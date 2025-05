Kada se 25. maja 1977. godine na platnima američkih bioskopa pojavio film „Ratovi zvezda“, svet nije bio spreman. Jedna jednostavna rečenica „A long time ago in a galaxy far, far away...“ otvorila je vrata univerzuma koji danas obuhvata više od 25.000 godina fikcionalne istorije - od drevnih vitezova džedaja do postimperijalnih političkih intriga, od svetih svetlosnih sablji do imperija koje se ne razlikuju mnogo od stvarnih. Ali hajde da krenemo od početka. Ili... od sredine?