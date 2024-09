Formula 1, ili kako je svi zovu „najbrži cirkus na svetu“, nikog, ali baš nikog ne ostavlja ravnodušnim. S obzirom na to da na svaki autodrom gde se F1 pojavi na tribine dođe 100.000-150.000 ljudi po vikendu, dok uz TV ekrane po sezoni bude i do 600 miliona gledalaca, dolazi se do podatka da je posle fudbala i Olimpijskih igara ovaj sport najpopularniji na planeti.

U to vreme bilo je napravljeno nekoliko staza, mahom su korišćene saobraćajnice koje su bile zatvarane za potrebe trkačkih vikenda, i bile su duge od 70 do 150 kilometara.

Prvi veliki tehnološki napredak u auto-sportu izveo je Bugati, uvođenjem automobila sa srednjim motorom. Da je to bila velika prednost, pokazao je Džek Brabam, koji je bio svetski šampion tri puta. Do 1961. svi kontruktori prešli su na taj tip motora, a sledeći korak je napravio Lotos, koji je tokom 1962. lansirao auto s monokok šasijom od aluminijuma.

Rast serije postao je zanimljiv i sponzorima, pa se prvi auto u bojama proizvoda koji reklamira pojavio 1968. U pitanju je bio auto ekipe Brabam, a narandžasta, braon i zlatna kombinacija boja bila je vezana za cigarete „gold lif“. Cigarete su dugi niz godina bile rado viđena reklama u Formuli 1. Imperijal tabako je odabrao Lotus, pa su njihovi bolidi dobili livreju u crvenoj, zlatnoj i beloj boji. Najpoznatije sponzorstvo duvanske industrije svakako je „marlboro“, kompanije Filip Moris, koja je 22 godine sponzorisala tim Meklaren, da bi od 1984. do zabrane reklamiranja cigareta 2011. bila verna Ferariju, kojem je, prema nekim proračunima, za to dala milijardu dolara. U moderno vreme je Formula 1 postala najviša klasa svetskog trkanja jednoseda sa otvorenim točkovima. Reč „formula“ odnosi se na skup pravila koja svi automobili i vozači moraju da poštuju. Sezona se sastoji od niza trka, u proseku 24, na namenski izgrađenim stazama ili zatvorenim javnim putevima koj poseduju A licencu, prema pravilniku FIA. Godišnje se dodeljuju dve nagrade - za najboljeg vozača i najuspešniji tim, odnosno konstruktora. Svaki vozač mora da poseduje superlicencu, najvišu klasu trkačke dozvole, koju izdaje FIA prema strogo utvrđenim pravilima.



Berni Eklston je u Formulu 1 ušao 1970. godine, kad je otkupio komercijalna prava. On je sigurno najzaslužniji za transformaciju serije u ono što je ona danas. Ovaj kontroverzni biznismen je 1971. kupio ekipu Brabam, da bi 1978. postao predsednik Udruženja konstruktora F1. Tokom osamdesetih je nudio karavan Formule 1 stazama po principu „uzmi ili ostavi“, nije tražio deo prihoda od same staze već „samo“ sav reklamni prostor na bilbordima oko staze. U svakom slučaju, da nije bilo njega, F1 ne bi bila treći najgledaniji sport na svetu.

Britanskog magnata su celog života pratile kontroverze. Priče o njegovim mahinacijama su krenule već 1963. da bi se prenele na političke vode 1997. Uticaj na delovanje Laburističke partije u Velikoj Britaniji je bio ogroman, kao i na izbor Tonija Blera za premijera, a sve je bilo tesno povezano s reklamiranjem duvanskih proizvoda. U to vreme je imao punu podršku Maksa Mozlija, predsednika FIA do 2009, koji se 2021. godine ubio posle dijagnoze uznapredovalog kancera. Tesna saradnja s Flavijom Brijatoreom je takođe bila puna kontroverzi, a Italijan je 2010. bio optužen i osuđen zbog nameštanja trka, te se posle toga povukao iz F1.