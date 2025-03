l List Novi Beograd imao je rubriku „Graditelji boljeg života”, u kojoj je predstavljao neke od učesnika ORA.

- Na velikom crnom buldožeru, koji čeličnim grudima gura ispred sebe gomile zemlje, leprša se crvena zastavica. Jutros je sedamnaestogodišnji buldožerist Ante Labor proglašen za pobednika u desetodnevnom takmičenju. Njegova mašina je danas huktala jače nego obično - to je Ante rešio da još većim uspesima proslavi svoju pobedu. U malom selu Gorešu u okolici Šibenika spaljena mu je kuća u kojoj se rodio. Ni kamen na kamenu nisu ustaše na njoj ostavile. Time su hteli da se osvete što ih je Antin brat, borac Druge proleterske brigade, do svoje smrti neumorno tukao. U jednoj od najkrvavijih borbi kod Foče pao je on smrću junaka. Sada porodica Ante Labora ima lepši dom. Kada je Ante prošle godine došao na prugu, privukle su njegovu pažnju ogromne mašine koje za nekoliko časova skidaju brda. Po završetku smene udarnik Ante Labor javio se na kurs rukovodioca građevinskih mašina, a aprila meseca sa diplomom o odličnom uspehu došao je na Novi Beograd. Sada je on jedan od najboljih graditelja Novog Beograda i njegov budući stanovnik. Pod gusenicama njegovog buldožera smanjivalo se brdo, a pred njegovim očima rastao je grad. Snažno je povukao komandnu ručicu i buldožer je pošao još brže, a on je zapevao pesmu o Beogradu koji će biti kao Moskva - jedna je od tih priča.