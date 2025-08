Napisana 1943. godine, „Jama“ je jedno od najpotresnijih dela svetske antiratne literature. Nije to samo poema - to je dokument užasa, svedočanstvo o zločinu, umetnički krik. Pesnik govori u prvom licu, iz perspektive mučenika bačenog u jamu. To nije metafora - to je stvarnost onog doba, kad su ljudi - Srbi, Jevreji, Romi, hrvatski antifašisti, koji nisu pristajali uz zlo - završavali u kraškim bezdanima, vezanih ruku, sa zavežljajem smrti u grudima.