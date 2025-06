- Alkatraz je bio jedan od najčuvanijih zatvora na svetu. Za 29 godina, koliko je dugo bio zatvor, niko nije uspeo da pobegne živ. Čak 41 zatvorenik je pokušao. Od njih, 26 je ponovo uhvaćeno, sedmorica su upucana, a za ostale se zna da su se udavili. To nije sprečilo trojicu zatvorenika da pokušaju da pobegnu. U stvari, oni su smatrali to pravim izazovom. Sva trojica su bila opasni kriminalci. Frenk Moris je bio prvi put osuđen na robiju sa samo 13 godina. Od tada se bavio oružanim pljačkama i dilovanjem narkotika. U Alkatraz je prebačen 1960. I Džon Anglin je bio ozloglašeni kriminalac. Opljačkao je banku u Kolumbiji 1958. i to zajedno sa dvojicom braće. To im je donelo zatvorske kazne od 35 godina - piše Milton.

- I Njujorčanin je bio u grupi koja se spremala za beg, a kasnije je tvrdio da ga je on i smislio. Međutim, sve što se desilo pokazuje sličnosti sa onim što je Frenk Moris radio i kada je bežao iz drugih zatvora. U razgovoru s agentima FBI on je tvrdio da je u maju 1961. osmislio sve. Zatvorenici su znali za ventilacione otvore iza ćelija i on tvrdi da je smislio kako da to iskoristi. I on je probao da pobegne, ali je prekasno stigao do krova, Moris i Anglini su već otišli, pa on bez splava nije mogao ništa da uradi - piše on.