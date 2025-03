„Kao kakav muzej, čuva ovo stenovito poluostrvo čitava poglavlja istorije, političke, religiozne, umetničke i opšte kulturne. No, nije samo ta interesantnost starine i prastare životne autentičnosti i dokumentarnosti ono što čini izuzetnu vrednost ovog izdvojenog kraja sveta. Nenadmašna je i naučna (opšta i istorijska posebno) vrednost povelja, rukopisa i knjiga po bibliotekama raznih manastira”, zapisao je hodočasnik, arhitekta, slikar, putopisac, ratnik, avijatičar, humanista, hroničar starog Beograda i jedan od 1.300 kaplara Aleksandar Deroko, koji je pohodio Svetu Goru i Hilandar sredinom prošlog veka.

- On je arheolog po struci, ali radi kao operater digitalizacije. Njegov posao je skeniranje knjiga, rukopisa, starih fotografija, arhivske građe, periodične štampe... - objašnjava Mladićević.

Inače, u planu je novi sistem digitalizacije u Hilandaru. Mladićević navodi da se u Biblioteci stare štampane knjige, koja sadrži samo deo primeraka, nalaze hiljade knjiga nastalih od 16. do 19. veka. Najviše je srpskih, ali ima i ruskih, grčkih, bugarskih...

- Faktički, to su knjige, štampane i rukopisne, periodika, arhiv, dokumenta, pisma... Mi iz Narodne biblioteke pokrivamo papir i pergament, dok stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika rade ikone i freske. S njima su i stručnjaci iz Pokrajinskog zavoda iz Novog Sada, koji rade i predmete od drveta, kao što su ikonostasi, dveri.... - objašnjava Mladićević.

U manastiru su angažovani i konzervatori metala. Uglavnom su to stručnjaci iz Etnografskog muzeja, koji pokrivaju oružje, strele, posude, tobolce, stare katance, crkvene i etnografske predmete i još mnogo toga, a deo se često zbog nedostatka prostora čuva u neadekvatnim uslovima.

On kaže da je potreban brojniji tim stručnjaka, da su ih sada četvorica u timu, a da im je neophodna i veća prostorija za rad. U ekipi je, pored Željka, Zvonimira i Dejana, i Pavle Živković, načelnik konzervacije iz Biblioteke Matice srpske. U planu je da se napravi nova riznica, a samim tim i da se proširi radionica, što bi njima uveliko olakšalo posao.

To je sada i naša kuća

- Ovde na Svetoj Gori se radi od ponedeljka do nedelje. Subota je radni dan. Ne radi se nedeljom i praznikom (na crveno slovo). Radni dan u Hilandaru počinje od sedam ujutru i traje do večere, do pet po podne. Imamo pauzu oko 12 sati, kad je ručak. Jedemo s radnicima, neimarima koji rade na obnovi manastira posle požara. Ne obedujemo s monasima, jer monaška trpeza zavisi od službe - govori Mladićević.