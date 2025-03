Odmah posle požara 2004. počela je obnova manastira i očekivanja su da će skele do sredine 2025. godine biti uklonjene sa zidina manastira. Kako kaže Dragomir Krivokuća, arhitekta i rukovodilac obnove Hilandara, zajednička je želja da na manastirskim zidinama nema skela i kranova. Ipak, kompletna obnova i rekonstrukcija neće biti završene ove godine iz više razloga.

- Krenuli smo od toga da su posledice požara najbitnije i najhitnije kako bi se vratili uslovi za život manastirskom bratstvu, a uz to se radilo na otklanjanju tih posledica i na drugim projektima i aktivnostima. Pre svega na novoj, većoj i daleko uslovnijoj riznici, kao i na unapređenju manastirske ekonomije, odnosno prostora od manastira do mora. Treba da učinimo da je manastir što je moguće više samostalniji, da može da opstane i da mu obezbedimo neku sigurnost u budućnosti. Tu su projekti razvoja maslina, maslinovog ulja, vinograda, voćnjaka, bašti, segmenti koji su se tu predvideli - objašnjava Krivokuća.

- To se od 2018. godine ekstremno mnogo oseća. Nama je te godine gotovo polovina radnika otišla u zapadnu Evropu. To su sve bili iskusni radnici, obrazovani, školovani za poslove koje su u Hilandaru radili, jer jako je malo ljudi koji znaju neke pozicije koje mi na Svetoj Gori imamo. Recimo, pokrivanje krovova kamenim pločama. Danas ne postoji radnik u Srbiji koji to ume da uradi na svetogorski način. Svi su učili u Hilandaru. Ogromna je potreba za tesarima, kojih je u Srbiji veoma malo, a posebno onih koji umeju da rade primarne drvene konstrukcije, kako međuspratne, tako i bondručne zidove, santrače i druge drvene konstruktivne elemente predviđene radovima na obnovi. Takvih majstora, koji rade rukama, sve je manje i mi imamo ozbiljnih problema poslednjih šest godina. Dinamika radova i produžetak rokova zavise nam i od toga. Nemamo dovoljno kadra koji je spreman za duže angažovanje, jer veliki broj dobrovoljaca ili radnika za platu koji su spremni da dođu da rade na kratke periode je veoma teško i zahtevno uposliti. Jednostavno, ne možete napraviti dinamiku i plan rada kada nemate jasnu sliku ko će, kada i na koliko biti angažovan a da u međuvremenu ne odustane, pomeri i time razbije ceo plan - objašnjava Krivokuća.