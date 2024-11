Do­na­ld Tra­mp se vra­tio - i to na ve­li­ka vra­ta, osvo­ji­v­ši još jed­nom pred­sed­ni­č­ke izbo­re u Sje­di­nje­nim Ame­ri­č­kim Dr­ža­va­ma. Dok se mno­gi ši­rom sve­ta tru­de da ra­zu­me­ju im­pli­ka­ci­je ovog po­vra­t­ka, real­nost je da se Tra­mp sa­da suo­ča­va sa iza­zo­vi­ma ko­ji no­se još ve­ću te­ži­nu. Rat u Ukra­ji­ni, na­rav­no, je­dan je od na­j­vru­ćih fron­to­va i li­be­ral­ni me­di­ji Za­pa­da već se spre­ma­ju da ga kri­ve za sva­ki sle­de­ći za­plet ove geo­po­li­ti­č­ke dra­me.

Ako se rat u Ukra­ji­ni ne oko­n­ča ubr­zo, pri­pre­mi­mo se za spe­k­ta­ku­lar­ni fe­sti­val op­tu­žbi. Na­ra­tiv da je Tra­m­po­va ad­mi­ni­stra­ci­ja do­pri­ne­la ru­skoj dr­skos­ti ne­će ta­ko br­zo umre­ti. „Po­pu­stio je Pu­ti­nu!“, vi­ču ko­lu­m­ni­sti. „Slo­mio NA­TO!“, la­men­ti­ra­ju ana­li­ti­ča­ri. Ali sa­da kad je po­no­vo pred­sed­nik, ove teo­ri­je do­bi­ja­ju sa­svim no­vu di­men­zi­ju: sva­ki di­plo­mat­ski po­tez ili vo­j­na odlu­ka gle­da­ju se kroz mi­kro­skop, u po­tra­zi za zna­ci­ma ta­j­ne lju­ba­vi pre­ma Mo­skvi.

Iro­ni­č­no, Tra­mp sa­da ima šan­su da opo­vr­g­ne sve kri­ti­ke, mo­žda čak i da za­ko­pa te tvr­d­nje jed­nom za­sva­g­da. No, da li će on igra­ti po pra­vi­li­ma ili će i da­lje pre­fe­ri­ra­ti svoj pre­po­zna­tljiv, bo­m­ba­sti­čan stil vo­đe­nja po­li­ti­ke? Jed­no je si­gu­r­no: svet će ga gle­da­ti, a s njim i svi oni ko­ji je­dva če­ka­ju da ga okri­ve za sva­ki neu­speh. I dok on po­ku­ša­va da vo­di SAD kroz slo­že­ne od­no­se s Ru­si­jom, Ukra­ji­nom i sa­ve­zni­ci­ma, la­ko je za­mi­sli­ti ka­ko će mu sva­ka odlu­ka bi­ti ana­li­zi­ra­na, se­ci­ra­na i... da, na­pa­d­nu­ta.

Ali na kra­ju, u ovom po­li­ti­č­kom tea­tru pos­to­ji i jed­na pro­du­ho­vlje­na isti­na: ako smo išta nau­či­li iz pro­šlos­ti, to je da se kri­v­ci če­sto na­la­ze me­đu na­ma - i ni­su uvek sa­mo oni ko­ji na­j­gla­sni­je ga­la­me. Mo­žda bi za pro­me­nu svet tre­ba­lo da za­dr­ži dah i pra­ti šta Tra­mp zai­sta pla­ni­ra da uči­ni, ume­sto da ga una­pred uka­lu­pi u pri­če ko­je mo­žda ne­ma­ju ve­ze sa stvar­no­šću. Sre­ća ili tu­ga, na kra­ju da­na, su­d­bi­na sve­ta le­ži u ru­ka­ma onih ko­ji se usu­de da do­ne­su odlu­ke, a Tra­mp oči­gled­no vo­li da odlu­ču­je.