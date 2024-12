Mnogi od dvoraca Vojvodine prošli su put još od plemića Marije Terezije u okviru Austrijskog carstva (među njima je bilo i Srba koji su za nju ratovali), austrougarskih bogataša, preko nacionalizacije nakon Drugog svetskog rata (bilo je, doduše, i neke restitucije), pa do zaborava.

Drvena kapija, najobičnija, pobledela od vremena, nad kojom je znak firme, vodi u dvorište gde dominira ruševina. Jedinstvena međ ruiniranim dvorcima Vojvodine - podigoše je bogati Jevreji Justina i Lipot Angus kad se završi Veliki rat. Krov je propao unutra. Još neko parče opstaje i po pola odžaka. Go je ćerpič, ona nesečena cigla. U gomili šuta i smeća, još se drže žuti stubovi na ulazu. Na jednom prozoru, tj. onome što osta od njega, zarđali čiviluk. Kula osmatračnica još stoji. Nemo gleda preko čempresa.

- I vi da gledate dvorac? Slobodno, naše je dvorište do njega. Mnogi dolaze da ga gledaju, ali niko, nažalost, i da sredi - veli.

Razrušen, s kulom koja viri iz zidina, bez krova, s nagrizlim atrijumom, zarastao u prašumu, bio bi odlična scenografija za filmove strave i užasa. Pa još kad do njega vodi pusti put od Alekse Šantića, uz koji su propale štale nekadašnjeg PIK, a pred njim raspalo autobusko stajalište, čovek bi rekao da je dvorac Baba Pusta pustahija koju valja zaobići. Ali - ne! Naprotiv, njegova drž je neopisiva.

Krivaja je živopisno selo kod Bačke Topole, kraj istoimenog veštačkog jezera. Balint Fernbah iz veleposedničke porodice s juga tadašnje Austrougarske načini ga na koncu 19. veka. I ovaj dvorac je izdržao sve - od bogataša, preko nacionalizacije, koja mu donese sedište poljoprivrednog kombinata "Krivaja", pa do privatizacije, koja će mu izgleda ipak doći glave.

- Gotovo sve u selu je bilo u vlasništvu PK "Krivaja", to je bio gigant - farma svinja, 15.000 tovljenika godišnje, pa 7.500 ha obradive površine. Pet sela je živelo od toga. A onda "Krivaju" 2004. kupuje čovek iz Mađarske, pa je u njegovoj zgradi škola OŠ "Vuk Karadžić", koja mu plaća zakup.

- Zvali smo ga Bela kuća, bio je naš Kapitol. Al' ode privatniku. Kad dođe restitucija, niko se ne javi da traži dvorac. I sad propada. Državu to ne interesuje ništa. A dolaze ovako ljudi da ga vide. I mladenci da se slikaju, iz cele okoline - veli Sudžuković, koji nas provodi kroz ovo ljupko selo, u kome je mnogo kolonista iz Like, kao što je i on sam.