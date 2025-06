Kao da je za života sa zazorom i strepnjom gledao u budućnost, vladika Petar Drugi Petrović Njegoš, rođen kao Radivoje Rade Tomov, na odru ostavlja amanet Crnogorcima: „Ja hoću da me sa’ranite u onu crkvu na Lovćenu... To je moja potonja želja, koju u vas ištem, da ispunite, a ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učinjet kako ja hoću, onda ću ve ostaviti pod prokletstvom, a moj poslednji čas biće mi najžalosniji i tu moju žalost stavljam vami na dušu.”

„Izlazio sam š njim i na Lovćen kada je stavio svojom rukom osnovni kamen crkvi na vrh Lovćena, koju je on sagradio i posvetio Sv. Petru. Ovu je crkvu sagradio u toj nameri da i on bude sahranjen u njoj, na onoj visini, koja je najviša u Crnoj Gori i od kud se vidi ponajviše samo srbska zemlja i sinje more”, zabeležio je Milorad Medaković, Njegošev lični sekretar i biograf.

„Na pogrebu je bilo preko 100 sveštenika i do četiri hiljade duša.” Cetinjem se prolomio lelek, a Crnogorke su rasplitale kosu i grebale lice. Tu počiva do poznog leta 1855, kada su Njegoševi ostaci preneti na Lovćen, u prisustvu „oko hiljadu pušaka”, s knjazom Danilom na čelu. Tako je ispunjena njegova poslednja volja. Njegov grob je ponovo otvoren 1879. godine, prilikom rekonstrukcije i popravke kapele i uređenja kripte, pa je tako još jednom iskopavan i po treći put sahranjivan.

Ali i taj večni mir traje kratko. Austrougari, u želji da pokore i ponize Crnu Goru, granatiraju 1916. Lovćen i projektilima s brodova iz Bokokotorskog zaliva razaraju kapelu u kojoj Njegoš počiva. U Beč je januara 1916. stigao telegram u kojem je pisalo: „Pao je Lovćen, bastion srpstva”. Nakon kapitulacije Crne Gore, okupatorski guverner Veber, po naredbi Vrhovne komande, naredio je ekshumaciju Njegoševih kostiju kako bi se njegova zavetna kapela srušila i na tom mestu izgradio spomenik u znak austrijskog osvajanja Lovćena. Uzalud je mitropolit Mitrofan Ban pozivao austrougarske okupacione vlasti da ostave na miru Njegoševe zemne ostatke. Guverneru Veberu mitropolit je objašnjavao „da je Njegoš bio ne samo gospodar Crne Gore već i pjesnik srpstva i da će taj čin tužno odjeknuti u svim srpskim sredinama”. Uzalud, ekshumacija je obavljena, i to noću. Prenos Njegoševih ostataka u Cetinjski manastir obavljen je 12. avgusta 1916. godine. Spomenik-mauzolej austrijskom vojniku nikad nije izgrađen.

Odmah posle oslobođenja i ujedinjenja nametala se obaveza da se kosti vladike vrate na Lovćen. Posle smrti mitropolita Mitrofana Bana nasledio ga je mitropolit Gavrilo Dožić i on je na saboru Srpske pravoslavne crkve novembra 1920. pokrenuo pitanje obnove crkve na Lovćenu i prenosa Njegoševih kostiju s Cetinja.

Iznutra je kapela bila oslikana freskama s likovima Sv. Jovana Vladimira, Sv. Vasilija Ostroškog, Sv. Stefana Piperskog i Sv. Petra Cetinjskog. Njegoševe kosti su prenete na Lovćen 21. septembra 1925. To je bila najveća svečanost koju je do tada videla Jugoslavija, a u njoj su učestvovali i crkvena i državna vlast s kraljem i patrijarhom na čelu. Ostalo je za pamćenje kako je patrijarh Dožić tom prilikom pred kapelom komandovao kralju Aleksandru: Na koljena, vaše visočanstvo, nalazite se na krovu otadžbine!

Komunisti ruše do temelja

„Ako su to činili Austrijanci za vreme Prvog svetskog rata, zar mora greška da se ponovi sada od Njegoševih potomaka”, pitao je patrijarh German, podseća Vukotić u knjizi „Vladika sa Lovćena”.

Miroslav Krleža je o podizanju mauzoleja napisao: „Ako je riječ o tome da se Meštrovićev mauzolej s Njegoševim spomenikom podigne na Lovćenu, moje je mišljenje beskompromisno negativno.” Književnik Meša Selimović mauzolej je nazvao „faraonskom grobnicom”. Za slikara Mila Milunovića, rođenog na Cetinju, Meštrovićevo delo bi moglo da se „uklopi u adaptirani Dom slobode”, dok je na Lovćenu potrebno „obnoviti prvobitnu kapelu”. „Njegoš, veliki pesnik, osetio je to i želeo da mu Lovćen bude spomenik. I zato smatram da ne treba kršiti njegovu volju”, pisao je slikar Petar Lubarda, ali uzalud...

Njegoševa zavetna kapela do temelja je srušena 1972. godine, a izgradnjom mauzoleja Lovćen je postao niži za 18 metara. Na mestu crkve posvećene Svetom Petru Cetinjskom 28. jula 1974. godine otvoren je mauzolej, po projektu hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Tako su zemni ostaci vladike Rada po sedmi put pomerani.

O vladičinim rečima: „Kad umrem, kopajte me na Lovćen, kod nove crkve” u narodu je davno ispevana pesma „Nemojte me nigde sahraniti - bez visoka visa na Lovćenu”.

Sa stanovišta graditeljskog nasleđa, kapela na Lovćenu predstavljala nepoznati tip pravoslavnog objekta u Crnoj Gori, bez uporišta u tradiciji. Arhitektonska osnova dvostrukog kružnog oblika, to jest oblika rotonde s nišom, izgledom je više podsećala na odbrambenu kulu, iako bi mogla asocirati na ranohrišćanske krstionice, koje je Njegoš imao prilike da vidi prilikom svojih poseta Italiji. Po izgledu kapela na Lovćenu najviše je ličila na Tablju i kule. Obilazeći znamenitosti u Rimu, Njegoš je beležio za njega zanimljive podatke. Tako je u svoju beležnicu upisao podatke o visini, dužini i širini bazilike Sv. Petra u Rimu. Njegoš je takođe zabeležio broj njenih „oltarah” i „kandelah”, kao i kada je i koliko dugo je građena. Na drugom mestu u svojoj beležnici on upoređuje po visini zvonik ove crkve sa zvonicima katedrale u Strazburu i crkvama Sv. Stefana u Beču i Sv. Marka u Veneciji. Arhitektonsku vrednost Njegoševe kapele zapazio je i Frenk Lojd Rajt, priznati američki arhitekta, koji je primetio da je na vrhu Lovćena napravljen objekat takve forme koja omogućava da bude vidljiv sa svake strane planine i da sa svake strane ima isti izgled.

Kada su sedamdesetih godina prošlog veka radnici dovedeni da ruše crkvu na Lovćenu, musliman iz Bistrice Bijelopoljske Iso Mahmutović odbio je da digne ruku na hrišćansku svetinju. Rekao je: „Ja neću rušiti crkvu na Lovćenu, da je to moja bogomolja, poginuo bih za nju, ali neću udariti pijukom u vlašku bogomolju.”

Sva ubeđivanja da to nije njegova svetinja i pretnje otkazom nisu urodili plodom, Mahmutović je napustio gradilište, a s njim se solidarisala i otišla grupa radnika, muslimana i Albanaca iz Plava i Gusinja. Našla se brzo „ekipa”, kako se tvrdi, iz spuškog zatvora, koja je porušila crkvu.

Njegoševa odluka da na Jezerskom vrhu na Lovćenu sagradi svoju grobnu zadužbinu i posveti je svom svetom stricu i do danas pleni pažnju znamenih ljudi.

Mali hram na velikom Lovćenu je već punih 180 godina simvol Crne Gore, koja je, u najtežem vremenu, ostajala verna Bogu i slobodi. On je to bio, jeste i ostaje do Sudnjega dana.