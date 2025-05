Nijednog od njih, kako se do sada mislilo, nije intervjuisao britanski istoričar Hju Trevor-Roper kada je vodio britansku istragu o Hitlerovoj smrti dok je radio kao obaveštajni oficir. Trevor-Roperov izveštaj, detaljno opisan u njegovoj knjizi "Poslednji dani Adolfa Hitlera", koristio je iskaze nekoliko stanara bunkera kako bi ubedljivo utvrdio da je on sebi oduzeo život zajedno sa svojom partnerkom Evom Braun. Trevor-Roper je detaljno opisao kako je "tražio i nije uspeo da pronađe" Lingea i Ginšea, a Rusi su "odbili da odgovore" na njegova pitanja gde se oni nalaze.

"U 16 časova 30. 4. 1945. godine, nakon što sam proverio stepenište, došao sam do Firerovog betonskog skloništa. Šturmbanfirer Linge me je obavestio da Firer više nije živ i da je danas izvršio najteže naređenje u svom životu... Linge me je obavestio da mu je Hitler naredio da napusti sobu i, ako ništa ne čuje u roku od 10 minuta, da ponovo uđe u sobu i izvrši njegovo naređenje. Pošto je u tom trenutku stavio Hitlerov pištolj na sto u hodniku, postalo mi je jasno šta je mislio pod Firerovom najtežom naredbom i odakle je došla mrlja od krvi na tepihu. Na osnovu gore navedenog, došao sam do zaključka da je deset minuta nakon što je Hitler otrovan, Linge upucao Hitlera... Nakon što je Hitler popio otrov, Linge je ispalio kontrolni hitac u njegovu glavu kako bi proslavio njegovu smrt, time pokazujući da je Hitler umro kao vojnik. Tokom istrage Linge je insistirao da je Hitler izvršio samoubistvo pucajući sebi u slepoočnicu.

Linge je 16. decembra 1945. godine odveden u Moskvu i smešten u zatvor Butirka, a 17. i 18. decembra napisao je svoje svedočanstvo o događajima koji su se odigrali u bunkeru.