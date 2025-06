- Našli smo se na kursu 315, on obalom, ja u rejonu Cetinja na visini preko 3.000 metara, okrenuo sam avion prema NLO, štopujem vreme i fiksiram kurs. Letim prema njemu jer on beži u desnu stranu, pustim ga da beži da dođem do one tačke gde sam ga prvi put video. Vidim ga preko desnog krila, idemo oko 600 kilometara na sat, znači da smo na udaljenosti od 10 km. Napravim zaokret i sad ga držim na vetrobranu i pratim ga. Radarska stanica mi javlja da me vide na radu, ali da njega nema. Smanjim brzinu, on je uvek tu negde na istoj udaljenosti. Dam gas i tada vidim da čini manevar neuobičajen za bilo koju letelicu u to vreme. On sa kursa 315 naglo se premesti na desnu stranu. Pri toj brzini to je nemoguće. Svaka letelica bi se pri toj brzini polomila, svaki manevar zahteva luk, što je veća brzina veća, luk je veći, a ovo je premeštanje... - priča on.