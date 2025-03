Tito sa lepim ženama

Lucija je bila najveća Brozova tajna ljubav

Herta Has jedina je odbila njegova udvaranja, ali...

- Prvi susret s njim nije na mene ostavio neki poseban utisak - prisećala se Herta. Doživela ga je kao kicoša, kakvih je u partiji čak i u to doba bilo mnogo. Takav je bio i prvi čovek KPJ Milan Gorkić. Podsećao je na Velikog Getsbija. A Tito, sa svojim panama šeširom, još i više. Herti se to nije dopalo.

Nakon nekoliko dana promenila je mišljenje i rodila se ljubav, ali je strast brzo i prestala. Do konačnog razlaza između Herte i Tita došlo je u prvim godinama nakon izbijanja rata u Jugoslaviji. Posle se nastanila u Beogradu, gde se udala i rodila dvoje dece. Prema Titu je zadržala suzdržan, ali dostojanstven stav, nikada ne zaboravljajući da je on otac njenog prvorođenog sina Aleksandra Miše Broza.

Sekretarica Zdenka bila prva ljubav Jova Kapičića

Jovanka poslata po naredbi, pa oterana

Nakon odbijanja Herte Has i Zinke Kunc, Tito je utehu pronašao u domaćici njegove rezidencije Jovanki Budisavljević . Prema svim relevantnim dokumentima, drugaricu Jovanku u Titovo okruženje doveo je Ivo Krajačić Stevo, prema principu „neka priroda uradi svoje“. Inače, Stevo Krajačić je do kraja života ostao rezident sovjetske tajne službe.

Tito i Jovanka i njihov život

- Ovako je to bilo. Sve se događalo krajem 1945. godine. Ja sam u to vreme u Nišu bila u službi u štabu Prve armije. To je meni bilo u rasporedu vojnome. I tamo u Nišu, kao oficirkinja, određena sam da idem na službu u Beograd, da vodim Beli dvor. Da budem upravnica dvora, kuće u kojoj je Tito živeo. Tako su mi rekli. I da se tamo javim Mitru Bakiću, koji je bio glavni sekretar kod Tita. Mene je tu, iskrena da budem, uhvatila panika. Kakva ću ja to upravnica biti kad o tome poslu ništa znala nisam? Ali to je meni sada bila vojna naredba i ja sam to morala poštovati, i tu druge nije bilo.