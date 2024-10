Fi­lo­zof mo­ći, ko­ji je du­bo­ko ra­zu­meo me­ha­ni­z­me ko­ji po­kre­ću isto­ri­ju. Nje­go­va rea­l­po­li­ti­ka, če­sto kri­ti­ko­va­na, po­ka­za­la se kao izu­ze­t­no pre­ciz­na u pre­dvi­đa­nju bu­du­ćih su­ko­ba i kri­za. Nje­go­vo na­sle­đe nas pod­se­ća da su isto­ri­ja i po­li­ti­ka ci­kli­č­ni pro­ce­si, i da se obra­sci po­na­ša­nja na­ci­ja po­na­vlja­ju kroz ve­ko­ve. Bio je Nos­tra­da­mus 20. ve­ka. Nje­go­ve pro­g­no­ze su bi­le to­li­ko pre­ciz­ne da se či­ni kao da je imao pri­stup ne­kom ta­j­nom zna­nju. Od ra­spa­da Ju­go­sla­vi­je do uspo­na Ki­ne, Ki­si­n­džer je pre­dvi­deo do­ga­đa­je ko­ji su obli­ko­va­li naš svet.

He­n­ri Ki­si­n­džer, ime ko­je je nei­zbri­si­vo ure­za­no u ana­le sve­t­ske po­li­ti­ke, če­sto se opi­su­je kao bri­ljan­t­ni um ko­ji je obli­ko­vao tok 20. ve­ka. Nje­go­va ulo­ga u oko­n­ča­nju Vi­je­t­na­m­skog ra­ta, otva­ra­nju od­no­sa s Na­rod­nom Re­pu­bli­kom Ki­nom i smi­ri­va­nju na­pe­tos­ti iz­me­đu su­pe­r­si­la to­kom Hla­d­nog ra­ta uči­ni­la ga je iko­nom rea­l­po­li­ti­ke. Me­đu­tim, ia­ko je nje­go­vo ime si­no­nim za slo­že­ne geo­po­li­ti­č­ke po­te­ze i di­plo­mat­ske uspe­he, pi­ta­nje ko­je se če­sto pos­ta­vlja gla­si: ko je za­pra­vo bio He­n­ri Ki­si­n­džer? Da li je on bio ar­hi­te­k­ta mi­ra, po­sve­ćen sta­bi­l­nos­ti i sa­ra­d­nji, ili je, na­pro­tiv, bio hla­d­no­kr­v­ni igrač na geo­po­li­ti­č­koj ša­ho­v­skoj ta­bli, spre­man na sve ka­ko bi ostva­rio svo­je ci­lje­ve, bez ob­zi­ra na ce­nu?

Ki­si­n­dže­ro­va po­se­ta Na­rod­noj Re­pu­bli­ci Ki­ni 1971. go­di­ne, ko­ja je do­ve­la do otva­ra­nja od­no­sa iz­me­đu dve na­j­ve­će sve­t­ske si­le, sma­tra se jed­nim od nje­go­vih na­j­ve­ćih pos­ti­g­nu­ća. U to vre­me od­no­si iz­me­đu Ki­ne i Sje­di­nje­nih Ame­ri­č­kih Dr­ža­va bi­li su na izu­ze­t­no nis­kom ni­vou. Na­kon Ko­rej­skog ra­ta i Ki­ne­ske re­vo­lu­ci­je, Za­pad je maoi­sti­č­ku Ki­nu sma­trao opa­snim ne­pri­ja­te­ljem. Me­đu­tim, Ki­si­n­džer je pre­po­znao pri­li­ku - u sve­tu po­de­lje­nom iz­me­đu Sje­di­nje­nih Dr­ža­va i So­vje­t­skog Sa­ve­za, Ki­na je mo­gla pos­ta­ti klju­č­ni par­t­ner u ba­lan­si­ra­nju uti­ca­ja.

Ki­si­n­dže­ro­va ta­j­na po­se­ta Pe­ki­n­gu, or­ga­ni­zo­va­na u sa­ra­d­nji s pred­sed­ni­kom Ri­ča­r­dom Ni­k­so­nom, pro­me­ni­la je tok isto­ri­je. Ovaj di­plo­mat­ski po­tez ne sa­mo da je do­veo do ob­no­ve od­no­sa iz­me­đu Ki­ne i SAD već je i iz te­me­lja pro­me­nio geo­po­li­ti­č­ki po­re­dak. Ki­na je iza­šla iz izo­la­ci­je i ušla na me­đu­na­rod­nu sce­nu, a od­no­si iz­me­đu dve ze­mlje otvo­ri­li su vra­ta bu­du­ćim eko­no­m­skim i po­li­ti­č­kim par­t­ne­r­stvi­ma. Ovaj po­tez mno­gi sma­tra­ju jed­nim od na­j­va­žni­jih di­plo­mat­skih uspe­ha 20. ve­ka.



No, upr­kos op­štem priz­na­nju ovog uspe­ha, bi­lo je i onih ko­ji su ga kri­ti­ko­va­li. Ki­si­n­dže­ro­vi po­te­zi pre­ma Ki­ni nai­šli su na pro­ti­vlje­nje me­đu sa­ve­zni­ci­ma SAD, po­se­b­no u Azi­ji. Ta­j­van, ko­ji je do ta­da bio slu­žbe­no priz­nat kao le­gi­ti­m­na ki­ne­ska vla­da, na­šao se u ne­za­vi­d­noj po­zi­ci­ji. Ki­si­n­dže­ro­vo pri­bli­ža­va­nje re­ži­mu Mao Ce­du­n­ga do­ve­lo je do pre­ki­da fo­r­mal­nih od­no­sa s Ta­j­va­nom, što je iza­zva­lo gnev u ta­mo­šnjim po­li­ti­č­kim kru­go­vi­ma.