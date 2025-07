Strašni događaji koji su u prethodnom periodu potresli Iran podsetili su mnoge na zlatni period života na tim prostorima, a mnogi pamte da je u to vreme vladala poslednja carica Irana Farah Diba Pahlavi. Za neke je carica Farah tragični simbol iranske poslednje šanse za demokratiju. Za druge ona predstavlja najgore ekscese svrgnutog šahovog režima u eri preislamske revolucije 1979. godine, a za sve koji znaju njenu priču, zadivljujući, ali kontroverzni život Farah Pahlavi ostaje ništa manje nego fascinantan.

Život Farah Dibe Pahlavi je epska drama koja obuhvata skoro sve ljudske ekstreme - od skromnih početaka do carskog prestola, od ljubavi i moći do izdaje i proterivanja, od majčinske radosti do neizmerne tuge zbog gubitka supruga i dvoje dece. Kao Šahbanu (gospodarica šahova), bila je živo oličenje šahovog sna o modernom Iranu, aktivno oblikujući kulturni i društveni pejzaž svoje zemlje. Islamska revolucija 1979. godine ne samo da je srušila monarhiju već je i trajno razorila njen svet. Ona, ipak, ostaje živi spomenik turbulentnoj i tragičnoj epohi u istoriji nekada moćne Persije.