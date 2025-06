Bitka na Sutjesci ili operacija „Švarc” (Crno), koja se vodila od 15. maja do 15. juna 1943. godine na tromeđi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, po razmerama, ali i ishodu, presudna je za partizansku borbu u Jugoslaviji.

„Uvek im je polazilo za rukom da izjednače svoj nedostatak teškog naoružanja i da, koristeći se mrakom, maglom i kišom, dođu do odstojanja bliske borbe - prsa u prsa - pri čemu su se pokazali kao fanatični, krajnje uporni, dobri borci, koji odlično poznaju planinsko zemljište”, zapisao je Liters, odajući vojničko priznanje Titovoj vojsci, ali i tražeći opravdanja za neuspelu i dugo pripremanu ofanzivu.

Za operaciju „Švarc” angažovano je sedam ojačanih divizija sa oko 127.000 vojnika, koje je podržavalo sedam do osam pukova artiljerije, nekoliko tenkovskih bataljona i oko 160 izviđačkih i borbenih aviona.

„Danilo Lekić je komandovao: Prva proleterska - Juriš!!!”. I, verovatno, ja mislim da je to jedini put kada je cela Prva proleterska jurišala. Preko te čistine. Svi smo bili u istom streljačkom stroju, prvi put, svi... Samo ideš... Fanatično napred. U magnovenju sam video ranjenog druga kako puca u sebe. Neće da ostane kao ranjenik. Izleteli smo iz te šume i samo trčali, nezadrživo trčali... I naš stalni povik, više krik svih nas: „Juriš, proleteri!” Juriš... Samo juriš... Znamo da nemamo kuda osim - napred. Mora da smo izgledali strašni, iz te šume, zarasli i neobrijani, izgladneli i iscrpljeni i izmučeni... Samo trčiš, i taj žuti rov sve bolje vidiš: Nemce koji tu leže, njihove ‚šarce’... Nemci pucaju, ali mi nadiremo: jedan Nemac, vidim, podiže se da pobegne. Sećam se te slike: nemački oficir iz pištolja puca u njega, puca u svoje vojnike. Ne da im da beže. Uzalud, razbili smo Nemce, da ne znam ni kako... Činilo se da ćemo zubima da ih pokoljemo. To je taj Balinovac.”

Vrhovni štab je 20. maja napustio Đurđevića Taru i premestio se kod Crnog jezera, u podnožje Durmitora. Tu se se zadržali do 28. maja, kad je u Vrhovni štab stigla prva šestočlana engleska vojna misija.

Podržavani artiljerijom i avijacijom, 29. maja Nemci uspevaju da izbiju na Vučevo, tada su posle krvavih borbi uspeli da potisnu iznurenu i desetkovanu Prvu majevačku brigadu. Na Vučevo izbijaju bataljoni Šeste istočnobosanske brigade, kao i ostaci Majevačke brigade i Nemci su u borbi prsa u prsa do noći zbačeni s Vučeva. Pusta visoravan između Pive i Sutjeske ostala je u rukama partizanskih jedinica i poslužiće kao operativna osnova u daljem probijanju iz obruča preko Sutjeske i Zelengore. Ta krvava bitka za Vučevo pokazaće se kao presudna za celu ofanzivu.

Jedinice NOV i ranjenici sabijeni su sada na 35 kilometara od kanjona Pive, do vrhova Zelengore. Potpuni slom kao da je neizbežan. Komandant Liters je u to uveren. On 10. juna naređuje: „Nijedan čovek sposoban da nosi oružje ne sme živ napustiti obruč.”