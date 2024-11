De­set me­se­ci ka­sni­je Nju­jo­rk ta­j­ms pre­neo je de­lo­ve izve­šta­ja Vo­re­no­ve ko­mi­si­je. U tih de­set me­se­ci, ko­li­ko je pro­te­klo od ubi­sta­va do izve­šta­ja o istra­zi, po­se­ja­no je se­me mi­ta i teo­ri­ja za­ve­re o Džo­nu Ke­ne­di­ju. Po­sle 40.000 obja­vlje­nih knji­ga, spi­sa, nau­č­nih ra­do­va, emi­si­ja i fi­l­mo­va o ži­vo­tu i smr­ti Ke­ne­di­ja i po­što je jav­no obja­vlje­no vi­še od 98 od­sto do­ku­men­ta­ci­je na­cio­nal­nih slu­žbi, sve­t­ski isto­ri­ča­ri ga svr­sta­va­ju me­đu na­jo­mi­lje­ni­je ame­ri­č­ke pred­sed­ni­ke.

Ipak, je­dan čo­vek, bu­du­ći pred­sed­nik SAD Do­na­ld Tra­mp, obe­ćao je obja­vlji­va­nje svih preos­ta­lih do­ku­me­na­ta. Pre­ma za­ko­nu iz 1992. go­di­ne, svi do­si­jei mo­ra­ju pot­pu­no da se otvo­re do 2029.

Ka­ko je Tra­mp na­ja­vio, bi­će fo­r­mi­ra­na ne­za­vi­sna pred­sed­ni­č­ka ko­mi­si­ja za aten­ta­te od ko­je će za­tra­ži­ti da obja­vi sve preos­ta­le do­ku­men­te u ve­zi sa ubi­stvom bi­v­šeg pred­sed­ni­ka SAD Džo­na Ke­ne­di­ja, ali će ona bi­ti an­ga­žo­va­na i za istra­ge osta­lih po­ku­ša­ja ubi­sta­va ame­ri­č­kih pred­sed­ni­ka, pa i po­sled­nja tri aten­ta­ta na Tra­m­pa. Še­fo­vi CIA i FBI su još 2017. go­di­ne u pr­vom Tra­m­po­vom pred­sed­ni­č­kom man­da­tu su­ge­ri­sa­li da još ni­je vre­me da se obja­vi ce­lo­ku­pan izve­štaj. On je ta­da obja­vio 2.800 do­tad ta­j­nih do­ku­me­na­ta. Me­đu­tim, nje­gov pri­mer ni­je sle­dio ak­tue­l­ni pred­sed­nik SAD Džo­zef Ba­j­den izja­vi­v­ši da se odre­đe­na do­ku­men­ta ne mo­gu obja­vi­ti.

Ti­to je od­mah po­sle Ke­ne­di­je­vog ubi­stva po­se­tio ame­ri­č­ku am­ba­sa­du, gde se upi­sao u knji­gu ža­los­ti. Ta­da­šnji ata­še za šta­m­pu ame­ri­č­ke am­ba­sa­de Mi­l­ton Jo­si opi­sao je taj Ti­tov do­la­zak: „Je­dan od pr­vih ko­ji su se upi­sa­li u knji­gu ža­los­ti bio je Ti­to.“ A go­di­nu po­sle ubi­stva Ti­to­vi bez­bed­nja­ci re­ko­n­strui­sa­li su aten­tat do na­j­si­t­ni­jih de­ta­lja.

- Je­dan me­tak bi mo­gao sa­svim slu­ča­j­no da po­go­di, ali da tri me­t­ka po­go­de, ne do­la­zi u ob­zir - re­kao je knji­že­v­nik Iva­nji.

Ju­go­slo­ve­n­ski bez­bed­nja­ci su do tih za­klju­ča­ka do­šli go­di­nu da­na po­sle ubi­stva Ke­ne­di­ja, ali je pi­ta­nje - za­što su uo­p­šte ispro­ba­va­li?

- Mi­slim da te slu­žbe bez­bed­nos­ti mo­ra­ju po­sle sva­kog aten­ta­ta da pro­ve­re sve mo­gu­ć­nos­ti, ali ve­ro­vat­no je to bi­lo i zbog ra­do­zna­los­ti, ka­ko bi utvr­di­li gde su to ame­ri­č­ke ko­le­ge po­gre­ši­le - obja­snio je Iva­nji.