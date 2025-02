Pred jednom Marićevića kućom zatičemo baku Milijanu. Sedamdeset šest joj je leta, sa ašovom u ruci, lakom na noktima, ružom na usnama, ali i dva viklera, da frizura bude na mestu.

- Nikad ne znaš ko će putem da prođe, uvek sam doterana. Evo, lale da rasadim, vidiš, bile su ugomilane. Ove ne mogu da izvadim od lipe, ima žile, ali ove ću lepo da sredim.

Iz štale izbi sin. S kleštima i žicom u ruci, sijalicu namešta, krmača treba da im se prasi.

- Nama ti je Karađorđe samo loše učinio, da naš Teodosije Marićević bi vođa ustanka, sad biste vi s princom razgovarali - smeje se Dragan, te veli:

- Karađorđe je Teodosija ranio već na početku. I kad videše da će rane da pregura, nađu neku Anu, po njoj su ti oni dole Anići dobili prezime, i ona mu, kako su pričali stari, zatrova te rane, te on umre. Te sam vam zato nesuđeni princ, pa držim 100 ovaca i jagnjadi, koze. Gledam ih sa suprugom i ćerkom, a imamo i zeta u najavi.

Ne daju ići dok se u kuću ne uđe. Rakijica, meze, ali i salnjaci. Vraćaju u detinjstvo i prizivaju tetku Colu, koje odavno nema. Tope se u ustima.

- Krave u selu niko više ne drži, dve kuće možda. Ne isplati se. Srbija uvozi biljni sir, a naši ljudi prosipaju mleko. A i ode narod iz sela. Ko ode odavde, ne vraća se. Neće niko da radi seljačke poslove. Odem neki dan u opštinu, sitnicu da završim, vodaju me od vrata do vrata. Gde god uđem, pola njih bulji u telefon i veli: "Nije za mene." Kad me vide u radnji u gumenim čizmama, slikaju me ko neko čudo - jada se Dragan.

Baka obilazi Srbiju s penzionerima, društveni život vodi. I sprema se za Sretenje.

- Otvorim garažu, pa iznesem salnjake, gibanicu, proje. Po tri-četiri parčeta 100 dinara, rakija 100 dinara, torbice napravim, pa po 200. Uzmem pet-šest hiljada i lepo mi - veli, te poklanja jednu za uspomenu.