Ako je molitva duša, onda je riznica srce Hilandara, manastira koji je nastao zajedno sa srednjovekovnom srpskom državom. Tu se monaški neumorno i manastirski marljivo sabira i čuva jedinstveno blago koje se vekovima slivalo na Goru atonsku. Dok je svetosavske molitve i hilandarske riznice, spaseni smo od zaborava. I još nešto, utisak je, kada bi se sabrali svi predmeti iz svih muzeja u Srbiji koje smo sačuvali od pljački, nemara i ratova, to ne bi bio ni deo pokretnih kulturnih dobara koje čuva riznica manastira Hilandara.

Sve sto sam pročitao i što sam slušao o Hilandaru prolazi mi kroz glavu. I Trojeručica, i Aleksandar Deroko, koji piše o kiparisima koji se propinju do nebeskog Mlečnog puta i magiji ponoćnih zvona, Libera Markonija, koji opčinjenim slušaocima jake zime šezdesetih godina prošlog veka u kafani „Velika Čukarica“ priča bajke o Hilandaru...

U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru na Svetoj Gori atonskoj u noći između 3. i 4. marta 2004. godine izbio je požar velikih razmera. Vatra je buknula nešto posle jedan sat po ponoći iz jednog dimnjaka zapadnog konaka, koji se naziva Igumenarija. Ubrzo, požar se, zahvativši suvu drvenu krovnu konstrukciju pokrivenu kamenim pokrivačem, proširio i na celu severnu stranu manastirskog kompleksa - sve do Crkve svetih arhangela i pirga Svetog Save, na istočnoj strani.



Odmah posle požara iz 2004. počela je složena obnova manastira i očekivanja su da će skele i kranovi do sredine 2025. godine biti uklonjeni sa zidina manastira. Ipak, kompletna obnova i rekonstrukcija tada neće biti završene. Naime, do sredine 2025. godine treba da se uklone skele na objektima izgorelog dela, ali će zbog daljih radova, kako na riznici, tako i na sanaciji i rekonstrukciji delova starih konaka na južnoj i istočnoj strani koji nisu goreli, kranovi i gradilišni plac ostati još nekoliko godina, jer je ovo sada idealna prilika da se „mašina“ koja je pokrenuta iskoristi i završi radove do kraja. Tu dolaze i radovi na Sabornom hramu...