Kao što je već istaknuto, datumi početka i završetka rada na memoarima princeze Jelene nisu utvrđeni, a što se tiče predgovora, on je nesumnjivo završen ubrzo posle Drugog svetskog rata. U njemu autor izlaže prilično raširenu verziju revolucionarnih događaja u Rusiji i kasnijeg odricanja cara Nikolaja II. Prema njegovom mišljenju, car je prinet na žrtvu komunističkim idejama. Osim toga, u tekstu se daje ocena izvesnih političkih poslenika i privremene vlade, "jadne”, koja se sastojala "od beznačajnih ljudI".

Treba obratiti pažnju na to da on sudbinu cara Nikolaja II poredi sa sudbinom kralja Luja XVI, a carice — sa sudbinom kraljice Marije Antoanete: "Oklevetani, odbačeni i progonjenI". Ova slika nije slučajno izabrana — ona je u skladu s redovima iz memoara princeze Jelene Srpske u kojima goblen s portretom francuske kraljice i njene dece, koji je visio u jednoj od gostinskih soba u Aleksandrovskom dvorcu, predstavlja simbol i nagoveštaj budućih nesreća.

Bez obzira na to što su memoari princeze Jelene Srpske ugledali svet 1958. godine, četrdeset godina nakon pogibije članova carske porodice u Jekaterinburgu i Alapajevsku, povod za njihovu publikaciju nije predstavljalo sećanje na ovaj tragični događaj, već nastavak "Hamburškog suđenja" , "u toku kojeg će biti preduzeti pokušaji da se odgonetne tajanstvena priča nepoznate žene izvađene iz kanala u Berlinu posle pokušaja samoubistva od pre 38 godina, one koja je sad poznata pod imenom Ana Anderson i koja s neumornom upornošću tvrdi da je velika kneginja Anastasija Nikolajevna, koja se čudom spasla u toku streljanja porodice ruskog cara".

Njegov blagi pogled iznenada kao da je obasjao zrak sunca. On je pod uticajem osećanja povikao:

On me je pažljivo saslušao i toplo je odgovorio.

- Tako ćete imati priliku da se družite s pravim narodom. To vam se ne dešava svaki dan.

Jelena je ostala verna svom suprugu do samog kraja, te ga je svuda pratila sve do njegove tragične smrti 18. jula 1918. godine. Naime, Ivan je stradao dan nakon ubistva carske porodice, zajedno s rođacima. Njegovo ubistvo je bilo više nego stravično. On je s rođacima pretučen, odveden u napušteni rudnik i bačen u duboku jamu u koju su boljševici bacali granate. Nakon toga, preko otvora je nabacano granje i sve zapaljeno, navodi Istorijski zabavnik.