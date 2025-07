Gde se nebo stapa sa snegom, gde vazduh postaje redak, a horizont obuhvata pola kontinenta, stoji Monblan. Sa 4.805 metara (precizna merenja variraju zbog snežnog pokrivača, ali simbolično je oko 4.800 metara) on je neprikosnoveni „krov Evrope”. On nije samo geografski punkt, on je kameni div ispunjen dramom, herojskim osvajanjima i neumoljivom ljudskom željom za dosezanjem visina.

Monblan je više od gomile stena i leda. On je simbol ljudske hrabrosti, radoznalosti i istrajnosti. Njegovo osvajanje 1786. pokrenulo je novu disciplinu - alpinizam. Njegove brojke - od impresivne visine do mračne statistike o smrtnosti - govore o neodoljivoj privlačnosti i surovim opasnostima.