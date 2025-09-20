Slušaj vest

Kada danas govorimo o Leonardu da Vinčiju, u prvi plan obično stavljamo „Mona Lizu”, „Poslednju večeru” ili njegove vizionarske skice letećih mašina. Ali jedan deo njegovog stvaralaštva ostao je decenijama u senci - istraživanja anatomije ljudskog tela. Da Vinči se školovao za umetnika u Firenci, ali kada se preselio u Milano 1480-ih, njegovo interesovanje za naučna pitanja je procvetalo. Počeo je da radi nešto što je bilo i zabranjeno i opasno - da secira leševe ljudi kako bi razumeo ono što nijedan umetnik ni naučnik pre njega nije imao hrabrosti da zabeleži.

U dve istraživačke kampanje, oko 1490. godine, a zatim između 1506-13, Leonardo je istraživao nervni sistem, unutrašnje organe, kosti i mišiće, strukturu i funkciju srca i reproduktivne sisteme. Radeći u manastirskim bolnicama i medicinskim školama, secirao je možda trideset ljudskih leševa (i još mnogo životinjskih), beležeći svoje nalaze u stotinama detaljnih crteža i hiljadama reči diskusija i objašnjenja.

Da je objavio svoja istraživanja, Leonardov traktat bi bio najvažnije delo o anatomiji ikada napisano. Ali njegov perfekcionizam, teškoće u usklađivanju svojih zapažanja s tradicionalnim verovanjima ili jednostavno loša sreća sprečili su ga da svoj rad dovede do kraja.

Posle njegove smrti, Leonardove anatomske beleške su ostale, neobjavljene, među njegovim privatnim papirima. Kasniji kolekcionar Pompeo Leoni ugradio ih je u album uglavnom umetničkih crteža, koji je ušao u Kraljevsku kolekciju oko 1670. godine. Krajem 19. veka anatomski crteži su konačno objavljeni, a kroz prevedene beleške sada možemo shvatiti Leonarda i kao jednog od najvećih anatoma koji su ikada živeli.

Foto: Wikipedia

Anatomski crtež

Leonardovo proučavanje anatomije počelo je kao deo njegovog umetničkog rada. Glavna tema renesansnog umetnika bilo je ljudsko telo, a da bi ga pravilno naslikao, umetnik je morao da razume njegovu strukturu. Umetnici u Italiji su bili svedoci disekcija i proučavali su kako se kosti kreću i spoljašnje oblike mišića.

Ali od samog početka Leonardova anatomska interesovanja su daleko prevazilazila ono što je bilo odmah korisno za umetnika. Želeo je da razume fenomene života - uključujući čula i emocije, nervni sistem, strukturu mozga i misterije reprodukcije.

U to vreme anatomska ilustracija je bila u povoju. Da bi dočarao trodimenzionalni oblik tela i pokazao kako se ono kreće, Leonardo je razvio niz ilustrativnih tehnika, delimično pozajmljenih iz oblasti arhitekture i inženjerstva. Njegovi izazovi su u mnogo čemu bili isti kao oni s kojima se danas suočavaju anatomi, a neki od Leonardovih crteža su izuzetno slični u pristupu modernim medicinskim slikama.

Crkva nije zabranjivala ljudsku disekciju, kako se često pretpostavlja. Lekari su povremeno vršili obdukcije kako bi istražili uzrok misteriozne smrti, a javne disekcije - obično pogubljenih kriminalaca - organizovale su medicinske škole italijanskih univerziteta.

Kao običan zanatlija, mladi Leonardo nije lako mogao da nabavi ljudski materijal za disekciju. Zato je na početku karijere umesto toga secirao životinje, uključujući žabe, medvede, pse i majmune - i kao same subjekte, i u pokušaju da svoja otkrića o životinjama prenese na ljudsko telo.

Pored strukture tela, Leonardo je želeo da razume fenomene života - uključujući čula, emocije i reprodukciju. Njegovi najraniji crteži beleže drevna verovanja o telu, često nacrtani na tako ubedljiv način da možemo verovati da je zaista video te izmišljene strukture.

Proporcija i merenje

Oko 1490. godine Leonardo je takođe detaljno proučio ljudske proporcije. Tragao je za idealnim oblikom tela, gde je svaki deo jednostavan deo celine - kao što je prikazano na njegovom čuvenom crtežu „Vitruvijev čovek”, prikazujući čoveka u kvadratu i krugu, s telom podeljenim na jednake delove.

Ali kada je Leonardo počeo da meri živi model, otkrio je da istina nije toliko jednostavna. Bio je primoran da proporcije izražava u dvanaestinama, sedamnaestinama i tako dalje i da „ispravlja” svoja zapažanja kako bi se podudarala s teorijom. Suočen s neslaganjem između teorije i stvarnosti, ubrzo je napustio ove studije u pravcu ljudskih proporcija.

Tokom istih godina Leonardo je radio na ogromnom bronzanom konjičkom spomeniku Frančesku Sforci, bivšem vojvodi od Milana. Da bi precizno napravio glineni model, Leonardo je merio konje u vojvodskim štalama. Konj, za razliku od čoveka, nije bio „božanska figura” i stoga Leonardo nije pokušavao da odredi savršene i harmonične proporcije - jednostavno je detaljno zabeležio njihove dimenzije.

Leonardovi crteži ljudskog tela i posle 500 godina šokiraju naučnike Foto: Wikipedia

„Stogodišnjak”

Leonardo je tada bio u pedesetim godinama, jedan od najpoznatijih umetnika u Italiji, a njegov status i veze su mu pružile priliku da sam vrši disekcije ljudi. Njegova najbolje dokumentovana disekcija je bila disekcija starca, verovatno zimi 1508. godine.

Leonardo je zapisao u svojoj beležnici: „Ovaj starac, nekoliko sati pre smrti, rekao mi je da ima preko sto godina i da ne oseća ništa loše u svom telu osim slabosti. I tako, dok je sedeo na krevetu u bolnici Santa Marija Nuova u Firenci, bez ikakvog pokreta ili znaka patnje, preminuo je. A ja sam ga secirao da vidim uzrok tako slatke smrti.”

Leonardo je zatim opisao znake koronarne bolesti i ciroze jetre. Njegovi detaljni crteži unutrašnjih organa starca - napravljeni u istoj svesci u kojoj je započeo proučavanje lobanje 1489. godine - označavaju početak pet godina intenzivnog anatomskog istraživanja.

Neurologija

Sada s pristupom ljudskom materijalu, Leonardo se vratio proučavanju mozga.

Njegovi raniji crteži otelotvorili su tradicionalno verovanje da mozak sadrži tri lukovičaste komore ili šupljine, raspoređene u pravoj liniji iza očiju. Smatralo se da su one smeštene za mentalne sposobnosti percepcije, rasuđivanja, mašte i pamćenja. Rudimentarna disekcija bi mu pokazala da mozak zaista sadrži šupljine, ali ne ovog oblika.

U briljantnom eksperimentu sprovedenom oko 1509. godine, Leonardo je ubrizgao rastopljeni vosak u komore kako bi utvrdio njihov pravi oblik. Dalja disekcija mozga pokazala je da živci nemaju vezu s komorama. Stoga je napustio drevno verovanje da se u komorama nalaze mentalne sposobnosti.

Kosti i mišići

Tokom zime 1510-11. Leonardo je očigledno radio na medicinskom fakultetu univerziteta u Paviji, južno od Milana, zajedno s profesorom anatomije Markantoniom dela Toreom. Sada je imao lak pristup ljudskom materijalu i možda je te zime secirao čak 20 leševa. Ovi crteži su sada poznati kao „Anatomski rukopis A”.

Leonardo se koncentrisao na kosti i mišiće, analizirajući telo čisto mehaničkim terminima i usvajajući niz ilustrativnih tehnika kako bi svoje crteže učinio što jasnijim. Prikazivao je rame ogoljeno u fazama, a ruku sloj po sloj. Iz inženjerstva Leonardo je preuzeo konvenciju „eksplodiranog pogleda” - iz arhitekture principe elevacije, plana i preseka, a zatim je ove uglove finije podelio kako bi prikazao telo iz više pravaca.

Ove ilustrativne konvencije su sada rutinske u modernom medicinskom snimanju - toliko smo navikli na njih da je teško ceniti originalnost i briljantnost Leonardovih inovacija pre više od 500 godina.

Foto: Wikipedia

Poslednji radovi

Godine 1511. Milano je zahvatila nemirna vojna situacija i Leonardo se povukao u seosku vilu svog asistenta Frančeska Melcija. To je bio period zatišja tokom kojeg je mogao da objavi svoja ranija istraživanja, ali umesto toga bio je zaokupljen raznim novim interesovanjima. Iako je izgubio pristup ljudskom materijalu, Leonardo je nastavio svoj anatomski rad, secirajući leševe ptica, pasa i volova.

Dve teme su Leonarda u to vreme angažovale. Prva je bila embriologija, vraćajući se svom ranom interesovanju za reprodukciju. Leonardo je nekoliko godina ranije secirao steonu kravu, a sada je svoja otkrića primenio na ljudsko telo. Možda njegov najpoznatiji anatomski crtež, koji prikazuje fetus uvijen unutar otvorene materice, stoga uključuje goveđe karakteristike kao što je višestruka placenta.

Leonardov poslednji i najbriljantniji anatomski pohod bila je studija srca, ponovo zasnovana na disekciji goveda (iako se srce vola malo razlikuje od ljudskog srca). S velikom tačnošću je opisao komore (komore i pretkomore) i strukturu i funkcionisanje zalistaka, i sproveo eksperimente kao što je izrada staklenog modela aortnog zaliska. Leonardo je razumeo da je srce jednosmerna pumpa i bio je blizu otkrića cirkulacije krvi.

Ali bilo je nemoguće odustati od drevnih verovanja, kao što je nezavisnost arterija i vena i da pluća služe samo za hlađenje srca. Leonardo nije mogao da pomiri ono što je posmatrao sa onim što je verovao da je istinito, i suočen sa očigledno kontradiktornim dokazima, njegove briljantne studije srca su naglo prekinute.

Lobanje Leo­na­r­do je 1489. go­di­ne uspeo da na­ba­vi lju­d­sku lo­ba­nju. Ise­kao ju je na ra­zli­či­te de­lo­ve ka­ko bi ispi­tao nje­nu stru­k­tu­ru i za­be­le­žio svo­je na­la­ze na stra­ni­ca­ma ma­le sve­ske, pra­će­ne izu­ze­t­no de­ta­lj­nim cr­te­ži­ma.

Leo­na­r­do je po­ku­šao da za­klju­či o pu­ta­nja­ma sen­zor­nih ne­ra­va i obli­ku mo­zga. Sma­trao je ovo zna­nje klju­č­nim za ne­ke od te­ma ko­je je že­leo da istra­ži, kao što su emo­ci­je i pri­ro­da ču­la. Ali bez pra­vog mo­zga za se­ci­ra­nje, sa­me lo­ba­nje ni­su mo­gle da pru­že te in­fo­r­ma­ci­je.

Nes­po­so­ban da na­pre­du­je sa svo­jim istra­ži­va­nji­ma ne­r­v­nog si­ste­ma, Leo­na­r­do­ve ana­to­m­ske stu­di­je su pre­ki­nu­te oko 1490. go­di­ne, a ova pr­va sve­ska je ča­mi­la, uglav­nom pra­zna, sko­ro 20 go­di­na.

Foto: Wikipedia

Zagrobni život

U septembru 1513. godine Leonardo se preselio u Rim. Pokušao je da nastavi svoje anatomske studije u bolnici Santo Spirito, pored Vatikana, ali je očigledno optužen za svetogrđe i sprečen da vrši dalje disekcije. Godine 1516. Leonardo se preselio u Francusku da bi radio kao dvorski umetnik kralja Fransoa Prvog i umro je 1519, ne vrativši se svojim anatomskim studijama.

Leonardo je ostavio svoje papire svom asistentu Frančesku Melciju. Iako su svi Leonardovi rani biografi primetili anatomske crteže, njihov gust i neorganizovan sadržaj je jedva bio shvaćen i praktično je bio izgubljen za svet.

Tek krajem 19. veka Leonardovi anatomski crteži su konačno objavljeni i shvaćeni. Do tada je njihova moć da utiču na tok anatomskog znanja odavno bila prošla. Ali njihova jasnoća i uvid izdvajaju Leonarda kao jednog od najvećih naučnika renesanse.