dragičević

3. "Mi nismo anđeli" 657.143

Debitanski film Srđana Dragojevića, koji je dobio i dva nastavka

Snimljen je 1992. i proglašen kulturnim dobrom 2016.

Replike se i dalje citaraju, a đavola i anđela igraju Srđan Todorović i Uroš Đurić

4. "Južni vetar" 618.415

Deset godina je pokušavao da snimi film reditelj Miloš Avramović

Ulogu Petar Maraša trebalo je da igra Petar Benčina

Premijerno je prikazan 25. avgusta na Filmskim susretima u Nišu

5. "Ivkova slava" 617.553

Premijerno je prikazan 3. novembra 2005.

Zdravko Šotra je ponovo ekranizovao roman Stevana Sremca

Radnja filma dešava se u Nišu, a glavnu ulogu igra Zoran Cvijanović

