Ek­splo­zi­je, pri­rod­ne i lju­d­ske, iza­zi­va­le su stra­ho­po­što­va­nje i užas ve­ko­vi­ma. Od tra­gi­č­nih ne­sre­ća sa mu­ni­ci­jom, pre­ko na­me­r­nih či­no­va rat­nog ra­za­ra­nja, do spon­ta­nih ko­smi­č­kih ka­ta­kli­z­mi, Ku­rir spe­ci­jal vam do­no­si de­set na­j­ve­ćih nu­klear­nih ek­splo­zi­ja ko­je je čo­vek izvr­šio.

Uju­tro 30. ok­to­bra 1961. so­vje­t­ski bo­m­ba­r­der „tu-95“ uzle­teo je sa ae­ro­dro­ma Ole­nja na Ko­lj­skom po­luos­tr­vu na kra­j­njem se­ve­ru Ru­si­je. „Tu-95“ bio je po­se­b­no mo­di­fi­ko­va­na ve­r­zi­ja ti­pa avio­na ko­ji je po­čeo da se upo­tre­blja­va ne­ko­li­ko go­di­na ra­ni­je; ogro­man, stre­la­stih kri­la, ču­do­vi­šte sa če­ti­ri mo­to­ra či­ji je za­da­tak bio da no­si ru­ski ar­se­nal nu­klear­nih bo­m­bi. To­kom pret­hod­ne de­ce­ni­je, SS­SR je na­pra­vio ogro­m­ne ko­ra­ke u nu­klear­nim istra­ži­va­nji­ma. Dru­gi sve­t­ski rat sme­stio je SAD i SS­SR u isti ta­bor, ali po­sle­rat­ni pe­riod je do­veo do za­hla­đi­va­nja, a po­tom i do za­mr­za­va­nja od­no­sa. A So­vje­ti, suo­če­ni sa ri­va­li­te­tom sa ta­da je­di­nom nu­klear­nom su­pe­r­si­lom na sve­tu, ima­li su sa­mo jed­nu op­ci­ju - da je su­sti­g­nu. I to br­zo.