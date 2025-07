Ljuba Miloš je tvrdio i kako je ceo vrh NDH tačno znao što se događalo u logorima. „I ne samo da su znali nego su i odobravali”, isticao je na suđenju.

„Da li se Pavelić ikada pokajao zbog Jasenovca?”, upitan je.

„Pokajao se nije nikad. To je sigurno”, odgovorio je optuženi koji je, prema vlastitom priznanju, u aprilu 1946. pratio i obezbeđivao prelazak ustaškog poglavara iz Austrije u Italiju.

„Je li Pavelić ikad rekao: ‚Preterali smo, to nije trebalo’?”, nastavio je tužilac.

„To nije rekao. Kada smo dobijali novine iz Jugoslavije, pa je on video u njima neke ljude koji su bili po zatvorima ili u Zagrebu za vreme NDH, uvek je govorio: ‚Šteta, pogrešili smo što ih nismo ranije zaklali.’ To je govorio”, rekao je Ljubo Miloš. Potvrdio je i da su logoraši u Jasenovcu „streljani za najmanje greške”.