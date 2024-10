Pre­ma na­j­no­vi­joj ve­r­zi­ji isto­ri­je, do­pri­nos NO­VJ po­be­di nad fa­ši­z­mom bio je be­zna­ča­jan, a bi­t­ka za Beo­grad ko­mu­ni­sti­č­ki mit, jer su se Ne­m­ci io­na­ko po­vla­či­li. Uz to, da ni­je bi­lo Ru­sa, par­ti­za­ni ni­šta ne bi ura­di­li. Ru­si su, ka­žu, do­ne­li po­be­du Ti­tu. To je ve­r­zi­ja onih ko­ji su bi­li po­ra­že­ni u ra­tu, a po­sled­nji su do­bi­t­ni­ci u mi­ru...

Za one ko­ji, ipak, ne zna­ju, evo kra­t­kog pod­se­ća­nja, uz go­di­šnji­cu: do apri­l­skog ra­ta 1941. go­di­ne, na me­stu gde je sa­da Bran­kov most, na­la­zio se Most kra­lja Ale­k­san­dra, ko­ji je sr­p­ska voj­ska, u ja­lo­vom po­ku­ša­ju da zau­sta­vi na­di­ra­nje Ne­ma­ca, mi­ni­ra­la u no­ći iz­me­đu 10. i 11. apri­la.

Ne­m­ci su, go­di­nu da­na ka­sni­je, pre­ne­li ti­te­l­ski most sa Ti­se i pos­ta­vi­li ga uzvod­no na Sa­vi, da i sa­da slu­ži gra­đa­ni­ma pre­sto­ni­ce, kao „sta­ri sa­v­ski” ili „tra­m­va­j­ski” most.



Za­slu­ga za to što još pos­to­ji pri­pa­da uči­te­lju u pen­zi­ji Mi­la­di­nu Za­ri­ću iz Ka­ra­đo­r­đe­ve uli­ce. Me­sec da­na pre ula­ska par­ti­za­na i cr­ve­noa­r­me­ja­ca u Beo­grad 1944. go­di­ne, on je sva­kod­ne­v­no mo­trio gde Ne­m­ci pos­ta­vlja­ju ek­splo­ziv i ka­blo­ve, a ka­da su 20. ok­to­bra oku­pa­to­ri po­če­li da be­že, upu­tio se ka mos­tu, gde je na tre­ćem stu­bu spa­zio dr­ve­ne san­du­ke sa ek­splo­zi­vom. Le­ge­n­da ka­že da je „zgra­bio ašov ko­ji je le­žao po­red mr­tvog ne­ma­č­kog vo­j­ni­ka i nji­me pre­se­kao go­re­ći fi­ti­lj”. Za­rić je od­mah odli­ko­van Or­de­nom za hra­brost, pa bu­ga­r­skim odli­ko­va­njem i so­vje­t­skim Le­nji­no­vim or­de­nom, a po­sle ra­ta pos­ta­vljen je za pred­sed­ni­ka Tre­ćeg re­jo­na gra­da Beo­gra­da, ali je on, u znak pro­te­sta zbog na­cio­na­li­za­ci­je, pod­neo osta­v­ku. Pre­mi­nuo je 1976. go­di­ne, u osa­m­de­set se­d­moj go­di­ni. Uo­či pro­sla­ve če­tr­de­se­to­go­di­šnji­ce oslo­bo­đe­nja Beo­gra­da i ob­na­vlja­nja tra­m­va­j­ske ve­ze pre­ko Sa­ve, 1984. go­di­ne, pred Izvr­šnim sa­ve­tom Beo­gra­da na­šla se ini­ci­ja­ti­va da se Sta­ri sa­v­ski most na­zo­ve po nje­mu. Ali pred­log ni­je usvo­jen. Mi­la­di­nu Za­ri­ću bi­lo je uze­to za greh uče­šće u Ba­l­kan­skim ra­to­vi­ma, u ko­ji­ma je, uzgred re­če­no, bio mi­ner i ste­kao zna­nje ko­je mu je omo­gu­ći­lo da most spa­se. Sma­tra­lo se, zbog to­ga, da bi da­va­nje nje­go­vog ime­na mos­tu bi­lo ve­li­ča­nje sr­p­skog na­cio­na­li­z­ma...