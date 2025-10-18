Slušaj vest

Brus Li (1940-1973) jedna je od najvećih ikona pop kulture. Toliko je bio obožavan da su generacije odrasle gledajući njegove filmove i oponašajući prikazane borilačke veštine - teatralne udarce rukama i nogama, vrisak, mlataranje nunčakama... Zato i ne čudi što je njegova smrt 20. jula 1973. šokirala planetu.

Lažna vest

Vest o tome da je neko ko je bio simbol snage i zdravlja, često nazivan „najspremnijim čovekom na svetu”, preminuo u 32. godini od loše kombinacije lekova izazvala je nevericu. Kad se otkrilo da je prva objavljena informacija - da je Brus Li preminuo u svom domu, kraj supruge Linde - lažna, malo ko je poverovao i u onu objavljenu nešto kasnije. Sumnja je počela da hrani teorije zavere, koje su se ekspresnom brzinom proširile planetom.

Foto: Profimedia

A šta kaže zvanična verzija o smrti?

Dva meseca ranije, u maju 1973, Brus Li je završio u bolnici u Hongkongu jer je pao u nesvest tokom postprodukcije filma „U zmajevom gnezdu”. Dijagnostikovan mu je edem mozga i brzo je otpušten kući. Samo nekoliko dana kasnije nastavio je svoj rigorozni sistem treninga i ishrane, ali se često žalio na glavobolje.

Poslednji dan života proveo je pripremajući film „Zmajeva igra smrti”, a onda je s producentom i biznis partnerom Rejmondom Čouom otišao kod tajvanske glumice Beti Tingpej. Jedno vreme su prepravljali scenario, pa ih je Čou napustio. Lija je naglo zabolela glava i popio je lek „ekvadžezik”, kombinaciju aspirina i lekova za opuštanje mišića, iako je već popio neke lekove protiv bolova. Slavni glumac zatim je legao da spava, ali umesto u san, pao je u komu. Uplašena Tingpejova, za koju se pričalo da je Lijeva ljubavnica, pozvala je Čoua da se vrati, pa su zajedno pozvali lekare. Nažalost, kad je pomoć stigla, bilo je prekasno.

Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti oticanje mozga, čija se zapremina povećala sa 1.400 na 1.575 grama. To oticanje je, kako su zaključili lekari, izazvala reakcija na lek koji je popio.

Brus Li Foto: Profimedia

Tajna pisma

U javnosti su se nedavno pojavila pisma Brusa Lija kolegi Robertu Bejkeru. U njima zvezda kung-fu filmova naručuje kokain, esid, LSD i marihuanu. Pretpostavlja se da su ti eksperimenti s drogom otvorili put zdravstvenim problemima koje je izazvao „ekvadžezik”. Uprkos svemu tome, teorije zavere - od toga da ga je ubila ljubavnica u ime trijada do one da su ga kung-fu majstori kaznili „dodirom smrti” - ne prestaju da kolaju već 48 godina. Predstavljamo neke od njih.

Teorija 1: "Dodir smrti" mu došao glave Jedna od najmisterioznijih tehnika u bilo kojoj borilačkoj veštini je dodir smrti ili dim mak. Navodno, to je blag udarac koji, posle određenog vremena, ima katastrofalne posledice i često dovodi do smrti. Prema tvrdnjama koje su se pojavile još 1985. u magazinu Blek belt (Crni pojas), Brus Li je umro upravo zbog povreda koje mu je naneo neko od kung-fu majstora nekoliko nedelja pred smrt. Priča, naravno bez dokaza, jeste da su određeni kung-fu majstori sa Istoka bili ljuti što Brus Li tajne drevne veštine prenosi Zapadnjacima, pa mu je neko u prolazu zadao udarac zvani dodir smrti.

Teorija 2: Bes trijada Kineska kriminalna grupa trijade povezuje se sa smrću Brusa Lija. Navodno, još kad je imao 18 godina, slavni glumac je u uličnoj tuči pretukao sina jednog od bosova. Kad je postao zvezda, trijade, koje su vodile filmsku industriju Kine, Tajvana i Hongkonga, rešile su da iskoriste mladog Brusa i tražile su mu reket. Majstor borilačkih veština to je odbio, pa su počele da mu stižu pretnje smrću, koje su se i ostvarile.

Teorija 3: Suprotstavio se mafiji Kad se Brus Li pojavio na filmu, niko nije očekivao da će postati najveća zvezda svog vremena. Ipak, to se dogodilo. Njegov munjevit uspon iznenadio je mnoge, a pogotovo italijansku mafiju, koja je kontrolisala mnoge holivudske studije. Pojedinci tvrde da su članovi ove kriminalne organizacije ponudili majstoru borilačkih veština da mu budu „zaštitnici” i da dodatno poguraju njegovu karijeru, a da zauzvrat dobiju deo kolača. Naravno, ponosni Li nije ni pomišljao da pristane na njihovu ucenu, pa su rešili da mu pokažu da se njihova ponuda ne odbija. Zanimljivo je da ova teorija nije toliko popularna na Zapadu, gde većina veruje da iza njegove smrti stoje trijade, koliko u Hongkongu.

Teorija 4: Porodična kletva Prema pojedinim legendama, za smrt Brusa Lija, ali i njegovog sina Brendona 20 godina kasnije, kriva je porodična kletva. Nije poznato šta ju je izazvalo - jedni kažu da je glumac kupio kuću punu duhova, drugi da je demon bio ljubomoran na njegovu slavu. Kao dokaz pominju scenu iz „Zmajeve igre smrti” u kojoj je Brus predvideo smrt svog sina - glavni junak, inače glumac, odlazi na snimanje, ali mafijaši u pištolj iz kojeg treba da pucaju u njega stavljaju pravi metak i tako ga ranjavaju. To je vrlo slično onome što se desilo Brendonu tokom snimanja filma „Vrana” 31. marta 1993. godine, samo što je Brusov naslednik podlegao povreda