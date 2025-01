Aušvic je otkriven slučajno. Kad je sovjetska vojska stigla do logora 27. januara 1945. godine, vojnici su svojim očima videli slike užasa - oko 600 leševa, preživelo je samo oko 7.000 iznemoglih, smrtno bolesnih logoraša, od kojih su 500 bila deca. Veoma mali broj zatvorenika mogao je da stoji uspravno, mnogi su apatično ležali na zemlji.



Pripadnici SS divizije su krajem januara užurbano evakuisali logor i pokušali da uklone tragove svoje mašinerije za ubijanje - dokumente, logorske dosijee, umrlice, mnoge stvari su brzo spaljene. Sačuvano je veoma malo dokumenata i fotografija. Većina logorskih baraka, gasnih komora i krematorijuma dignuta je u vazduh. Onih 56.000 do 58.000 zatvorenika koji su mogli da marširaju poslato je pešice u grupama od 1.000 do 2.500. Retko ko od iznemoglih zatvorenika u kolonama je imao cipele ili toplu odeću, većina njih je nosila samo tanke logoraške „štraftaste pidžame“. Procenjuje se da je tokom tih marševa iz Aušvica život izgubilo do 15.000 zatvorenika - od gladi, hladnoće ili su bili likvidirani.